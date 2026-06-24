Киев идет к точке невозврата, в мире будет создано обычное оружие, сильнее ядерного: Песков дал прогноз на ближайшие 25 лет

Дмитрий Песков заявил, что дела ВСУ на передовой подходят к точке невозврата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киев идет к точке невозврата, в мире скоро может появится обычное оружие, по силе сравнимое с ядерным, а мир от Третьей мировой спасает лишь один фактор.

Обо всем этом на сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века» говорил пресс-секретарь президента России, голос Кремля Дмитрий Песков. Мы собрали его самые яркие тезисы.

КИЕВ ИДЕТ К ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА

В начале заседания Песков сделал несколько заявлений о ситуации на передовой.

- Удары дронов – это попытки украинского руководства «огрызнуться» в ситуации тотального превосходства вооруженных сил России на фронте.

- Удары по инфраструктуре и по людям обличают нацистскую суть киевского режима.

- Президентом даны все необходимые поручения, чтобы минимизировать ущерб от этих атак.

- Все преступления фиксируются, архивируются. По каждому факту Киев призовут к ответственности – в свое время.

- Учитывая, что наши бойцы наступают по всем направлениям, ситуация на передовой идет к точке невозврата для ВСУ.

ЯДЕРНОЕ СПАСЕНИЕ

Отдельно Дмитрий Сергеевич обсудил ситуацию в сфере мировой безопасности.

- Возможности Совета Безопасности ООН, самой Организации Объединенных наций серьезно сократились.

- Совбез ООН, к сожалению, почти не принимает участия в реальном разрешении конфликтов.

- Сложившаяся ситуация напрямую связана с тем, что некоторые страны выбирают «мир через силу», пытаются навязать и сохранить свою гегемонию. Такой позиции придерживается самая мощная экономика в мире, «произнося фразу «I'm your boss today», она пытается «оставить все как есть» (в момент прибытия на саммит G7 во французском Эвиан-ле-Бен фразу «Сегодня я ваш босс» сказал Дональд Трамп, - ред.).

- Исходя из этого, современный мир от Третьей Мировой войны спасает только ядерное сдерживание. В частности - наличие ядерного оружия у России.

- Но военные технологии развиваются, появляются новые мощнейшие виды оружия. И в ближайшее время может быть создано обычное оружие, которое «по разрушительной силе может сравняться с потенциалом ядерного оружия».

КАК ИЗМЕНИТСЯ МИР К СЕРЕДИНЕ XXI ВЕКА?

- Песков задался вопросом, будет ли через 25 лет вообще существовать такое определение, как «глобальный запад», или негласная коалиция развалится.

- «С московского угла», по словам спикера Кремля, видны «определенные трещины» в системе отношений западных стран. Но пока не ясно, будут ли они расти, или их удастся залатать.

- Если решить проблемы не удастся, Запад начнет терять свой вес и свою роль в решении глобальных вопросов.

- К потере влияния ведет навязывание другим странам удобной Западу политики.

- В связи с этим частично теряет свой вес основная резервная валюта – доллар.

- От нее отказываются именно потому, что она стала средством влияния на другие государства.

- Уже сейчас темпы экономического развития стран Запада серьезно уступают тем же темпам в развитии глобального Юга.

- Ситуация ухудшается тем, что темпы демографического роста на Западе тоже существенно ниже.

- По некоторым прогнозам, к половине века население планеты начнет сокращаться. Болезненно вопрос демографии стоит и перед Китаем, и перед Россией – у нас тоже есть с этим проблемы.

- Огромное влияние на то, как будет выглядеть мир к середине века окажет технологический прогресс. Развитие искусственного интеллекта «наложит отпечаток» на развитие геополитической ситуации.

- Группы стран будут предпринимать попытки реванша колониализма.

- Ситуация в мире бесконечно далека от девиза французской революции. В международных делах нет ни свободы, ни равенства, ни братства.

- Картину мира к середине века будут определять следующие поколения политиков. Многие изменения сейчас только происходят, многие – непредсказуемы.

«Мы даже сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров в Великобритании сменится за это время», - подытожил Песков тонкой шуткой-уколом в сторону ушедшего на покой английского премьера Кира Стармера.

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