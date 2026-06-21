Героем труда стал хирург-онколог и актер: кого и за что наградил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну. Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

В воскресный июньский день, когда лидер страны поздравил медработников, вышел и подписанный им указ №433 . На 22 его страницах - имена не только награжденных врачей, но и многодетных матерей, железнодорожных работников и даже деятелей культуры.

Так Владимир Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну. Хирургу-онкологу и академику РАН в августе исполнится 60, а этот важнейший центр он возглавляет уже 12 лет. За разработку, производство и внедрение отечественных радиоисточников для контактной лучевой терапии в онкологии Андрей Дмитриевич ранее стал лауреатом премии российского правительства в области науки и техники. Четверть века назад он защитил докторскую по теме «Комбинированная интервенционная система улучшения качества диагностики и лечения рака...». А тема его кандидатской 30 лет назад была «Лазеротерапия в комплексном лечении больных, перенесших пластические операции...».

Это вторая высшая награда страны в его семье - его отец, военный летчик, получил Золотую звезду Героя Советского Союза в 1945-м.

Этим же указом звание Заслуженный врач России присвоено Надежде Левтеевой, врачу на станции «Воронеж-1» Клинической больницы «РЖД Медицина». А звание Заслуженного деятеля науки РФ удостоена Фира Дзугкоева. Доктор медицинских наук, она трудится ведущим научным сотрдуником в лаборатории Института биомедицинских исследований, филиале Федерального научного центра Владикавказского НЦ РАН Северной Осетии

Знаком отличия «За безупречную службу» ХХХ лет награждена Айна Валдис-Карловна Литвинова. Она работает консультантом управления организации медпомощи Минздрава Мурманской области.

Медалью Луки Крымского удостоены Любовь Варгина, завотделением столичной Клинической больницы «РЖД Медицина» имени Семашко и Наталья Никитина — операционная медсестра этой же больницы.

Владимир Конкин сыграл роль старшего лейтенанта (а затем капитана) Владимира Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979) Фото: кадр из фильма.

Тем же указом присвоено звание Народный артист России Владимиру Конкину. Всенародно любимому «Шарапову» в августе исполнится 75 лет. Его причастностью к медицине можно считать роль доктора Робинсона в снятом 45 лет назад боевике «Приключения Тома Сойера»...

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