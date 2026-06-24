Стратегический перелом в Донбассе: освобождение региона поменяет весь расклад

В области ПВО Россия занимает лидирующую позицию в мире Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин, после возросшей активности ВСУ с массовыми налетами на объекты российской инфраструктуры и на гражданские объекты в глубине страны, поставил задачу – решить вопрос с обеспечением безопасности.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексеем Раммом.

НАЛЕТЫ ПО КИЕВУ ТАКИЕ РАЗНЫЕ

- Ну и как этот вопрос – обеспечить безопасность от налетов дронов - решается, когда увидим результаты?

- В области ПВО Россия занимает лидирующую позицию в мире. Но надо понимать: ни в одной стране средства противовоздушной обороны не обеспечат стопроцентный перехват всех целей.

- У нас более 90 процентов?

- 97-98% перехвата – это то, что заложено во всех руководящих документах. И не только у нас. Если мы говорим о защите территории Российской Федерации, значит, надо подходить комплексно. Не только поражать, перехватывать цели, но и наносить удары по объектам, связанным с хранением и изготовлением БПЛА.

- Этим российские вооруженные силы тоже занимаются.

– Да, сегодня ночью вот был налет. Не каждый массированный удар по Киеву является таким ударом по БПЛА, но работа идет системная.

- Но дроны ВСУ сегодня убили людей в Нижнем и в Белгороде.

- Российские вооруженные силы сегодня за ночь запустили также не менее 300 беспилотников. Это которые в глубину украинской территории работают, не считая тех средств, которые мы используем на поле боя. И того количества ракет, которые выпустила боевая авиация, сброшенных УИМПК, УИМБП.

- На Украине эффектно свои налет на нас показывают

- Да, у них это выглядит так - если говорить по территории Российской Федерации, именно с точки зрения медийной картинки. Но с точки зрения ведения боевых действий как их налеты повлияло на ситуацию на линии фронта? Никак. У Украины катастрофа в Константиновке сейчас, катастрофа в Красном Лимане. Более того, их стратегический пан на этот год, той самой битвы за Донбасс 3.0 - он завершился ничем.

Дроны ВСУ сегодня убили людей в Нижнем и в Белгороде Фото: REUTERS.

ЧТО ПОСЛЕ АГЛОМЕРАЦИИ?

- Вот возьмем мы Славянск и Краматорск. Но это не Запорожье и не Херсон. Что дальше?

- Пока остается еще такая маленькая добропольская агломерация городская. Если же в целом говорить об освобождении Донбасса, если смотреть стратегически, то это - серьезное поражение Киева. Дальше российские вооруженные силы могут действовать так, как им заблагорассудится.

- В каком смысле?

- Выстроенной обороны у Киева западнее Донбасса нет. Донбасс – уникальное место, где можно вести оборону. Мужество и умение советских военных обеспечило Красной армии быстрое освобождение его в 1943 году, - а можно было там сильно застрять. И когда мы сейчас говорим, что освобождение Донбасса открывает широкие стратегические перспективы - это удар по всему восточному берегу Днепра. И тот же самый поход на Киев. А у противника при этом нет особых возможностей проводить серьезные ответные действия против российских вооруженных сил.

У Украины катастрофа в Константиновке Фото: REUTERS.

ДОНБАСС КРИТИЧЕСКИ ВАЖЕН

- За пределами Донбасса такую плотную оборону организовывать им сложно?

- Очень. Там совсем другие размеры. У Украины нет таких возможностей, нет таких мест, где можно выстроить оборону, как на Донбассе. Он сложен и по географии, и по структуре населенных пунктов, с его огромнейшими агломерациями, разбавленными заводами.

- Почему Донбасс был критически важен для европейцев?

- Для проведения операции против территории России. И они это не скрывали. Это один из важнейших элементов той операции. И после потери Донбасса – что дальше им делать?

- Они что-то придумают…

- Мы обнаружили, что база НАТО строится в Молдавии. В этом смысле освобождение Донбасса на самом деле очень серьезно меняет весь расклад стратегический.

СРАВНИВАТЬ НЕКОРРЕКТНО

- Итак, по нашим данным большинство из того, что летит на нас, сбивается. А у них реально процент поражения какой?

- У нас с созданием войск беспилотных систем выстраивается единая зона поражения. Куда очень плотно вплетены беспилотники, которые выполняют задачу совместно с другими огневыми средствами поражения. На уровне оперативно-стратегическом, это с крылатыми ракетами дальнобойными, с гиперзвуковыми комплексами все это работает как единый контур поражения.

- Потому нельзя просто сравнивать?

- Нет, мол, вот украинцы 300 запустили - и мы 300 запустили. Но у украинцев это единственное средство поражения, а у нас это - элемент системы огневого поражения противника. И поэтому надо рассматривать не сколько там он перехватил дронов, а насколько эффективно эта система огневого поражения работает. Она работает эффективно.

СПАЛИЛИ РЕЗЕРВЫ

- Мы видим это в чем?

- Видим по линии фронта. Вот сейчас ситуация в Константиновке - сколько месяцев эта ситуация развивалась? Лично главком Сырский прибыл на это направление. Смог он организовать классические свои контратаки, контрудары? Нет, не смог. Хитрый это план украинского главкома? Нет, не хитрый.

- У них проблема с резервами?

- Они спалили резервы в районе Степногорска, в районе Покровского. Своими попытками наступления спалили. Нет резервов и взять неоткуда. Сложности с переброской. Все это мы наблюдаем. А они за это время спалили несколько тысяч дронов непонятно на что. И результата, кроме своих картинок, не добились.

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