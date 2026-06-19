Россияне начали скупать вторичку: рост спроса спровоцировали скидки на квартиры

За первые пять месяцев 2026 года число сделок на вторичке выросло на 19% к тем же месяцам прошлого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года число сделок на вторичке выросло на 19% к тем же месяцам прошлого года. Об этом сообщила на форуме «Движение» руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева. В Московской области число сделок выросло на 35%, в Новосибирской области — на 28%, в Красноярском крае — на 26% (это год к году). В Москве цифры поскромнее — всего плюс 8%, но в Санкт-Петербурге — плюс 19%. И как же при таких цифрах быть с рассказами, что спрос на недвижимость сокращается, «по таким ценам нормальный россиянин не может ничего купить» и так далее?

- Покупательская активность на вторичном рынке жилья в России в январе-мая этого года оказалась на 47% выше, чем в аналогичный период прошлого года, - подтвердил «КП» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. - Рост спроса — абсолютно во всех городах-миллионниках.

По данным «Этажей», в некоторых городах-миллионниках число заявок риелторам на покупку именно вторички по итогам первых пяти месяцев этого года в разы превысило число таких заявок год назад. В частности, в Нижнем Новгороде — в 2 раза, в Санкт-Петербурге — в 1,6 раз, в Москве и Самаре — в 1,5 раз. Причем год назад большая часть клиентов, оценив стоимость кредита и свои возможности, быстренько передумывали что-то покупать - до сделки доходили единицы. Сейчас же покупатели настроены более решительно и приходят в агентство, хорошо предварительно подумавши и с четким планом, что и за какие деньги хотят приобретать.

Причин роста активности на вторичке, по словам Александра Иванова, несколько. Рыночные ипотечные ставки все же постепенно снижаются вслед за ставкой ЦБ: 18-19% годовых — это много, но уже не 25%. И есть надежда, что в перспективе они станут еще ниже. А на рынке «накопилось» некоторое количество квартир с хорошими скидками — из-за затяжного периода, когда спрос на вторичке был совсем низким.

- Многие покупатели рассчитывают сейчас купить вторичное жилье с максимальным дисконтом, а ипотеку в перспективе рефинансировать по более низкой ставке, - говорит эксперт.

Важный момент: большая часть сделок на вторичном рынке — альтернативные, то есть вместо одной квартиры покупается другая, более подходящая по каким-то параметрам. А ипотека при подобном улучшении жилищных условий берется на доплату — то есть это не такая астрономическая сумма, как при покупке самой первой квартиры «с нуля».

Есть и еще один важный момент. По данным «Этажей», в среднем по городам-миллионникам стоимость квадратного метра на вторичке с начала года выросла на 3% - для нашего рынка недвижимости это достаточно скромный показатель. За 12 месяцев рост составил «всего-то» (так оценивают эту цифру аналитики рынка) 6,8%, чуть выше официальной инфляции. Спрос-то оживился — но подавай самые дешевые варианты со скидками.

Чего ждать дальше? Пока, по прогнозам, часть спроса уйдет на летние каникулы. Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» утверждают, что этот процесс уже пошел: в мае в среднем по России «квадрат» в предложениях о продаже недвижимости подорожал всего на 0,2% (московский квадрат — вообще не подорожал, если не учитывать элитную недвижимость). В апреле было плюс 0,8%.

Что будет ближе к осени, когда рынок обычно вновь оживает? Аналитики уже устали объяснять, что это во многом зависит от того, как быстро будет снижаться ставка ЦБ. Ведь вслед за ней снижаются ставки по рыночной ипотеке и по банковским вкладам. И то, и другое — повод для роста спроса на жилье и, как минимум, исчезновения «хороших скидок». Сегодня, в пятницу 19 июня, ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% годовых до 14,25%. Большинство аналитиков ожидали более решительных действий — снижения хотя бы до 14% годовых. Увы, это показывает, что путь к более приемлемым ставкам по ипотеке и более серьезному росту спроса на вторичке может оказаться длиннее, чем хотелось бы тем, кому нужно что-то продать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так изменилась за год средняя стоимость квадрата на вторичке в крупных городах

(руб./кв.м.)

май 2025 май 2026 Рост

Москва 360190 426892 +15,6%

Сочи 306661 306698 +0,01%

Санкт-Петербург 213057 258156 +17,5%

Казань 181596 204609 +11,2%

Владивосток 175814 194013 +9,4%

Нижний Новгород 146721 165996 +11,6%

Екатеринбург 133031 147092 +9,6%

Красноярск 125891 138565 +9,1%

Новосибирск 130659 138219 +5,5%

Краснодар 133128 136261 +2,3%

Ростов-на-Дону 128780 131687 +2,2%

Волгоград 103341 108940 +5,1%

(Расчеты «КП» по данным «Мира квартир»)

Где больше всего выросло число заключенных на вторичке сделок купли-продажи

(январь-май 2026 к январю-маю 2025)

Московская обл. +35%

Новосибирская обл. +28%

Красноярский край +26%

Челябинская обл. +23%

Санкт-Петербург +19%

Свердловская обл. +18%

Башкирия +18%

(По данным Авито Недвижимость)

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