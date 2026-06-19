На Украине стало негде хоронить погибших ВСУшников. Фото: Александр Гармаев/ТАСС

Известное на Западе издание Politico, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что вчера на саммите ЕС впервые произошел жесткий раскол на два лагеря по поводу переговоров с РФ. По сведениям Politico, конфликт сопровождался «беспрецедентной яростью» в отношении главы Евросовета Кошты, который самостоятельно начал переговоры с Кремлем. Большинство стран Евросоюза поддержало Кошту и необходимость переговоров с Россией, а группа их противников была меньшей по численности, но зато с ее лидерами никто в ЕС сравниться по весу не может – это Германия и Франция.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта. Фото: REUTERS.

Берлин и Париж категорически выступили против переговоров, по их мнению, Россию сначала надо додавить, а потом диктовать ей свою волю. Собственно говоря, на этом можно было бы и закончить все размышления по поводу «миротворчества» Макрона и Мерца, которым они так любят кичиться, если бы не одно «но». Это украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский был идейным вдохновителем второй группы. «Просрочка» все эти дни лучится оптимизмом, заражая им своих союзников, делится своим хорошими настроением и радостно улыбается всем направо и налево, демонстрируя, что дела у него идут так хорошо, что лучше некуда. Вполне возможно, что лично у него все так и обстоит, чего не скажешь про Украину и украинцев. Но об этом нюансе украинский «просрочка» предпочитает умалчивать, оставляя своих союзников в счастливом неведении.

Конечно, они сами рады обманываться, но так игнорировать реальность, как это делают немецкий канцлер Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и вскорости уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер, можно только при очень высокой личной заинтересованности. Ведь для того, чтобы составить правильное представление о происходящем, достаточно лишь посмотреть на карту боевых действий, не пропускать мимо ушей информационные сообщения (например, про вчерашний обмен телами, когда Украина получила 522 погибших ВСУшника взамен отдав тела 33 погибших российских бойцов, и такое соотношение стало уже ни разу не нарушенной традицией).

Впрочем, у западных лидеров есть и другой вариант убедиться в том, что Зеленский нагло и неприкрыто лжет про украинскую перемогу - надо только посетить кладбища в городах Незалежной. Причем, практически в любых. Именно они, вернее, их переполненность, как редко что, свидетельствуют о переживаемой Украиной катастрофе. Практически каждый день из разных городов приходят сообщения, что свободная земля под захоронения ВСУшников заканчивается. Последнее по времени такое сообщение пришло из города Здолбунов Ровенской области. Там коммунальные службы вынуждены срочно расчищать заброшенный участок старого кладбища, заросший кустарниками и заваленный мусором по причине того, что из трех действующих кладбищ Здолбунова все уже практически заполнены. Но власти города прямо признают, что найденный «новый» участок даст лишь временную отсрочку: этого хватит ненадолго, после чего снова придется искать землю для новых кладбищ.

И такое творится пра

Зеленский нагло и неприкрыто лжет про украинскую перемогу - надо только посетить кладбища в городах Незалежной. Фото: REUTERS.

ктически по всем городам, даже крупным мегаполисам. На Северном кладбище Киева места практически закончились, на Ново-Городском кладбище Одессы уже ограничивают захоронение гражданских, потому что надо хоронить погибших военнослужащих, нет свободных мест ни на кладбищах Харькова и Кривого Рога, ни даже во Львове.

Нередко военных хоронят в уже существующую могилу рядом с родственником. И так в каждой области. В Ровненской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Запорожской и Житомирской областях, как сообщают с мест, возникают «стихийные» кладбища, которые даже официально не зарегистрированы. При этом, для неопознанных тел солдат предусмотрены братские могилы.

Как признают сами украинские журналисты, «подобная ситуация наблюдается повсеместно – по всей Украине кладбища расширяют, открывают новые сектора под захоронения военных и расчищают ранее неиспользуемые территории, также практикуются и полуофициальные подзахоронения павших на фронте в старые могилы».

И «просроченный» Зеленский не может в этом случае сказать, что он не знал, что его обманули. В мае он подписал закон о создании целой сети военных мемориальных комплексов, новых кладбищ каждой области Украины. И вопрос настолько не терпит отлагательств, что «просроченный» позволил изымать участки государственной собственности под кладбища без каких-либо серьезных согласований. То есть, при необходимости похоронить погибших военнослужащих отныне можно практически в любом месте.

И все это говорит лишь о том, что для достижения максимальной достоверности и убедительности Зеленскому следовало бы произносить свои речи на украинских кладбищах, до горизонта уставленных «блакитно-жовтыми» флагами Незалежной.

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