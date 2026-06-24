Рядовой Султанов: отец всегда мне пишет, что я его герой

В Оренбургской области прошел телемост с участием военнослужащих, задействованных в зоне спецоперации. Фото: Минобороны РФ.

В Оренбургской области прошел телемост с участием военнослужащих, задействованных в зоне спецоперации. Представители подразделения беспилотных систем из группировки войск «Центр» пообщались с местными студентами и общественными деятелями.

Главным спикером мероприятия, организованного в военном комиссариате региона, стал рядовой Иниль Султанов. Он прервал обучение в Стерлитамакском колледже, где получал специальность механика, чтобы заключить контракт с Минобороны России и стать оператором FPV-дрона. Иниль рассказал о том, как решил уйти на службу, отметив поддержку родителей.

Телемост участников СВО со студентами и общественными деятелями

Иниль Султанов, оператор FPV-дрона на оптоволокне, студент Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Фото: Минобороны РФ.

«Учился на третьем курсе в строительном колледже на механика. Решил взять академический отпуск и подписать контракт с Минобороны России. Долго обдумывал, как сказать маме и отцу. Отец всегда мне пишет, что я его герой. Мама присылает мне фотографии, постоянно переписываемся», - говорит рядовой.

Участники телемоста рассказали о службе по контракту и реальных боевых условиях, а также продемонстрировали различные типы беспилотников и свои профессиональные навыки.

Капитан Тельман Уралбаев, Герой России и представитель командования подразделения войск беспилотных систем 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», высоко оценил роль и потенциал беспилотных систем в российской армии.

Тельман Уралбаев, Герой России, представитель командования подразделения войск БпС 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Фото: Минобороны РФ.

Он выразил признательность подчиненным за их мужество и стойкость.

Отметил также готовность операторов подразделения к открытому диалогу со студентами и стремлении дать профессиональные навыки новичкам необходимые для того, чтобы органично влиться в боевую армейскую семью.

Заместитель командира батальона войск БпС по военно-политической работе

Салават Валиев обратил внимание, что в подразделении служат военнослужащие разных возрастов. Однако, в основном операторами дронов приходят контрактники от 18 до 25 лет.

Салават Валиев, заместитель командира батальона войск БпС по военно-политической работе Фото: Минобороны РФ.

«Все подписывают контракт на один год. Их категорически запрещается переводить в другие подразделения. Идет обучение, а затем боевая работа. После окончания контракта они увольняются и получают все социальные гарантии, как участники спецоперации», - отметил офицер.

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