От наперсточников до обезьян-вымогателей: гид по курортным разводилам от Сочи до Хургады

Уличный фотограф предлагает сделать один кадр бесплатно. Через минуту подходит хмурый хозяин и требует за фото 2 тыс. рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аферистов хватает не только в онлайне: ловкачи активно дурят наших туристов как в России, так и за границей. Рассказываем, как не стать их жертвой.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМ

Орлы-рэкетиры и обезьяны-вымогатели

Уличный фотограф предлагает сделать один кадр бесплатно. Через минуту подходит хмурый хозяин и требует за фото 2 тыс. рублей, потому что вы сделали не один, а пять кадров, или животное просидело на вас «коммерческое время». Еще вариант - вам на плечо поочередно сажают и орла, и обезьянку, делают два кадра и требуют 2 тыс. руб. «за каждое животное в кадре».

Что делать: Жестко и отчетливо пресекайте попытки без спроса положить на вас животное.

Наперсточники и «уличные букмекеры»

Ставки на кубик или шарик под одним из колпаков в окружении толпы зевак. Первые три раза выигрывают подставные участники, затем свои деньги проигрываете вы. Азарт и ловкость рук мошенника не оставляют шансов.

Что делать: Не участвуйте в розыгрышах, проходите мимо.

Гадалки и наперсточники - классика жанра развода туристов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дегустация вина

Под видом экскурсии или культурного мероприятия туристов часто привозят в обычный магазин, где проводят «дегустацию». Скорее всего, на пробу дадут неплохой образец, но при покупке в бутылку могут налить совсем другое пойло. Покупателей специально стараются подпоить, чтобы они ослабили контроль и быстрее согласились на покупку сомнительного продукта. Его цена может достигать 3-5 тыс. руб. при реальной стоимости 500-800 руб.

Что делать: Покупайте только официальные экскурсии через крупные онлайн-сервисы или у проверенных туроператоров. Требуйте полную программу со списком мест и временных остановок. Если гид уклоняется от ответа - это повод насторожиться. Если уже заманили, говорите «Нет!» вежливо, но твердо. При давлении вызывайте полицию.

Под видом экскурсии или культурного мероприятия туристов часто привозят в обычный магазин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ТУРЦИЯ

Щетка чистильщика обуви

Классика жанра. Чистильщик перед вами «случайно» роняет щетку. Вы поднимаете, он жмет руку, говорит «спасибо, дай бог здоровья, давай почищу бесплатно». Энергично натирает ваши кеды, а потом требует 10–20 долларов или евро. Если платить отказываешься, на подмогу приходят друзья, окружают и настойчиво требуют заплатить.

Что делать: Не поднимайте щетку. Просто пройдите мимо.

В Турции опасайтесь чистильщиков обуви Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Бесплатная ночь» от персонала отеля

Бармен или аниматор предлагает сходить в лучший ночной клуб города «за счет заведения», потому что вы классные ребята. Клуб оказывается стриптизом, девочки заказывают коктейли на сотни долларов, вышибалы не дают вам уйти без оплаты счета.

Что делать: Никогда не верить в «бесплатно» от незнакомцев, особенно от персонала отеля (аниматоры, бармены, портье). За каждого приглашенного и обманутого клиента они получают комиссию от мошенников. Ответ должен быть твердым: «Спасибо, мы не ходим в клубы».

Завышение цен в ресторанах

Меню на ломаном русском без цен на алкоголь. Заказываете ракию, после из счета узнаете, что каждая порция стоит 50 евро.

Второй вариант: официант приносит комплимент (салатик, хлеб, воду) и уверяет, что это «от заведения». В счете эти позиции выливаются в стоимость хорошего стейка.

Что делать: Всегда смотрите меню. Если в нем нет цен, не заказывайте даже кофе.

ЕГИПЕТ

«Спишемся на ресепшене»

К вам подходит человек в форме отеля (или просто при галстуке), называет ваши имена (прочитав на багажных бирках) и предлагает экскурсии дешевле. Вы платите, а гид утром не приезжает. На ресепшене говорят, что видели этого человека впервые.

Что делать: Помните, что никто из сотрудников отеля не предлагает экскурсии - это не их функционал. Все экскурсии продаются либо на специальной стойке с выдачей чека и ваучера, либо через официальных представителей туроператора, которые находятся в выделенной зоне отеля.

Дайвинг в подарок

На пляже предлагают бесплатно «показать рыбок». Заплыв заканчивается у отдаленной платформы, где требуют деньги за «экскурсию» и аренду ласт и маски.

Как вариант: уличный зазывала дарит сертификат на «бесплатное погружение» или спа. По приезде в дайвинг-центр выясняется, что само погружение даром, а вот снаряжение и трансфер до рифа стоят бешеных денег.

Что делать: Пользуйтесь услугами только сертифицированных дайвинг-центров при отеле.

На пляже предлагают бесплатно «показать рыбок». Заплыв заканчивается у отдаленной платформы, где требуют деньги за «экскурсию» и аренду ласт и маски. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

- Экскурсия, купленная с рук у человека на пляже, почти всегда выйдет либо дороже, либо хуже качеством. В хороших отелях есть официальные стойки с лицензированными представителями. Да, там чуть дороже, чем хотелось бы, но это плата за вашу безопасность. А перед поездкой в конкретный город или на курорт стоит поинтересоваться, о каких местных схемах обмана рассказывают туристы, - резюмирует Алла Храпунова, куратор платформы НФ «Мошеловка.рф».

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