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НовостиПолитика24 июня 2026 7:08

Песков заявил о необходимости привлечь Киев к суду

Песков подчеркнул, что преступления киевского режима не останутся безнаказанными
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости привлечения Киева к суду. По его словам, преступления киевского режима не будут забыты. В среду в разговоре с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что преступления киевского режима очевидны, документируются и архивируются, и это находится на повестке дня.

«Всему свое время», — добавил Песков.

Как писал KP.RU , ранее президент РФ Владимир Путин назвал заявил киевский режим неонацистским. Выступая перед правительством РФ, он подчеркнул, что особое возмущение вызывают удары по детям — такие действия, по его словам, не встречались со времен Второй мировой войны.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что подготовит специальный доклад о военных преступлениях Украины против мирного населения в ответ на ежедневные целенаправленные удары по гражданским объектам в РФ.