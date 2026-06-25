Эстонский МИД в панике - в НАТО вторглись "Маша и медведя"

Эстонский министр увидел «русскую угрозу» в мультике про маленькую озорную девочку

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна воюет с мультфильмом «Маша и Медведь». Выбрал соперника по своей, как ему кажется, весовой категории. Но вряд ли победит. Эстонские политики сами как персонажи старых мультфильмов, коллективная «Баба Яга против». Эстонский министр увидел «русскую угрозу» в мультике про маленькую озорную девочку и большого доброго зверя и теперь спать спокойно не может, вот-вот Маша с медведем вторгнутся в его Эстонию.

«Россия ведет войну не только ракетами, но и нарративами. «Маша и Медведь» — часть мягкой силы Кремля, внедряет прокремлевские и милитаристские послания в детский развлекательный контент и нормализует российскую агрессию и имперские амбиции», — пишет он на своей странице в сети «Х».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Министр-русофоб добавляет, что советская символика заслуживает «моральной ясности», так как для Эстонии она символизирует оккупацию и прочие ужасы. Остается догадываться, где он увидел советскую символику в мультфильме? Искусственный интеллект «Алисы» утверждает, что такой символики в мультсериале нет вообще. Чтобы проверить это, нужно пересмотреть все 196 серий, а на это трудно найти время. Не каждый работает эстонским министром, мающимся от безделья.

Можно предположить, что министра смутил красный (на самом деле — пурпурный) платок Маши, и он бросился на него как разъяренный бык. Всё потому, что американская компания Netflix объявила о покупке прав на показ российского мультфильма сроком на два года. А значит красный платок русской Маши увидят зрители в ста странах мира и, чего доброго, начнут ностальгировать о временах Советского Союза.

Помучив поисковую систему, искомое «милитаристское послание» удалось найти. Это фуражка сотрудника НКВД со звездочкой и синим околышем, которую надевает Маша в 12-й серии «Граница на замке». Именно она причинила моральные страдания министру. Посочувствуем ему и предложим посмотреть добрый мультсериал про Кота Леопольда. Особенно ту серию, где он, разозлившись на назойливых мышей, все-таки накручивает им хвосты.

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