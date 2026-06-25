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НовостиВ мире25 июня 2026 4:57

При землетрясении в Венесуэле погибли 32 человека, пострадали 700видео

На фоне землетрясения в Венесуэле объявили чрезвычайное положение
Мария СПИРИДОНОВА
При землетрясении в Венесуэле погибли 32 человека, пострадали 700

При землетрясении в Венесуэле погибли 32 человека, пострадали 700

Фото: REUTERS.

В Венесуэле в результате мощного землетрясения погибли 32 человека, еще 700 получили ранения. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

Стихия разрушила и повредила несколько зданий. Американские геологи не исключают, что число жертв с вероятностью 30% может превысить 100 тысяч. Также специалисты допускают, что экономический ущерб от землетрясения может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны.

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Прежде в Венесуэле был объявлен режим чрезвычайного положения. По данным Reuters, подземные толчки привели к повреждениям инфраструктуры, в связи с чем был закрыт международный аэропорт Каракаса. Посольство России в Венесуэле призвало находящихся в стране российских граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

По данным Геологической службы США, зафиксировано две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами.