Оксана Самойлова. Фото: пиар Voice

Церемония вручения премии Voice Influencer Awards состоялась в панорамном ресторане O2 Restaurant на крыше пятизвездочного отеля Ritz Carlton в самом центе столицы. На мероприятии собрался весь свет шоу-бизнеса, а также многочисленные гости из медиасферы. Прямо на крыше установили сцену, где звезды радовали собравшихся своими выступлениями.

Одними из первых на сцену вышли Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев, которые совсем недавно воскресили группу «БиС» после долгого перерыва. Артисты исполнили несколько хитов, после чего получили награду, как лучший «Камбэк года».

Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев. Фото: пиар Voice

Сразу две статуэтки в номинациях «Шоу года» и «Артист года» забрала Егор Крид. После получения награды певец поспешил покинуть многолюдное мероприятие.

Никита Мартынов (Voice) и Егор Крид. Фото: пиар Voice

Мот исполнил хит этого лета «Она танцует под Шадэ», и почти все гости пустились в пляс. Певец вместе с супругой Марией Мельниковой удостоились аж трех наград — Матвея отметили (настоящее имя артиста), как «Исполнителя года» и «Тренд года», а Марию — как «Танцевального инфлюенсера года».

Мария Мельникова и Мот. Фото: пиар Voice

Анастасия Решетова, которая недавно дебютировала в качестве ведущей на спортивном канале, получила награду, как «ТВ-открытие года». На сцене бывшая возлюбленная Тимати появилась в бельевом образе и со стильным каре. Добавим, что длинные волосы Насти целы, на голове новоиспеченной ведущей был парик. Также мы отметили макияж блогерши: синие стрелки ей очень идут.

Анастасия Решетова. Фото: пиар Voice

Специальной номинации «Вне времени» удостоились Митя Фомин и Татьяна Терешина. Готовясь к мероприятию, певица явно следовала последним трендам, но, по ходу, перестаралась. Высокие белые то ли трусы, то ли шорты под черной сеткой смотрелись довольно странно.

Татьяна Терешина. Фото: пиар Voice

Митя Фомин и Татьяна Терешина. Фото: пиар Voice

Разведенная Оксана Самойлова блистала на Voice Influencer Awards. Многодетная мама появилась в кожаном черном топе и белой юбке на низкой посадке, которая подчеркнула плоский живот блогерши. Счастливая Самойлова забрала сразу две награды — «Инфлюенсер года» и «Самый цитируемый герой Voice».

Оксана Самойлова. Фото: пиар Voice

Не обошлось и без неожиданного перформанса. Во время исполнения песни Анна Седокова, ставшая «Самым сексуальным инфлюенсером», случайно упала прямо на сцене. Падение произошло в тот самый момент, когда друг звезды, блогер Кирилл Малышев, выбежал к артистке из зала, чтобы вручить букет цветов. Впрочем, Анна, одетая в соблазнительное алое платье, не растерялась и тут же поднялась. А затем они уже вместе с Кириллом зажгли на сцене.

Анна Седокова. Фото: пиар Voice

Кирилл Малышев и Анна Седокова. Фото: пиар Voice

В этот вечер также выступили Карина Нигай с ее треком «СДВГ», Жасмин и Маш Милаш с их коллаборацией на песню певицы «Головоломка», Jony со своими лиричными, трогающими за душу хитами, Игнатий Винтуров, Люся Чеботина и многие другие.

Jony. Фото: пиар Voice

Жасмин и Маш Милаш. Фото: пиар Voice

Карина Нигай. Фото: пиар Voice

Игнатий Винтуров. Фото: пиар Voice

Люся Чеботина. Фото: пиар Voice

Среди гостей также были замечены Елена Ханга, Лена Катина, Алена Водонаева, Светлана Сильваши, Алена Жигалова и многие другие.

Виктория Лопырева. Фото: пиар Voice

Милана Стар. Фото: пиар Voice

Анна Хилькевич. Фото: пиар Voice

Никита Карстен. Фото: пиар Voice

Аврора Киба. Фото: пиар Voice

Зепюр Брутян. Фото: пиар Voice

Лена Катина. Фото: пиар Voice

Елена Ханга с подругами. Фото: пиар Voice

Алена Водонаева. Фото: пиар Voice

Светлана Сильваши и Алена Жигалова. Фото: пиар Voice

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