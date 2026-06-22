А рыбу русскую едят: воинственная Европа продолжает покупать у России даже продукты

Одной из главных статей экспорта РФ в Евросоюз оказалась рыба Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бесконечные пакеты санкций свели нашу широкую торговлю с Европой к показателям, которые из вежливости принято называть скромными.

На самом деле отношения едва теплятся, и Брюссель ведет дело к тому, чтобы они остыли совсем. Но парадокс в том, что и европейский бизнес, и простые граждане кровно заинтересованы в том, чтобы сотрудничество с нашей страной развивалось.

Мы решили посмотреть, что Европа продолжает покупать у России.

РЫБНЫЕ СТРАДАНИЯ

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, провозглашая принятие 21-го пакета антироссийских санкций, зловеще произнесла: «Наконец-то мы затрагиваем один из последних крупных секторов, до сих пор не подвергнутый рестрикциям, - рыболовство. Предлагаем существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на другие, включая треску».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Рыбы, как известно, молчат, но отчаянный горестный стон, который издали при этом известии европейские рыбопромышленники, услышали все.

Дело в том, что Евросоюз сильно зависит от поставок из РФ трески, минтая, пикши и других видов белой рыбы.

Мало кто знает, что, например, Германия, показушно рвущаяся впереди других на защиту киевского режима, за период, что идет СВО, втрое увеличила импорт нашей российской рыбопродукции.

Управляющий директор Федерального союза рыбной промышленности ФРГ Стефан Майер бьет тревогу на страницах газеты Berliner Zeitung: «Если поставки российского минтая прекратятся из-за санкций, заменить их сейчас будет нечем. В мире нет другого источника, который мог бы обеспечить такие объемы».

Так что Баба-Урсула если кому и навредила, то лишь самим европейцам - грядущий из-за дефицита рост цен на аппетитные филе, популярные рыбные, крабовые палочки и прочие продукты из «живого серебра» обеспечен.

Причем, по оценкам самих западных аналитиков, наши производители ущерба от этих санкций практически не понесут: объемы, шедшие в ЕС, будут быстро перенаправлены на внутренний рынок, а также в Китай, Южную Корею и другим азиатским партнерам.

Правда, в последний момент единая с нами по вероисповеданию Болгария наложила вето на весь 21-й пакет из-за того, что в нем содержатся санкции против Патриарха Кирилла. Так что европейские рыбники сейчас наверняка молят Бога (не исключено, что по православным обрядам) о том, чтобы это болгарское вето сохранилось.

НЕФТЬ ТЕЧЕТ, НО ГАЗ ОТРУБАЮТ

Общая линия брюссельских политиканов на разрыв почти всех экономических связей с Россией очевидна. До 2022 года РФ была одним из главных торговых партнеров Евросоюза, а к началу 2026-го отодвинулась на 19-е место, товарооборот сократился в четыре с половиной раза.

Но пример с рыбой показателен: реальная заинтересованность европейцев в торговле с нами (как потребителей, так и производителей продукции) остается очень высокой. И там, где это еще возможно, бизнес ищет любые проходы в воздвигаемых Западом политических баррикадах, чтобы иметь возможность делать деньги.

Прежде всего это касается углеводородов. Сейчас наша нефть по действующей ветке построенного в советскую эпоху нефтепровода «Дружба» идет в две хоть и не слишком дружественные страны, но и не в откровенно русофобские - Венгрию и Словакию. Совокупные поставки достигают 9,5 млн тонн в год.

Что и как попадает другим получателям (путем перегрузки сырья в открытом море, смешивания с нефтью из альтернативных источников и т. п.) - тайна за семью печатями. Но ясно одно: спрос есть и он удовлетворяется, несмотря на санкции ЕС.

Что касается газа, то здесь России собираются окончательно перекрыть кран к осени 2027 года.

«Решение Еврокомиссии однозначно: мы не должны использовать ни одной молекулы российского газа в будущем», – отрезал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в ответ на многочисленные просьбы европейцев не лишать их надежного источника голубого топлива. Тем более, что Россия продолжает занимать второе место (после США) среди экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и третье (вслед за Норвегией и Алжиром) по поставкам через трубопроводы.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

За четыре месяца нынешнего года мы в совокупности выручили на продажах €4,6 млрд. И кто же больше других купил «враждебного» российского СПГ?

Вы будете удивлены, но в минувшем апреле первое место заняла Бельгия (не исключено, что наш газ горит в конфорках в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе).

Второй по размеру «русский объем» втихую (пока Макрон тычет в сторону Москвы наполеоновской шпагой) закачала себе Франция. Третьими стали испанцы.

Ну а Германия с мертвыми «Северными потоками» покупает газ у американцев - вдвое дороже, чем если бы потребляла российский.

Кстати, все разговоры брюссельских комиссаров об отказе от монопольных поставок оказались фикцией. Доля США на европейском рынке СПГ составляет сейчас 61%. Нам даже в лучшие годы такое не снилось.

ОТ УРАНА ДО ЯИЦ

Что еще у нас с охотой берут в Евросоюзе? Например, удобрения. Хотя и здесь снижение в объемах поставок - драматическое. В прошлом году Брюссель ввел грабительские заградительные пошлины для удобрений из РФ и Белоруссии (45 евро за тонну), и наш экспорт упал почти в пять раз. И тем не менее, Россия занимает третью строчку в рейтинге поставщиков в Европу этого вида продукции, выручка в январе-апреле составила €43,4 млн. Среди покупателей - Польша, Румыния, Германия, Италия...

Год назад ЕС засунул подальше в архив свой 16-й санкционный пакет, в свое время лимитировавший покупку российского алюминия, и приобрел 303 тыс. тонн «крылатого металла» - на 10,2% больше разрешенной самим же Брюсселем квоты. Основными импортерами стали Италия, Польша, Испания и Греция. А вот аэрокосмический концерн Airbus закупает у нас титан.

Спросом пользуются драгметаллы. Итальянцы и немцы, например, приобретают для своего автопрома наш палладий. Неплохо идет и платина. Хотя объем ее продаж несколько сократился в 2025 году до 307 млн евро, РФ остается одним из крупнейших продавцов этого металла в Евросоюзе.

Российскую сталь понемногу берут почти все, но больше всего - бельгийцы. Во Францию регулярно поставляется обогащенный уран для АЭС. Что интересно - он же идет и в Германию, причем растущими объемами. Хотя последние свои атомные станции страна закрыла еще три года назад.

Впрочем, не ураном единым. В прошлом году Россия возобновила поставки в ЕС куриных яиц - в декабре прошлого года Чехия закупила их на €65 тысяч.

ХВАТКИЕ РУСОФОБЫ

Ну а что же просачивается к нам из Европы сквозь придуманные ею санкции? Вообще-то на фоне шестикратного сокращения нашего экспорта в Евросоюз их поставки в Россию сократились лишь втрое. Возможно, кое-что попадает к нам не напрямую, а через третьи страны, но диспропорция все равно налицо.

Среди торговых партнеров РФ в Евросоюзе первую позицию продолжает удерживать Германия - даже уменьшив оборот с нами в 3,5 раза. В 2025 году мы закупили немецких товаров на 7,6 млрд евро.

Главное место в их экспорте сейчас занимают лекарства. Поступает продукция оргхимии, пластмасса, оптическое оборудование, электроника, кофе и шоколад, одежда. Ну и пиво, конечно, никуда не делось, хотя тут пальма первенства у чехов.

Помимо Германии, с нами активно продолжает торговать и другая европейская «обитель русофобии» - Франция. С 18 млрд евро в 2021 году объем упал до 6 млрд в прошлом. Но французские косметика и парфюмерия, алкоголь стоят на полках магазинов, а десятки видов промышленных товаров поступают на производства.

Третье место на пьедестале занимает Италия. Товарооборот с ней ужался не в разы, а лишь на четверть - до €4,6 млрд. Несмотря ни на что, без особого шума ввозится кое-какое промышленное оборудование. Мелькают и традиционные товары итальянского экспорта: одежда, обувь, вино, мебель...

Есть в Старом Свете страны, которые за время конфликта на Украине даже нарастили торговлю с Россией. Кроме Венгрии при Орбане (понятно, за счет нефти) отличились Хорватия и Словения, обе - крупные производители фармацевтики.

А вот кто все профукал, так это бьющиеся в антироссийских припадках прибалтийские карлики. Эстония потеряла половину доходов от делового партнерства с Россией, Латвия - почти 60%, а Литва - свыше 80%.

Но больше всех отличилась зачем-то примкнувшая к этой троице Финляндия. Она лишилась 6,2 млрд евро российского импорта (87%) и 2,1 млрд (85%) экспорта.

Так, может, это и здорово? Зачем нам в условиях СВО подкармливать откровенных врагов?

ЗАКРУЧИВАТЬ ЛИ ВЕНТИЛЬ?

- Странная вещь получается: мы шлем стратегическое сырье странам, которые фактически с нами воюют. Что для нас важнее: безопасность или экономическая выгода?

- Если у нас продолжается торговля с рядом недружественных государств, это означает, что такие отношения целесообразны и их сохранение выгодно и им, и нам с экономической точки зрения, - отвечает Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

- Тогда почему они рвут их по сугубо политическим причинам? Вот европейцы хотят через год запретить импорт нашего газа. Так, может, и черт с ними? Тем более, что Владимир Путин предложил не ждать, а самим еще раньше закрутить вентиль.

- Россия не раз заявляла, что открыта для торговли со всеми, кто к этому готов. Но пытаться вести бизнес в ущерб государственным интересам, конечно, нельзя. Не нужно избыточно помогать тем европейским контрагентам, которые из-за санкций Брюсселя испытывают затруднения.

Но если складываются условия для того, чтобы поддерживать торгово-экономические связи с выгодой для нас, то это можно делать. На последнем Петербургском международном экономическом форуме присутствовало куда больше деловых людей именно из недружественных государств, чем в предыдущие годы. Сейчас на российском рынке работает более 1000 только немецких компаний.

Если такая система торговых отношений в нынешних непростых условиях сохраняется, едва ли есть необходимость ее сворачивать. Нужно спокойно продолжать работать по тем направлениям, где это получается. Тем более, что наши рынки соседствуют, они изучены, платежеспособны. Связи и логистика давно налажены, надо это задействовать с пользой для себя.

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