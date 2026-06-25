Целью злоумышленника было приведение в действие взрывного устройства (на фото) внутри административного здания районного суда. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России предотвратила готовившуюся диверсию на территории Мариуполя. Сотрудникам ведомства удалось пресечь преступные намерения гражданина России, планировавшего осуществить подрыв.

«Житель Мариуполя, вступивший в контакт с представителем украинских спецслужб посредством мессенджера Telegram, действовал согласно отданным ему указаниям. Им было изъято самодельное взрывное устройство из предварительно оборудованного тайника. Целью злоумышленника было приведение в действие взрывчатки внутри административного здания районного суда», - комментируют кадры задержания в ЦОС ФСБ РФ.

Житель Мариуполя задержан с бомбой в момент подготовки теракта

По инструкции своего куратора, подозреваемый направился к зданию суда для совершения теракта, где и был задержан оперативниками ФСБ России.

В связи с данными событиями, следственным отделом УФСБ России по ДНР было возбуждено несколько уголовных производств.

Гражданину инкриминируются государственная измена (согласно статье 275 Уголовного кодекса РФ), подготовка к совершению террористического акта (части 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное обращение с взрывчатыми веществами и устройствами (пункты «а», «в» части 3 статьи 222.1 УК РФ).

По решению районного суда, который предатель собирался взорвать, задержанному пока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России подчеркивает, что украинские спецслужбы продолжают активно разыскивать потенциальных исполнителей диверсий и терактов в онлайн-пространстве, включая социальные сети и мессенджеры. Ведомство предупреждает, что все лица, ставшие пособниками противника, будут выявлены и понесут уголовную ответственность, которая может достигать пожизненного лишения свободы.

Читайте также:

Ивановские десантники сбивают за сутки более десятка вражеских дронов

Герой спецоперации «Z» Иван Фоминых уничтожил три бронемашины ВСУ