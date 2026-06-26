Загадка водопада Кивач: Куда пропала мощь потока, воспетого Гавриилом Державиным

Так выглядит Кивач сейчас. Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если едешь по Карелии из Петрозаводска на Соловки, невозможно пропустить легендарный водопад Кивач на реке Суна.

Затерянный в дебрях северных лесов, он тем не менее уже несколько веков известен как едва ли не самый крупный равнинный водопад Европы.

Тогда...

Именно ему посвятил оду великий русский поэт Гавриил Державин (если быть точным, то посвятил он безвременно ушедшему светлейшему князю Потемкину, но сейчас это подзабыли):

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами,

Жемчугу бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх

буграми;

От брызгов синий холм

стоит,

Далече рев в лесу гремит...

А на старинном рисунке водопад изображен в пору знакомства с русским классиком. Фото: Из альбома «Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России»

Рев действительно стоял - дай боже! Когда его посетил первый губернатор Олонецкого наместничества (а на этот пост Гавриил Романович был назначен матушкой Екатериной в 1784 году), то шум потока был слышен километров за тридцать - аж в Кондопоге!

Мощь воды поразила поэта, и это впечатление переплавилось в следующие строчки:

О водопад! в твоем жерле

Все утопает в бездне, в мгле!

Ветрами ль сосны

пораженны? -

Ломаются в тебе в куски;

Громами ль камни

отторженны? -

Стираются тобой в пески...

Поскольку в те времена единственной возможностью прославиться было попадание в книгу, то те места стали необычайно популярны. И каждый уважающий себя образованный гражданин, попавший в те неблизкие места, считал своим долгом взглянуть на Алмазную гору, несмотря на невероятно высокую цену на извозчика и отсутствие дороги. Слава богу - цены с тех пор снизились, а дороги улучшились, и каждый продолжающий уважать себя гражданин может долететь сюда на такси или на собственной самоходной повозке, сделав крюк в восемь километров с трассы Р21 «Кола».

Кстати, о посетителях. Многие отпрыски императоров, планируемые на престол, отправлялись в гранд-вояж по будущим владениям. И по возможности посещали Кивач. Такой визит описан обер-прокурором Святейшего синода Победоносцевым в 1863 году в сборнике «Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России»: «Уже за несколько верст до Кивача река покрывается клубящеюся пеной, и поверхность воды начинает мало-помалу скрываться под ее толстым слоем. Все громче слышен гул, все яснее виден столб водяной пыли, поднимающийся до облаков...»

Раньше Суна была вздорной и порожистой рекой. Но со временем успокоилась. Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

...и сейчас

Начитавшись такого, естественно, ожидаешь, каких-то грандиозных чудес. И водопад не обманывает. Спустившись к берегу через густой лес, резко выходишь на простор, от которого перехватывает дыхание. Преодолевая три уступа, вода падает с 11-метровой высоты. Ученые подсчитали, что в секунду Кивач сбрасывает 66 кубометров воды. То есть за минуту здесь пролетает железнодорожный состав из 50 - 60 цистерн. Поражаешься, насколько мощна и щедра природа, создавая такие причуды. Но и задаешься вопросом: почему Кивач сравнивали с Рейнским? Там ведь вообще водяной монстр. И где, собственно, картины, описанные Державиным и Победоносцевым? Да и в паре сотен метров вверх по Суне нет ни пены, ни особого течения, ни пугающего грохота. Что за загадка такая? Может быть, литераторы слишком густо замешали краски в описании?

Как оказалось, нет. До начала ХХ века все было, как в книжках: и силушка, и громкость, и инфернальность. Но в 1950-х на реке поставили Пальозерскую ГЭС, которая стала отводить воду от Кивача. То есть водопад в прямом смысле обескровили. Хотя даже сейчас он опасен и прекрасен. Но трудно даже представить, каким он был раньше. Хотя... не так уж и трудно. В половодье Кивач набирает столько сил, что способен скрыть уступы, превращаясь в единый поток. Но все равно до былого величия ему далеко... Наверное, потому на берегах Кивача испытываешь легкую грусть. Хотя недаром говорят, что грусть - лучшее состояние для творчества. И судьба Гавриила Романовича Державина тому подтверждение. Ведь в Карелии, кроме «Водопада», он написал еще несколько бессмертных стихотворений...

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