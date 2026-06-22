«Лучший отдых у меня в деревне»: россияне рассказали о своих планах на лето

Сайт KP.RU провел опрос и узнал о планах россиян на это лето Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в самом разгаре, на улице жара, и все мысли уже об отпуске. Пока кто-то вовсю выбирает путевки и собирает чемоданы, другие планируют поездку на дачу, на природу. Сайт KP.RU провел опрос и узнал о планах россиян на это лето.

Оказалось, что почти треть опрошенных – 28% - планируют в этом году провести летний отпуск дома. Кто-то намерен заняться делами, которые давно откладывал: ремонт, генеральная уборка, помощь родным. Другие планируют побольше гулять, встречаться с друзьями и посещать городские мероприятия.

«Будем дома сидеть, ехать в отпуск сейчас не лучшее время», - рассуждает участник опроса.

«К сожалению, зарплаты у нас в семье маленькие, на поездку не хватит, так что этим летом останемся дома», - делится другой.

По 15% россиян проголосовали за российские курорты и дачу. Часть респондентов хочет отправиться в Краснодарский край или Крым, а вторая половина – за город, на природу.

«Летом отдыхать некогда, дача у меня, а там столько дел, что отдыхом это назвать трудно», - делится участница опроса.

«А мы на даче будем именно отдыхать. Небольшие дела не в тягость, а в удовольствие», - улыбается другая.

«А я живу на море, так что будут отдыхать сразу и дома и на курорте одновременно», - веселится еще один респондент.

12% россиян рассказали, что поедут отдохнуть в соседние города, погулять, полюбоваться архитектурой, посмотреть родную страну.

«Поеду на машине в Карелию, жду не дождусь отпуска», - делится респондентка.

9% опрошенных планируют в этом году съездить отдохнуть за границу. Кто-то присмотрел Турцию, кто-то думает про Азию.

«В Турции всегда хорошо, и доступно и красиво», - говорит участник опроса.

А вот 18% россиян сообщили, что в этом году у них отпуска летом не будет, отдохнут попозже.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,3 тысячи человек.

Россияне рассказали о своих планах на лето Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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