«Раскачка ситуации приводит к разгулу преступности»: в полиции Пензы отреагировали на обвинения в принудительной мобилизации

В УМВД Пензенской области призывали СМИ и блогеров не поддерживать вбросы Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пензенских пабликах появилась очередное скандальное видео - напротив торгового центра «Радужный» 19 июня полицейские пытались мобилизовать мужчину. С таким заявлением выступили очевидцы, сделавшие ролик. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверных новостей, это фейк.

Ролик длится семь минут. На кадрах показана обычная работа правоохранителей, они просто беседует с пьяным человеком, на которого поступила жалоба. Никакого насилия, ничего, что бы указывало на то, что гражданина сейчас заберут с улицы и увезут на передовую. О том, что это может произойти говорят только женщины за кадром. Они не стесняются в выражениях, матерятся, и очевидно, что таким образом просто хотят привлечь аудиторию.

За последние дни в Пензенской области подобные провокационные публикации встречаются все чаще. Их регулярно опровергают силовики.

«В сети Интернет распространяется ложная информация о якобы многочисленных задержания мужчин сотрудниками полиции для отправления в зону СВО. Данные видео-публикации никакого отношения к отправлению в зону спецоперации не имеют», - рассказали в Управлении МВД России по региону.

В ведомстве официально заявили, что его сотрудники действуют строго в соответствии с законом «О полиции», уголовно-процессуальным кодексом и кодексом об административном правонарушении. Они работают в штатном режиме, пресекая преступления.

«Раскачка данной ситуации приводит к разгулу преступности и безнаказанности. Информируем, что лица, распространяющие недостоверную информацию, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ», - предупредили в облМВД.

Напомним, что ранее полицейские уже опровергали похожую видеозапись. Там за «принудительную мобилизацию» выдали задержание пьяного неадеквата. Сейчас он находится под административным арестом и может стать фигурантом уголовного дела о нападении на представителя власти..

Также за «облаву» выдали обычное рейдовое мероприятие с участием представителей МВД и военных следователей, направленное на установление лиц, получивших гражданство России и не вставших на воинский учет.

Очевидно, что вбросы продвигают провокаторы, которые хотят вызвать волнения в обществе. В УМВД Пензенской области призывали СМИ и блогеров не поддерживать эти вбросы, а ориентироваться только на проверенные источники. Что же касается армии, то военком региона Андрей Сурков на брифинге в правительстве на днях заявил, что план по набору на службу по контракту в области полностью выполняется за счет добровольцев.