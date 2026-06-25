Поэт, Бекас и русский Рэмбо из журнала Playboy: Каким мы запомним Михаила Ножкина

Актер Михаил Ножкин ушел из жизни 22 июня 2026 года в возрасте 89 лет. Фото: Leonid Lazarev/Getty Images

Весь Советский Союз с замиранием сердца следил за попыткой разоблачения фактурного контрразведчика Павла Синицына (позывной Бекас), спевшего про березовый сок, в шпионской тетралогии про разведчиков. Да он детектор лжи переиграл! Эта роль стала главной в жизни Михаила Ножкина — москвича, актера-самоучки, сатирика, поэта и патриота, драматурга и музыканта, который уже в пять лет (!) выступал перед ранеными на Великой Отечественной бойцами, пока отец воевал, а мать служила операционной медсестрой в госпитале. Да, он потом прекрасно понимал, что играл и знал, в кого перевоплощался. И когда писал песню про последний бой, и когда сочинял гимн «Бессмертного полка». Михаил Иванович прожил большую и счастливую жизнь и ушел из жизни в символическую дату — 22 июня. И KP.RU вспоминает путь народного артиста РСФСР.

Прощание с Михаилом Ножкиным прошло в московском храме Христа Спасителя Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Доживем до первой крапивы»

Родился в непростом 37-м году Михаил Ножкин в Москве, но встретил нападение фашистов — в Тульской области, куда отправился с родителями в санаторий. Там же в области, в поселке Краинка на реке Черепеть, он с двоюродными братьями часто бывал летом, на «откорме». Оттуда тянутся и корни ножкинского (дед — Гаврила Бадаев) рода.

— Когда началась Великая Отечественная война, мне было четыре с половиной года, — вспоминал артист. — Отец в первые дни ушел добровольцем на фронт, был ранен, попал в окружение, затем в плен. Прошел через немецкие концлагеря, включая Бухенвальд и Дахау. Можно сказать, что на фронте у меня оказались оба родителя: отец — на передовой подо Ржевом, мать — в военном госпитале, дед — тут же врачом. Именно в эвакогоспитале №5004 в пять лет началась и моя трудовая деятельность.

Древнюю Яузскую больницу, во дворе которой в коммуналке и жила семья Ножкиных, во время войны быстро сделали крупным хирургическим центром — прифронтовым госпиталем. Именно там маленький Миша начал и трудовую, и гражданскую, и творческую деятельность: носил лекарства и вещи, помогал санитаркам, следил, как многие дети тогда, за небом во время ночных налетов, тушил зажигательные бомбы и — выступал.

Михаил Ножкин (справа). Фото: кадр из видео программы ТВЦ

— Первое выступление состоялось на Новый год 1941-1942 годов, — говорил актер. — Я выступал перед ранеными: пел песни («Ой при лужку, при лужке»), читал стихи. Все это происходило прямо в коридоре госпиталя, среди перебинтованных бойцов. Среди крови. Повсюду койки с ранеными. И мы выступали. Кто во что горазд: стихи читали, пели, плясали. Бойцы с нами отдыхали, в нас видели мирную жизнь вчерашнюю и, главное, завтрашнюю. Представляете, какая важная миссия лежала на нас, ребятах? Мы были связью с домом, с Родиной. Глядя на нас, они понимали: надо подниматься на ноги, спасать страну. А времена были голодные: всех голубей в городе поели. И была такая фраза: «Доживем до первой крапивы». Это значит, когда первая крапива пойдет — уже можно варить, есть и так далее. С голоду не помрем.

После Победы и окончания школы от стихов и песен Ножкин перешел к занятиям в театральной студии — правда, в качестве хобби. Основное время советский молодой человек, конечно, посвящал настоящему созидательному труду: окончил строительный техникум Моссовета, освоил несколько рабочих специальностей, после чего был и прорабом, и фрезеровщиком, и плотником, и арматурщиком. И все же каждый свободный вечер посвящал урокам в театральной студии во Дворце культуры ЗИЛ, откуда вышли, на минуточку, Василий Лановой и Вера Васильева. Там оставалась душа.

После Победы и окончания школы от стихов и песен Ножкин перешел к занятиям в театральной студии — правда, в качестве хобби. Фото: кадр из видео программы ТВЦ

Высшего актерского образования Михаил так и не получил. Но после окончания в 1961 году Театральной студии эстрадных искусств был принят в труппу Государственного театра эстрады, внутри которого и определился с профессией окончательно — искали студента в музыкальную комедию и отобрали Ножкина. Сразу на главную роль. Молодой артист играл вместе с Марией Мироновой и Александром Менакером, Львом Мировым и Марком Новицким.

Высшего актерского образования Михаил так и не получил. Фото: кадр из видео программы ТВЦ

Ножкин стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов и был настолько хорош и популярен, что в 1962 году открывал задорной песенкой первый в СССР «Голубой огонек» на Шаболовке (тогда передача называлась «Телевизионное кафе»), в 1967 году выпустил сольный спектакль «Шут с тобой» и стал суперзвездой эстрады — и как автор в том числе! Писал почти всем артистам-«разговорникам» того времени: стихи, баллады, новеллы, фельетоны и пародии, сценарии. Особо колкие репризы с радостью подхватывали «Голос Америки», Deutsche Welle и другие вражеские часоты. Остросоциальная сатира задела советское руководство — за шутки про актуальное дерзкого автора и артиста попросили со сцены Москонцерта. Подсуропил и журнал Time: в подборке «сопротивленцев» власти ничего не понимающие в контексте английские журналисты залепили фото Ножкина в ряд с Высоцким, Галичем и Солженицыным в рубрике «Советские диссиденты».

— Мои острые песни запузыривали в эфир западные радиостанции, — возмущался он. — А на родине диссидента мне приписали! Я же не воевал со страной или государством, а с негодяями, которые потом страну развалили! С барахлом, которые рванули потом из страны в девяностых. А я никуда не уезжал. В этом мое спасение...

На звуковых страницах журнала «Кругозор» выходили многие знаменитые авторские композиции артиста. Фото: кадр из видео программы ТВЦ

Русский Рэмбо из Playboy

К счастью для большого зрителя, именно уход Ножкина с эстрады стал стартом кинокарьеры. Попал ли бы он вообще в кино?

— Я пришел в кино в 1967 году уже очень известным человеком, прежде всего как эстрадный драматург и поэт, — вспоминал он. — Поэтому у меня была возможность выбирать роли. На протяжении всей своей карьеры в кино отказался от десятков ролей, потому что они были мне неинтересны. В основном это были отрицательные герои. Мне никогда не хотелось играть негодяев. Для этого нужна иная жизненная философия, чем моя. Ведь каждая роль — это еще одна жизнь, небольшая, но прожитая тобой.

Ножкин пришел в кино в 1967 году уже очень известным человеком, прежде всего как эстрадный драматург и поэт. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

И это притом, что начал сниматься он в 30 лет (довольно поздно!). И это притом, что всего в фильмографии Ножкина не наберется и двух десятков ролей. Был избирателен, внимателен и скрупулезен при выборе образов, а не глотал все подряд, не пережевывая. И почти не промахивался.

«Да поможет нам бог, как говорят караси, когда их кладут на сковородку!» — да, именно харизматичный Бекас, рослый и сухой, стал визитной карточкой Ножкина. Роли в картинах «Ошибке резидента» и «Судьба резидента» и сформировали по сути (да, картины вышли раньше «Семнадцати мгновений весны») архетип разведчика, побеждающего интеллектом, самообладанием и смекалкой. Ну и, конечно, хитростью и артистизмом. Виртуозный перевертыш — актерское перевоплощение по сути — он являет, меняя поочередно костюм советского контрразведчика на шкуру беглого и местами наглого рецидивиста Матвеева. И даже преодолевает вражеский иностранный полиграф! Тот детектор лжи художники соорудили из обычного пианино: обшили фанерой и разместили на корпусе шкалы со стрелками и ручки настройки, похожие на настоящие. В кадре засветились только датчики, которые прикрепляли к телу допрашиваемого Бекаса — их сняли с настоящего полиграфа.

Роли в картинах «Ошибке резидента» и «Судьба резидента» и сформировали по сути (да, картины вышли раньше «Семнадцати мгновений весны») архетип разведчика, побеждающего интеллектом, самообладанием и смекалкой Фото: кадр из фильма.

Артисту, имевшему вместо актерского диплома школу войны и жизни, удалось идеально попасть в типаж (спойлер: если Синицыну сбрить усы и переодеть в черное — он становится похожим на Штирлица). Собранный, обаятельный и артистичный, несущий при этом глубоко внутри, где-то очень глубоко, заряд спокойствия и установку: задачу выполним, проблемы решим, победа будет за нами. Будто заправский роутер, он излучает хладнокровие и надёгу, как вайфай. Конечно, такому хочется доверять (неслучайно же офицер разведки Владимир Путин стал и остается президентом с запредельным рейтингом, как неслучайно рядом с ним на разных госмероприятиях оказывался и Ножкин). Но именно «сыграть» это сложно. Подобное состояние нужно иметь внутри. И он нёс его. Иногда приоткрывая шторку и пуская зрителя полюбоваться. Правда, недолго. В третьей и четвертых частях резидентской франшизы Бекаса уже не было.

— После выхода фильма я познакомился с разведчиками и контрразведчиками, — рассказал артист. — И узнал, кого играю. То есть что за прототип был у моего Синицына. А потом узнал, что все разведки мира в обязательном порядке смотрят фильм «Ошибка резидента». Потому что это как инструкция, школа — авторы и консультанты же из разведки. И в этих фильмах показано, чего не надо делать, чтобы не провалиться. «Судьба резидента» была слабее: долгие разговоры, много придуманного. А от третьей части решил отказаться. Не интересно стало совсем.

Ножкин играет на гитаре в фильме «Судьба резидента» (1970) Фото: кадр из фильма.

После шпионской саги у Ножкина были и героический лейтенант мотопехоты Ярцев в эпопее «Освобождение», и революционер Кржижановский при Ульянове (Андрей Мягков) в «Надежде», в экранизации «Хождения по мукам» Алексея Толстого артист сыграл Вадима Рощина — порывистого белогвардейского офицера, переходящего на сторону Красной армии (прототипом считают генерал-лейтенанта Евгения Шиловского), а в «Юности Петра» и «В начале славных дел», которые Сергей Герасимов вынашивал более 40 лет, — усатого князя Бориса Голицына, сподвижника царя.

Актер Михаил Ножкин в роли Рощина в фильме "Хождение по мукам" по роману Алексея Толстого. Фото: ITAR-TASS

Командир морпехов Шатохин в боевике «Одиночном плавании» — жесткий дядька с прищуром, в совершенстве владеющий оружием, — стал последней яркой ролью артиста. В 1986 году фильм собрал в кинотеатрах 40 миллионов зрителей. В этом образе Ножкин попал в журнал Playboy, который назвал актера «русским Рэмбо» и поместил на полосе по соседству с праймовым Сильвестром Сталлоне в образе ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. Советский морпех в тельняшке и берете с гранатометом на плече, а напротив — американец с ручным пулеметом. Два супергероя. Кто круче? Ну очевидно.

Ножкин попал в журнал Playboy, который назвал актера «русским Рэмбо» и поместил на полосе по соседству с праймовым Сильвестром Сталлоне в образе ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. Фото: кадр из видео программы ТВЦ

Кстати, режиссер «Одиночного плавания» Михаил Туманишвили должен был снимать, как теперь бы сказали, спин-офф «Ошибки резидента»: про Бекаса.

— Я уже написал сценарий: «История Бекаса. Двадцать лет спустя», — объяснял Ножкин. — Сюжет такой: Бекас собирается выйти на пенсию, но надо выручать коллег, и он опять, в сегодняшней ситуации, возвращается на службу. Все события происходят в Турции. Американцы, их влияние, наша разведка и так далее. Готовились к запуску, но не получилось.

«Трактор шел, как лодка по волнам»

Хватало Михаила Ивановича не только на кино, сценарии и сатиру, но и на музыку. В «Ошибке резидента» он незабываемо исполнил «Я в весеннем лесу пил березовый сок» на стихи Евгения Аграновича, а вот уже в «Освобождении» исполнял собственную композицию «Последний бой», написанную специально для картины. Этот текст («Еще немного, еще чуть-чуть...») перерос и эпопею Озерова, и многие другие шлягеры, и даже известность артиста. Ода силе воли. Гимн духа, придающий сил. Люди поют про самый трудный последний бой, зачастую не зная автора, — что вовсе не обидно: так и выглядит билет в вечность. Народ запоминает великое без подсказа. И Ножкин одну из самых пронзительных военных песен высшего порядка: без пережима, ложного пафоса и паразитирования на вечной теме. Автор книги «Научу писать хиты» и альбома «Для ума» Юрия Лоза предложил присвоить Ножкину за эту песню воинское звание.

Ножкин (слева) в исторической киноэпопее «Освобождение» (1968-1971) Фото: кадр из фильма.

А еще были первый в СССР шейк «А ты люби ее, свою девчонку», которую пели «Веселые ребята», а еще ироничные «А на кладбище все спокойненько» и «Начальник», которые прославил Владимир Высоцкий, а еще «Последняя электричка», а еще «Под городом Ржевом» памяти отца и всех, кто погиб за Великую Победу.

— 17 лет не мог написать посвящение отцу, а потом приехал во Ржев и узнал от местных, что трактористы после войны поля отказывались вспахивать, — вспоминает Ножкин. — Почему? Потому что под землей три слоя наших погибших солдат. И трактор шел, как лодка по волнам. Представляете себе? Страшные ассоциации.

Поддержав страну, но не власть, в дешевую колбасную перестройку и грабительские девяностые, Михаил Ножкин не остался в стороне и в самые сложные времена: и в 2014, и в 2017, и в 2022 году открыто и честно заявлял позицию: «Я не за белых или красных, я за русского человека». В 2015 году стал почетным членом Союза писателей ДНР, а еще вместе с товарищем Василием Лановым развивал движение «Бессмертный полк», гимн которому и написал.

Актер Михаил Ножкин (в центре) во время акции памяти "Бессмертный полк" с портретом своего отца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Сегодня один из важнейших вопросов — это формирование будущей элиты страны из числа участников СВО, — подчеркивал актер. — Наши герои на передовой — это совесть русского народа. Именно они дают всей стране возможность стать лучше, чище и сильнее.

Президент совершенно справедливо назвал их золотым фондом государства. Именно из этих людей должна формироваться новая управленческая элита России. Но здесь важнейший вопрос — кто их будет учить профессиональным навыкам в гражданской жизни, на какой ценностной основе? Нельзя, чтобы будущих руководителей формировали чиновники, сохранившие менталитет 1990-х годов. Нельзя, чтобы герои, прошедшие передовую, просто растворились в существующих бюрократических механизмах или оказались втянутыми в сомнительные коррупционные схемы.

Единственная ошибка резидента

Непоказушная мужественность и честная свойскость — харизма характера без налета холеной барбершопной маскулинности — оставались ключевыми козырями Ножкина и на экране, и в жизни. Он мог очаровывать этим, пардон, стержнем самых красивых женщин страны — в том числе и Ирину Алферову, с которой снимался в «Хождении по мукам». Но посвящал себя только тем, кого любил.

Из 89 лет жизни почти 45 лет он прожил в браке с Ларисой Голубиной — завлитом того самого Театра эстрады, где работал еще юнцом. Познакомились, когда ему было 22, а ей — 39. В матери годится? Ну не совсем. В тёти — еще допустим, ну и что? Главное, что счастливы вместе. Расписались в 1959 году, вместе воспитывали сына Ларисы от первого брака по имени Дмитрий. Хотели детей, но не получилось: Голубина забеременела, но потеряла ребенка. Врачи поставили крест на дальнейших надеждах о материнстве. Он дарил ей розы, покупал ей духи, посвящал ей песни, читал ей стихи, даже называл «Ваша светлость». Но в 2004 году Ларисы Лаврентьевной не стало. Тяжело болела, последние годы жизни провела в хосписе. А в 2006 году вдруг ушел и пасынок Дима. Артист принял двойной удар достойно, настаивая, что любовь не умирает.

— Лариса — это моя жизнь, моя душа, берегиня, — признавался в любви Ножкин. — Нам повезло: мы встретились и совпали во всем. Я жду нашей встречи там, наверху. А пока я здесь, я должен жить и работать так, чтобы ей не было за меня стыдно.

И только семь лет назад публике стало известно, что у артиста была связь с одной из партнерш по «Хождению по мукам». Нет, это была не Алферова, а Валентина Колосова, сыгравшая эпизодическую роль квартирной хозяйки (хотя на площадке все приписывали актеру роман со Светланой Пенкиной). Как выяснилось, в 1981 году актриса родила сына Михаила — от Ножкина. В том же году, кстати, родилась дочь и у пасынка артиста: так он стал и отцом, и дедом в один день. Но дома правды Михаил Иванович так и не раскрыл. Слишком любил и не хотел терять супругу, с которой жил душа в душу. Внебрачный отпрыск, ставший актером и режиссером, пришел к отцу только после того, как не стало Ларисы Голубиной и ее сына.

Артист 38 лет скрывал внебрачного сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

— Он скрывает меня по каким-то своим соображениям, — не понимал Михаил Колосов. — Думает, что если обо мне узнают, будет плохо, потому что у него много врагов. Хотя при чем здесь враги? А еще он рассказывает в интервью, какая у него была замечательная жена Лариса Лаврентьевна, а про мою маму Валентину Ивановну и словом не вспоминает. Мне, конечно, обидно.

Внебрачный сын артиста — Михаил Колосов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

19 января 2027 года Михаил Иванович мог отметить 90-летний юбилей. Но шансов на это было немного. Несмотря на то, что до последних дней артист сохранял ясность ума, он несколько лет серьезно болел. Перенес операцию и тяжело восстанавливался. Отказывался и от воды, и от еды, затем впал в кому и скончался: именно 22 июня в День памяти и скорби. Похоронили народного артиста РСФСР на Ваганьковском кладбище — рядом с женой.

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