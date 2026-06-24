Хайпанул и сдувается: почему Илон Маск лишился статуса триллионера

Илон Маск лишился статуса триллионера из-за рисков SpaceX Фото: REUTERS.

Заголовками с новостью «Состояние Илона Маска превысило отметку в один триллион долларов» 12 июня пестрели все мировые СМИ. Основатель SpaceX и Tesla стал первым человеком на планете, сумевшим достичь такого уровня богатства. Но триумф оказался недолгим.

Через несколько дней после дебютного выхода SpaceX на Уолл-стрит акции компании пережили стремительный рост и такое же стремительное падение. Вместе с котировками уменьшилось и финансовое состояние самого Маска, пишет Business Insider.

Когда SpaceX разместила акции на бирже, их начальная цена составляла 135 долларов за акцию. Инвесторы наперегонки бросились их скупать, и в течение первых дней торгов бумаги подорожали более чем на 60% и достигли отметки в 225 долларов. В момент максимального спроса рыночная стоимость SpaceX приблизилась к 3 трлн долларов. На какое-то время она оказалась даже дороже Microsoft и Amazon. А состояние самого Маска, по данным Bloomberg, превысило 1,1 триллиона долларов. Но в статусе триллионера американский бизнесмен провел лишь 12 дней.

Основатель SpaceX и Tesla стал первым человеком на планете, сумевшим достичь такого уровня богатства. Фото: Tada Images/Shutterstock/Fotodom

СПЛАНИРОВАННЫЙ АЖИОТАЖ

Рынок захлестнули опасения по поводу возможного повышения процентной ставки в США, из-за чего акции SpaceX стали резко дешеветь. В течение торгов бумаги потеряли в цене более 30%. В начале этой недели капитализация компании сократилась сразу на 400 млрд долларов, что стало одним из крупнейших однодневных падений в истории мирового бизнеса. Уже на следующий день, 23 июня, акции SpaceX торговались в районе 155-160 долларов.

Однако, по словам экономиста Валерия Корнеева, объяснять происходящее только ожиданиями повышения ставок было бы слишком просто.

- Перед размещением спрос на акции SpaceX оказался примерно втрое выше объема бумаг, которые компания предлагала инвесторам. Иными словами, желающих купить акции было значительно больше, чем самих акций. Когда начались торги, крупные игроки стали активно разгонять цену. Затем они начали постепенно продавать акции, фиксируя прибыль еще до достижения стоимостного максимума. Это достаточно типичная история для фондового рынка: сначала создается ажиотаж, затем на волне интереса солидными инвесторами зарабатываются приличные деньги, после чего начинается откат, - пояснил KP.RU Валерий Корнеев.

Динамика акций далеко не всегда отражает реальное положение дел в самой компании.

- Если говорить о бирже, то она зачастую живет собственной жизнью. Стоимость акций может меняться под влиянием ожиданий, настроений и информационного фона. Поэтому такие резкие взлеты и падения не обязательно связаны с тем, что произошло внутри самой компании. В случае с высокотехнологичными гигантами вроде SpaceX значительную роль играет именно спекулятивный фактор, - подчеркнул экономист.

Политолог Малек Дудаков считает, что нынешняя коррекция цен вполне ожидаема.

- Нет ничего удивительного в том, что после первоначального хайпа началось снижение стоимости акций. Несмотря на потерю 400 млрд долларов капитализации, SpaceX даже сейчас оценивается более чем в 2 трлн долларов. Коррекция, скорее всего, продолжится просто потому, что компания объективно не стоит столько, сколько за нее готовы были платить инвесторы в разгар ажиотажа, - отметил американист в разговоре с KP.RU.

Спутниковая сеть Starlink. Фото: xnk/Shutterstock/Fotodom

ВЕРА В БУДУЩЕЕ

Однако не стоит считать, что ситуация стала критической для самого Илона Маска. Он по-прежнему остается богатейшим человеком на планете, чье состояние оценивается примерно в 957 млрд долларов. SpaceX давно перестала быть просто космической компанией. Помимо запуска ракет и космических аппаратов, один из ее ключевых активов - это спутниковая сеть Starlink. В прошлом году этот проект принес более $11 млрд и считается главным коммерческим успехом Маска.

При этом нынешние колебания акций связаны не только с биржевой спекуляцией. Инвесторы стали внимательнее относиться к реальным перспективам проектов Илона. Как отмечает The Atlantic, высокая стоимость SpaceX сегодня основана не столько на существующем бизнесе, сколько на ожиданиях будущих прорывов в сфере искусственного интеллекта, космической инфраструктуры и оборонных технологий.

Незадолго до выхода на рынок в структуру SpaceX были интегрированы новые проекты, связанные с ИИ. Инвесторам рассказали о колоссальном потенциале рынка ИИ-инфраструктуры объемом более 26 трлн долларов. Немалый интерес вызвали и проекты двойного назначения. В последние месяцы Маск активно продвигает идеи создания орбитальных data-центров на базе спутниковой группировки. По замыслу компании, такие космические центры обработки данных будут получать энергию Солнца и охлаждаться естественным путем. Правда, на сегодня у SpaceX нет ни одного действующего прототипа такой системы, констатирует The Washington Post.

По мнению Малека Дудакова, главная проблема заключается в огромном разрыве между реальными финансовыми показателями компании и ее рыночной оценкой.

- Разница между доходами SpaceX и ее капитализацией колоссальная. Да, компания находится в гораздо лучшем положении, чем многие конкуренты, фактически пользуется монопольным положением на рынке и сегодня остается главным оператором космических запусков в США. Мы недавно видели проблемы у Blue Origin Джеффа Безоса, - после аварии ракеты потребуются месяцы на восстановление всей программы. Но это не отменяет того факта, что нынешняя оценка SpaceX строится во многом на очень смелых ожиданиях будущего роста, - считает Дудаков.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ГОСКОНТАКТОВ

Впрочем, нынешнее падение акций не означает, что SpaceX потеряет свои позиции в оборонной сфере. Военные программы предполагают заключение долгосрочных контрактов и практически не зависят от колебаний котировок. Так, Маск участвует в развитии программы Starshield - специальной версии Starlink для нужд американской армии и разведки. В мае Космические силы США заключили со SpaceX контракт на 2,29 млрд долларов для создания спутниковой сети военной связи нового поколения.

Более того, как отмечала The Wall Street Journal, правительство США является крупнейшим инвестором SpaceX. За прошлый год компания заработала только на госзаказах около 4 млрд долларов. В ближайшие годы эта сумма может вырасти благодаря новым контрактам Пентагона.

Однако именно зависимость от государства Дудаков считает одним из главных рисков для бизнеса Маска.

- Чудо SpaceX во многом держится на государственных контрактах. Если внезапно эти контракты начнут пересматривать, то компания может оказаться на грани настоящего коллапса. Пока таких рисков нет, но они вполне могут возникнуть, - подчеркнул политолог.

По его словам, дополнительную угрозу создают политические амбиции самого миллиардера.

- Если раньше Маск старался напрямую в политике не участвовать, то в последние годы он активно воюет с демократами, поддерживал Трампа на выборах, а потом еще и успел с ним разругаться. Поэтому для него возникают большие риски, если в 2028 году демократы вернутся к власти. Они сегодня воспринимают Маска как одного из своих ключевых оппонентов внутри Америки, - отметил американист.

Еще при администрации Джо Байдена против компаний Маска предпринимались многочисленные проверки и расследования, а со стороны наиболее радикально настроенных демократов звучали даже предложения о национализации SpaceX.

- Стоит только появиться вменяемому конкуренту на рынке частного космоса, и многие контракты SpaceX начнут пересматривать. Тогда ситуация для компании может очень быстро ухудшиться. Поэтому я думаю, что после первоначального ажиотажа SpaceX ждет длительная коррекция и снижение капитализации к более вменяемым значениям, чем те два триллиона долларов, которые мы видим сегодня, - заключил политолог.

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