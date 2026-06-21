С террористами никто разговаривать не будет: Почему украинский террор против Крыма не сработает

Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники Фото: REUTERS.

Какие чувства испытывают украинские террористы, направляя дроны на российский полуостров? Злорадство? Радость? Восторг? Ну что, мол, как вам в родной гавани? Не жалеете, что отчалили из Украины? Киеву Крым уже 12 лет как кость в горле. Русские люди единодушно и бескровно решили свою судьбу, наперекор военной хунте. И за это их надо наказать. То водную блокаду устроят, то энергетическую...

А полуостров продолжает жить, развиваться и хорошеть. Невмоготу чубатым на это спокойно смотреть. Особенно, когда у самих земли все меньше и меньше. Нынешняя активизация, безусловно, объяснима с военной точки зрения. С одной стороны, благодаря западным покровителям, у Киева растут производственные мощности и возможности масштабировать налеты на территорию России. С другой, дроны — это единственный украинский боевой актив. Оружие, конечно, грозное. Но это не оружие победы. Для того, чтобы добиться успехов на земле, нужен целый высокотехнологический военно-промышленный комплекс. И люди, конечно. Потому что в конечном итоге все решает пехота.

Какие чувства испытывают украинские террористы, направляя дроны на российский полуостров? Злорадство? Радость? Восторг? Фото: REUTERS.

На фронте сейчас, по сути, идет наше генеральное наступление. Русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе. Судьба Константиновки уже предрешена. Украинские журналисты ноют, что и Дружковка готовится к возвращению в родную гавань. С востока и северо-востока наши подразделения подошли к Славянско-Краматорской агломерации на расстояние минометного выстрела. В Запорожье и на Днепропетровщине мы контролируем прифронтовые дороги на десятки километров вглубь. Ежедневно по всей Украине наносятся удары по энергетической, железнодорожной, портовой инфраструктурам. По незалежному ТВ рассказывают о том, как освобождают территории, но при этом зачем-то объявляют об эвакуации в десятках населенных пунктов и вывозят с Донбасса заводы.

Ранее ВСУ был атакован исторический памятник - Панорама обороны Севастополя Фото: REUTERS.

Как заставить нас остановиться? Взять в заложники людей и выдвинуть свои требования. Отсюда, кстати, и беспрецедентные налеты на Москву. Для этого — удушение Крыма. Через топливо, энергию, водоснабжение. В Киеве вдруг поверили, что если они сделают жизнь простых крымчан и севастопольцев невыносимой, то они смогут вести переговоры с позиции силы. Но с террористами-шантажистами разговаривать никто не будет. Да и сорвать курортный сезон - не означает сорвать наше наступление, которое идет пусть не спринтерскими темпами, но поступательно и неотвратимо. И для него у нас топлива всегда хватит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкор Коц об атаке на Москву: Рекордный налет. Снимаю шляпу перед ПВО

Старлинки тоже плачут: Как Россия защитила сухопутный коридор в Крым