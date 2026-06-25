Жену Зеленского могли закидать помидорами в Польше: "первой леди" Незалежной грозит в Варшаве обвинение как жене украинского фюрера

Жена Владимира Зеленского Елена отказалась от визита в Польшу. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Украино-польское противостояние не сходит на нет - наоборот. В Польше признали зверства киевских неонацистов после евромайдана. Экс-премьер Польши Лешек Миллер сказал, что киевский режим истреблял жителей Донбасса в 2014 году. В это же время жена Владимира Зеленского Елена отказалась от визита в Польшу на фоне скандального решения ее мужа, связанного с героизацией УПА* и последовавших взаимных демаршей. Ряд польских СМИ прямо ставят вопрос: возможно ли война Польши против Украины?

На Радио Комсомольская правда» говорили с кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрием Котом.

ОДНА САТАНА

- Ну что нам от того, что жена Зеленского не поехала в Польшу (как, впрочем, и он сам) — и, вообще, это Варшава попросила не приезжать, или они сами решили, что их там помидорами закидают?

- Официально не звучало, что Варшава отменяла какие-либо выступления Зеленской в Польше. Но, учитывая тот скандал, который развернулся в польско-украинских отношениях в последние несколько недель и то, как стали друг друга хлестать и поляки, и украинцы,(выкормыши поляков) — риски для той же Зеленской попасть под горячую руку велики. В Польше достаточно людей, хорошо понимающих, что такое нацизм в украинском изводе. Эти люди вполне могут предъявить Зеленской обвинения как жене украинского фюрера. Потому в Варшаве и, возможно, и в Киеве постарались избежать эскалации конфликта — чтобы оставить какие-то пути для отступления, чтобы, может быть, со временем все же договориться. Спорить они могут по любому поводу, но русофобия — это у них всегда был объединяющий момент, - цитирует Юрия Кота KP.RU.

ПОЛЯКИ ПРИДУМАЛИ УКРАИНУ

- Возможна ли война между Украиной и Польшей, и для чего эту тему раздувают сейчас в польских СМИ?

- Некогда ведь еще Речь Посполита придумала этот нарратив про украинское государство. Для перекодировки русских людей на юго-западных окраинах государства российского. Да, потом Австро-Венгрия к проекту руку приложила, но оформилась украинская республика уже в рамках Советского Союза. Но изначально это породили поляки. Кстати, еще до госпереворота в феврале 2014-го на Галичине, то есть в Ивано-Франковской и Львовской областях, там уже было более 200 тысяч украинцев с польскими паспортами. И поляки умасливали их обещаниями европейского рая. И в том же Львове они мэра поставили, который рассматривался как будущий львовский гауляйтер. Но выкормленная Варшавой бешеная собака украинства крепко встала на ноги. Польша уже не зарабатывает денег на посредничестве — Киев стал получать деньги от Брюсселя и Лондона напрямую. Украина с точки зрения реальной военной подготовки своей армии сейчас, конечно, сильнее Польши. И справиться с польской армией, не позволив ей откусить украинские западные районы, Киев сможет.

СВОЙ СУКИН СЫН

- Ну вот сформирована не без помощи поляков украинская самоидентичность — и что?

- Теперь Варшаве надо находить повод — вроде борьбы с украинским неонацизмом или спасения сотен тысяч польских граждан на западе Украины.

- Как нынешняя польская риторика может повлиять на восприятие такой «коричневой» Украины западными партнерами?

- Да никак это не повлияет. Киев — это же западный сукин сын. Милые бранятся — только тешатся. Но многое зависит от решения, принятого в Генштабе, — а он не в Киеве и не в Варшаве, а в Лондоне. И если оттуда скажут «цыц!» - они все ушки прижмут. Политический истеблишмент что Польши, что Украины - это актеры, играющие роль. Как и в других странах Восточной Европы.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

КТО ПРОТЕСТУЕТ?

- Но протесты-то есть?

- Как уж протестовали польские фермеры против украинского зерна, что нельзя его пускать в Европы и пытались устраивать блокаду — и что? Украинская пшеница продолжает идти на запад через Польшу.

- Зачем тогда официальной Варшаве рыпаться? Если она не субъектна — их все равно заставят принять нужное решение?

- В Польше не за горами выборы, а антиукраинские настроения в республики всегда были сильны. А сейчас еще усилились. И Варшаве не нравится, что ресурсы и деньги Киев начал получат напрямую без того, чтобы что-то оседало в Польше. Варшава хочет вернуться в пул выгодоприобретателей от украинского конфликта...

* - организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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