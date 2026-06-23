«Забежали в ту комнату, которую разнесло»: Шестилетний мальчик пострадал во время смерча в Кушве

Во время смерча Татьяна спасала внуков. Фото: соцсети

Пенсионерка практически лишилась дома во время смерча в Кушве. Женщина сидела с внуками, когда началась гроза и последовавший за ней торнадо. Обеспокоенная бабушка увела внуков в спальню, но именно туда, спустя несколько минут, дошел сверкающий вихрь. В итоге немного пострадал шестилетний мальчик. Татьяна рассказала KP.RU, как все произошло.

Полная хронология бедствия

«БАБУШКА, УМИРАЮ»

22 июня 66-летняя Татьяна сидела с внуками у себя дома. Ребятишки играли во дворе, все было нормально до определенного времени.

- С нами еще был младшенький, ему всего два года, но его забрала дочка. Буквально через 10 минут после того, как они уехали, я увидела грозу, начался дождь и завела детей в дом, - рассказывает KP.RU Татьяна. - Я еще с самого начала увидела, как летят и жесть, и доски. Потом смотрю в окно - баня летит. Я думаю: «Вот же ужас какой, у кого-то баню снесло». И прямо у меня на глазах эта баня долетела до тополиной рощицы и там рухнула, разлетевшись на куски. Я тогда и подумать не могла, что это моя же баня.

По словам пенсионерки, эпицентр смерча находился буквально в нескольких метрах от ее дома. Поняв это, женщина схватила детей и побежала в спальню.

- Этот торнадо прямо над крышей моего дома ревел. Я еще, ума хватило, выключила, счетчик, все кнопки повыключала, думала, мало ли замкнет или еще что. И мы спрятались в спальне, в принципе, в той спальне, где все и вырвало у меня. Окно разбилось, осколки полетели на нас. Я давай детей подушками диванными закрывать, но внуку досталось больше всего, - говорит Татьяна.

Шестилетний мальчик получил порезы ног, лица и головы.

- Плакал: «Бабушка, умираю». Кровь хлещет, остановить не могу. Я еще не могла понять, почему так бьет кровь фонтанчиком, а это, оказывается, с моей руки, с пальца. Мне перебило палец, и кровь хлещет, а я не пойму откуда. Я думала, с внука, я больше напугалась за ребенка, - вспоминает женщина. - Головку зашили. Ничего, обработали в больнице. Сейчас все в порядке. Мы сказали, что он герой, теперь такой гордый. Придется наградить как-нибудь.

По поводу своей раны Татьяна в больницу не обращалась. Сходила к свахе, которая помогла обработать порез.

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

Дом Татьяны пострадал немало. Ремонт придется делать капитальный, да еще и баню новую строить.

- Я была утром в администрации, анкету заполняла, что дом пострадал. Сказали, что жилое помещение будут восстанавливать, крыши у кого снесло, у кого нет домов, окна будут ставить. За счет администрации, за счет государства, этого я не поняла, у нас еще будет собрание вечером. Ну а такие постройки как бани, теплицы и так далее, это уже самим придется. Ну что ж, будем жить так, - добавила Татьяна.

На ночь женщина решила остаться в доме, так как пошли слухи о мародерах. Затянуть крышу пленкой помогли сыновья. Их дома тоже пострадали, но не так сильно. Сейчас жителей Кушвы, чьи дома пострадали, беспокоит, что дождь может залить остатки имущества, поэтому многие оперативно водружают временные крыши.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Сначала прикрыла всех собой, а потом спрятала в диван»: Участник СВО приехал в Кушву к разрушенному смерчем дому

«Птицы закружили над прудом, выключили свет и началось»: Какие страшные предзнаменования были перед смерчем в Свердловской области

16 человек пострадали, почти 100 домов повреждены: на город в Свердловской области обрушился страшный смерч

Дети кричали от ужаса, когда торнадо рвал дома: что происходит в Кушве после разрушительного смерча