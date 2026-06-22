Вопрос дня: А вы чей подвиг сегодня вспоминаете?

В этот день по всей стране зажигают свечи в память о тех, кто отстоял нашу страну. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы:

- Героев Брестской крепости в первую очередь. По сути, это были казармы, хоть и прочные, практически без вооружения. Вспомню и деда моего Анатолия Соломоновича, военврача, кардиолога, который отвоевал советско-финскую кампанию, а потом был на фронтах Великой Отечественной...

Сергей Елизов, гвардии подполковник запаса, участник СВО (Краснодар):

- Мой дед родился в этот день, 22 июня 1917 года. Прошел всю войну, бежал из немецкого плена, был тяжело ранен, после лечения продолжил воевать на фронте ради Великой Победы. Я помню и горжусь подвигом советского народа!

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео»:

- Преклоняюсь перед военными метеорологами, которые при отсутствии данных с оккупированных территорий могли делать достоверные прогнозы. Известно, что вести наблюдения за погодой помогали даже партизаны. Например, парад 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся во многом благодаря тому, что смогли предсказать нелетную для фашистской авиации погоду - была низкая облачность.

Зухра Павлова, д. м. н., эндокринолог, автор книги «Обман веществ»:

- Невозможно не вспомнить подвиг моих коллег - врачей, медсестер, которые спасали жизни в совершенно нечеловеческих условиях. Они не сломались под чудовищным грузом войны, а потом учили следующие поколения молодых врачей.

Людмила Суслякова, Герой Труда, почетный металлург (Новокузнецк):

- Вспомню подвиг трех наших Героев Советского Союза: Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонтия Черемнова, которые одновременно кинулись на вражеские дзоты и погибли. И, конечно, подвиг нашего земляка Николая Масалова, который вынес немецкую девочку из-под обстрелов (он стал прототипом Воина-освободителя, памятник которому стоит в берлинском Трептов-парке).

Анастасия Волочкова, балерина:

- Я вспоминаю подвиг нашего народа - сплочение, силу духа, мужество, стойкость, выдержку. Эти качества людей принесли победу в самой страшной войне. В эти дни хочется сказать им спасибо.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- В этот день я вспомню всех воевавших и погибших членов моей семьи. Для меня 22 июня - самый грустный день в году. Я считаю, что в этот день все флаги должны быть спущены в знак скорби и памяти. И 22 июня должно быть выходным, как и 9 мая, потому что эти дни связаны неразрывно.

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