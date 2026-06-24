Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости привлечения Киева к суду. По его словам, преступления киевского режима не будут забыты. В среду в разговоре с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что преступления киевского режима очевидны, документируются и архивируются, и это находится на повестке дня.

«Всему свое время», — добавил Песков.

Как писал KP.RU , ранее президент РФ Владимир Путин назвал заявил киевский режим неонацистским. Выступая перед правительством РФ, он подчеркнул, что особое возмущение вызывают удары по детям — такие действия, по его словам, не встречались со времен Второй мировой войны.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что подготовит специальный доклад о военных преступлениях Украины против мирного населения в ответ на ежедневные целенаправленные удары по гражданским объектам в РФ.