«Спс, ок, я все пон»: на что указывают сокращения слов сотрудником в рабочей переписке

Сокращение слов в переписке с начальством и коллегами может свидетельствовать о недовольстве работой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сокращение слов в переписке с начальством и коллегами может свидетельствовать о недовольстве работой. Это выяснили аналитики компании «Стахановец», на исследование которых ссылается Газета.ру.

Аналитики пришли к выводу, что использование сокращения «спс» вместо полного «спасибо» может свидетельствовать о повышенном риске (в среднем на 15,7%) увольнения сотрудника в ближайшие шесть месяцев.

По словам исследователей, особенно показательны случаи асимметричной коммуникации, когда сотрудник пишет «спс» руководителю или в переписку с коллегами, где остальные используют полную форму. В таких ситуациях у человека, регулярно отвечающего «спс» на развернутые инструкции, через три-четыре месяца фиксируется снижение вовлеченности в работу на 22%. Аналитики объясняют: само сокращение выступает не причиной, а ранним симптомом дистанцирования предстоящего увольнения. Сотрудник уже экономит не время, а психологическую энергию, которую не готов тратить на поддержание формальной вежливости. Но во всем, как известно, важна последовательность: значение имеют не единичные случаи использования сокращенных слов, а регулярность. Исследователи подметили, что риск увольнения возрастает, если человек из десяти случаев благодарности в восьми пишет «спс». У тех сотрудников, кто в 80% случаев использует «спс» в адрес руководителя, вероятность увольнения достигает 34%. А вот у тех, кто пишет слово «спасибо» полностью, этот показатель составляет только 12%.

Само по себе «спс» не является грубостью или нарушением этикета. Оно служит маркером снижения субъективной ценности рабочего места. Люди, переходящие на «спс», через два месяца с вероятностью 40% начинают использовать другие редукции: «ок» вместо «хорошо», «прив» вместо «привет»

- Мы не можем не признавать в современном языке такое явление, как разговорный письменный язык. Это язык СМС и неформального письменного общения. В нем используется сленг, сокращения, действует своя пунктуация: например, в конце предложения ставится точка. И конечно, этот разговорный письменный язык влияет на русский язык в целом, в том числе на деловую переписку, - рассказала «Комсомолке» учитель русского языка, блогер Татьяна Гартман.

Мы не можем не признавать в современном языке такое явление, как разговорный письменный язык. Фото: Бардынов Асхат

По ее словам, если человек уже не чувствует разницы между перепиской с друзьями или близкими и со своим начальством, то это действительно может говорить, что он несерьезно относится к своей работе.

- В некоторых компаниях наоборот приветствуется, когда люди общаются не на регламентированном, канцелярском языке, а используют живой язык в общении. Это сближает. Но в любом случае есть красные линии. Если есть субординация с начальником, то ты же не напишешь ему: «слышь, ты, чел, спс, ок, я все пон» и сердечко в конце не поставишь. Это выглядит не очень корректно и будет говорить о том, что человек не особо ценит своего начальника и готов перейти на другую работу. Либо подобное общение приветствуется самим начальством, либо человек уже стирает границу в общении, начальник становится для него «друганом», с которым он после работы попьет пиво, - говорит Татьяна Гартман.

В то же время, эксперт отмечает, что бывают ситуации, когда человек очень занят или находится где-то в неудобном месте, у него перебои со связью или он настолько ограничен во времени, что может ответить буквально двумя-тремя буквами. - Если человек постоянно прибегает к сокращениям в переписке, и начальник считает это невежливым, то именно руководитель должен сотруднику об этом сказать. Очень важно прояснять ситуацию, спокойно и вдумчиво разговаривать со своими сотрудниками, чтобы их не потерять. Но если работник не реагирует на слова начальника, то, безусловно, это с его стороны вызов: он при помощь стилистики показывает: «мне на тебя пофиг»,

- А что в письме выдает руководителя, который хотел бы от сотрудника избавиться, но пока по каким-то причинам прямо ему об этом не говорит? – спрашиваю я Татьяну Гартман.

– Если руководитель стал использовать сухую письменную речь без прилагательных, это всегда говорит об его отчуждении, о том, что он уже не заинтересован в сотруднике. В обратном случае он напишет хотя бы на одно слово больше - за пределами сухих «да», «нет», «пожалуйста», «спасибо». Нарочитая корректность в переписке как бы показывает: «я вежливый человек, я сотрудника поблагодарил, какие могут быть ко мне претензии?», но на самом деле за формальной вежливостью может скрывается то, что к сотруднику относятся формально, без тепла, заботы и им, увы, не дорожат, - поясняет Татьяна Гартман.

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