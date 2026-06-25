Зеленский выставил Белоруссии новые требования Фото: REUTERS.

Есть такая категория людей, которые петушатся, будучи уверены в своей полной безнаказанности, ровно до тех пор, пока не получат по морде лица. Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский явно из этой категории. Еще вчера он сделал себя посмешищем, рассказав, как он победил ретрансляторы в Белоруссии (Минск просто игнорировал его угрозы), но в собственных глазах Зеленский видит себя действительно таким «переможцем», которому все по плечу. А сегодня «просрочка» пошел еще дальше и выставил Белоруссии новые требования в своем очередном ультиматуме Лукашенко.

- Вдоль нашей государственной границы в Белоруссии завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростынь и Гомель – Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач СВО, - заявил Зеленский и пояснил, почему он не намерен мириться с теми, что соседнее государство строит и ремонтирует у себя дороги со складами. - Белоруссия получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также относительно всех других форматов их сотрудничества с Россией в интересах затягивания и масштабирования конфликта. Белоруссия знает, какие шаги ей необходимо предпринять для мира. Строительство приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Белоруссии должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной.

То есть, сидящий в Киеве наркоман потребовал от главы соседнего независимого суверенного государства прекратить строительство, которое тот ведет на территории своей страны. Неважно, с какими целями, в какое время и при каких прочих обстоятельствах, эта деятельность любого государства на своей территории никоим образом не может являться предметом публичной озабоченности иностранных деятелей. Тем более, никто не имеет права требовать от руководителей другой страны делать что-то внутри границ их государства или прекратить ту или иную деятельность, если эта работа не выходит за границы их территории. Такой наглости, которую продемонстрировал «занюханный» Зеленский, не позволял себе даже Гитлер. Во всяком случае, припомнить такие заявления Адольфа можно только уже постфактум после того, как он начинал тут или иную войну.

Зеленский выкатил очередной ультиматум Лукашенко Фото: REUTERS.

Судя по вчерашнему выступлению «просрочки» из Киева, он не просто плотно сел, а уже не слезает со своих наркотиков, и его уже не выводят из подобного неадекватного состояния, ведя его в определенном направлении. И это самое благоприятное для Зеленского объяснение того, что он творит. Если же он делает такие заявления не под воздействием наркотиков, а, что называется, в здравом уме и трезвой памяти, то все еще хуже, и никакого здравого ума в этом опухшем поце уже нет. А сам бывший комик, как минимум, является одержимым и психически больным маньяком. И самое плохое во всем этом, что момент, когда надо было звать санитаров, безнадежно упущен. Тем более, что, как утверждают психиатры, многие пациенты психиатрических лечебниц выглядят очень убедительными и способны вести людей за собой. Особенно во время обострения течения их болезни. Что он потребует дальше и от кого – ноги ему мыть и воду пить?

Но в таком случае, если он псих, то даже, образно выражаясь, получив по морде, это ничего не изменит в его мире, и он продолжит убивать Украину о Россию, пока не убьет ее всю. Реальным выходом тогда для Украины может стать только эвтаназия. В самом гуманном варианте – лоботомия.

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