Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет: подразделения ВС России работают по флангам и выходят на господствующие высоты

Масштабную наступательную операцию провести на Донбассе не сложно, но рост интенсивности боевых действий - это и возрастание потерь. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. Также в военном ведомстве доложили об успехах в Константиновке и Красном лимане в Донбассе.

На Радио «Комсомольская правда» обстановку на фронте обсудили с полковником запаса центрального аппарата Минобороны Владимиром Труханом.

СВЕТ ОСЕНИ

- Какими вы видите перспективы освобождения агломерации Славянск – Краматорск?

- У этой летне-осенней кампании я вижу самые позитивные перспективы. Сейчас начинается работа по обеспечению района этих действий, чтобы успешно освободить Славянско-Краматорскую агломерацию. Наши подразделения работают по флангам, выходят на господствующие высоты. Все продвигается неспешно, но эффективно.

- Отчего замедлилось наступление?

- Не сказал бы, чтобы особо замедлилось. Да, широкомасштабных наступательных операций сейчас не проводится - просто нет необходимости их проводить. В таком темпе ведения боевой работы несем минимальные потери. Не торопимся. Календарик от армии отвинтили. Тут даже просматривается идея связи времен - от немецких нацистов Славянско-Краматорскую агломерацию в сентябре 1943 года освободили. Если и от украинских неонацистов к осени освободят регион - это и будет связь поколений. Этот неспешный темп сейчас эффективен.

- Почему?

- Он нивелирует, насколько это возможно, дроновое давление. Эти зоны в 10-20 километров, которые особо опасны для продвигающихся войск. Масштабную наступательную операцию провести не сложно. Это достаточно быстро можно сделать. Но рост интенсивности боевых действий - это и возрастание потерь. По-другому не бывает.

Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами Фото: Министерство обороны РФ.

«КАЛЕНДАРИК ОТВИНТИЛИ»

- Вы говорите, что «календарик от армии отвинтили», но ведь нужно закончить эту кампанию до определенного периода, до осенней распутицы?

- Желательно, да. По плану, как правило, есть понимание задач дня. Просто нет гонки к определенным срокам, как в свое время: давайте к 1 мая возьмем, к 7 ноября возьмем. Календарные планы исходят из боевой обстановки. Если надо что-то притормозить, перераспределить силы, усилия, то в этом особой беды нет. Даже если верхнее командование не ставит планов, даже когда Авдеевку штурмовали, я тогда говорил с друзьями, которые там работали, они мне говорят: к такому сроку мы хотим. Я говорю: вам такую задачу поставили? Нет, мы это сами для себя определили. Потому что человек должен рубежи себе намечать.

- Глядя на карты Донбасса, понимаешь большие масштабы и задаешься вопросом: насколько реально всю агломерацию взять в ближайшие месяцы? Там же самые мощные укрепрайоны?

- Это реально. Да, самые мощные укрепы сейчас впереди. Но и Авдеевка была мощнейшим оборонительным рубежом. Ребята с ней грамотно поработали. Ее взяли на 15 дней раньше сроков, которые для себя намечали. Так получилось. И здесь реально взять. Мы видим: оборона противника сыплется при перенапряжении моментально. Мы это по той же Авдеевке видели.

БЬЕМ ПО МОСТАМ И РОБОТАМ

- Вам не раз задавали вопросы про мосты. Их, наконец, начали уничтожать?

- Военным специалистам виднее, что делать в настоящий момент. Если говорим о том, что надо затруднить движение по той или иной логистической цепи, мы это делаем. Но капитальные мостовые сооружения уничтожается довольно сложно. Вам мосты не нравятся? Там, где на мост будет завязана серьезная логистика, по нему ударят. Тот же Антоновский мост у Херсона сколько попаданий «хаймарсами» выдержал, а в итоге мы сломали его сами, инженерными способами. Будут уничтожать мосты, паромы, понтоны - там и тогда, когда в этом будет необходимость.

- На фронте увеличивается и количество роботов, и число беспилотников. Как это отразится на динамике войны?

- В целом, глобально не изменит. Просто боевые действия будут вести другими силами, другими средствами. Здесь вопрос, как это подается. Гусеничные транспортеры, управляемые по проводам переднего края - пожалуйста, вспомните город Остров, на линии Сталина, вермахт, 1942 год. И сейчас стоят похожие машинки на гусеницах. Их используют довольно активно. Собирается материал по их использованию, по вопросам их проходимости. Они сейчас в киллзоне позволяют и снабжать, и эвакуировать.

- Увеличение количество ударов украинскими дронами по российскому тылу тревожно?

- Все, что они могут на сегодня собрать, все они запускают. Все виды их дальнобойных дронов известны — этих видов немного. Разве там есть что-то принципиально новое? И здесь все те же «Бабы-Яги» с FPV-дронами. Атаки отражаем.

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