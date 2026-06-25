Западные элиты продолжают информационный терроризм против россиян: приложения VK удалили из App Store Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Удаление приложений VK из App Store — информационная война против России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по ИТ Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей. Это в чистом виде информационная война", — резюмировал парламентарий в своем канале в "Максе".

По мнению депутата, компании нужно объяснить, почему она лишает миллионы людей доступа к сервисам — сначала банковским, потом транспортным, теперь и коммуникационным. При другом раскладе это все похоже на информационный террор и войну.

Это не первый раз, когда компания App Store удаляет из своей библиотеки российские приложения. Подобный случай произошел в 2022 году, также без объяснения причин. Кроме того, похожие ситуации наблюдались в 2014 году.