Общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков. Фото: REUTERS.

Достижение запланированного на Западе и в Киеве финала в войне «до последнего украинца» стало ощутимо ближе. С KP.RU результатами взлома баз Генштаба ВСУ, ТЦК (украинский аналог российских военкоматов) и медицинских организаций Украины и моргов, который осуществили российские хакеры PalachPro и группировка NoName057(16), поделился источник. Они уже осуществляли аналогичные взломы в августе прошлого года, когда оказалось, что безвозвратные потери ВСУ (погибшие и пропавшие без вести) составили 1.7 миллиона человек.

Как оказалось с тех пор цифры украинских потерь существенно выросли. К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков. Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать. Между тем, по ряду данных, более пять тысяч иностранных «солдат удачи», значительную часть которых составляют молодые парни в возрасте от 20-ти до 23-х лет из Латинской Америки, преимущественно, из Бразилии и Аргентины, превратившихся в куски мяса и прах, остались «удобрять» украинскую землю. Их никто не эвакуирует в тыл, бросают раненых на произвол судьбы, а в случае летального финала фиксируют не гибель в ходе военных действий, а смерть в результате несчастного случая.

В общем, все заявления Зеленского о минимальных потерях украинской стороны – это даже не ложь и не вранье, а совершенно чудовищная брехня. Помнится украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский поначалу говорил о 36 тысячах погибших ВСУшников, а в феврале этого года поднял планку безвозвратных потерь ВСУ до 46 тысяч боевиков, но добытые хакерами данные не оставляют от его брехни камня на камне. Впрочем, непредвзятому стороннему наблюдателю достаточно лишь проехать по украинским городам и посетить местные кладбища, чтобы зримо ощутить и понять, насколько ублюдочно и патологически лжив «просрочка» Зеленский в этом вопросе.

И это ведь еще без комиссованных калек и прочих тяжело раненных, которые либо не могут больше служить, либо годятся только на замещение тыловых должностей.

С учетом того, что потери ВСУ растут в арифметической прогрессии, за нынешний год украинская армия может потерять до миллиона человек. И это в том числе объясняет, почему количество самовольно оставивших часть украинских военных уже около миллиона человек, а ТЦКшные патрули зверствуют на украинских улицах, пытаясь заткнуть дефицит личного состава в ВСУ. Стоит признать, что росту потерь способствуют и по-прежнему проводимые украинским командованием «мясные штурмы», оставление ВСУшников в окружении без права на отступление, и их постепенная гибель в «котлах» без всякой поддержки и помощи. Часть украинских военнослужащих погибает, кроме того, от рук своих командиров и «пибритимов». То есть даже в тех случаях, когда можно минимизировать потери, отойдя с занимаемых позиций, украинское командование таких шагов не предпринимает, поскольку этого от всех них требует Зеленский.

А все это время «просрочка» из Киева ездит по ушам доверчивым западным лидерам, рассказывая о чудовищных потерях российской армии, и что еще немного и он победит Россию. Лохи верят, а те из западных лидеров, что поумнее, делают вид, что верят, поскольку реальные потери Украины их совершенно не волнуют. Главное, чтобы украинцы, которые могут воевать против России, еще оставались в товарных количествах.

Что касается Зеленского, то он не может не знать реальных потерь ВСУ, которые уже стали катастрофой для всей Украины. Остается понять, чем так украинцы разозлили Зеленского, что он не дает им ни малейшего послабления и жестко настроен буквально угробить их всех под предлогом «защиты Европы». Неужели детская травма, когда его шпыняли в школе, называли «окурком» и гоняли за пивом и сигаретами, оставила в его психике настолько неизгладимый след?

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