Россияне рассказали, как часто пользуются клинингом

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В России приняли ГОСТ на уборку помещений. Он касается не только клининга коммерческих помещений, но жилых домов и квартир. Правда, сами россияне рассказали, что они заказывают клининг крайне редко, в основном, убираются дома сами. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 85% опрошенных сообщили, что не заказывали уборку дома ни разу в жизни. Все и всегда они делали своими силами, максимум, просили помощи у родных или друзей. Даже после переезда или ремонта всегда управлялись самостоятельно.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«Зачем мне клининг, никому не доверяю, сама все отмою лучше наемных работников», - говорит участница опроса.

При этом 7% россиян отмечают, что несколько раз в жизни все же заказывали услуги клининга на дом. Кто-то после ремонта, кто-то после переезда, когда грязи было слишком много, а специального оборудования, особых средств уборки не было. Вот и выходило, что проще разово было заплатить за качественную уборку.

«Помню, вызывали бригаду уборки после капитального ремонта. Не скажу, что убрались отлично, но на твердую «четверку». Для нас главным было «обеспыливание» помещения специальным пылесосом, по большей части из-за него и вызывали, так что в целом остались довольны», - рассказывает респондентка.

«Один раз вызывала, помню, приехала женщина-филиппинка. Была одна, но так хорошо убралась, я осталась в восторге», - делится другая.

А вот 6% россиян отмечают, что заказывают клининг регулярно. Россияне отмечают, что у самих не всегда есть время на генеральную уборку, у кого-то здоровье не позволяет за диванами, да на шкафах пыль убирать, а сотрудники профессиональной уборки всегда быстро и качественно справляются с любыми задачами: и мягкую мебель почистят, и высокие окна помоют - все что угодно сделают.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Часть респондентов рассказали, что клининг они не заказывают, но и сами уборкой не занимаются, это делают другие члены семьи.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,4 тысячи человек.

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