Разрушенный многоквартирный дом в микрорайоне 40 лет Победы Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Корреспондент KP.RU Григорий Кубатьян отправился в Васильевку в Запорожской области. Город, на самой границе с Украиной в серой зоне, куда прилетает по 300 дронов в день, но продолжают жить 7 тысяч человек и не хотят уезжать. Продолжение. Первую часть репортажа читайте на сайте KP.RU по ссылке.

Стоящие на парковке машины чем-то помешали оператору украинского дрона Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Как под обстрелами живёт город Васильевка

ДЛИННЫЕ СТВОЛЫ

В Васильевке украинские дроны гоняются за частными автомобилями, велосипедами и электросамокатами. В городе популярны электросамокаты. Почти в каждом доме есть генератор, позволяющий их заряжать. Самокаты из Мелитополя привозят частники на грузовичке и продают в магазине. Страшно ехать? Еще как! Но бизнесу нужно выживать, а людям перемещаться.

На площади возле рынка работают продуктовые магазинчики. Ассортимент приличный — есть всё необходимое. Одно смущает: через дорогу два точно таких магазинчика обугленных до черноты. А рядом на улице два сожженных гражданских автомобиля. Они никуда не ехали, просто стояли на парковке, но чем-то помешали пилоту украинского дрона-камикадзе.

Сожженный ларек на площади у продуктового рынка Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Поблизости слышен стрекот автоматов, асфальт засыпан гильзами.

Бах! — что-то грохнуло.

— Хорошо! — замечает Лера. — Это дрон сбили.

Сотрудница местной администрации Валерия Бурдакова в роли Вергилия водит меня по кругам Васильевки.

Я знакомлюсь с бойцами мобильной группы на пикапе. У одного из них шеврон с флагом Северной Осетии. У другого ружье с таким длинным дулом, как у Натаниэля Бампо по прозвищу «Зверобой» из приключенческих романов Фенимора Купера. Они оживлены, сегодня работы достаточно. Хотя день не самый тяжелый — средний день.

Электросамокат - основной вид транспорта для жителей Васильевки Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Пока парни не унеслись прочь, пытаюсь выяснить обстановку. Проверив документы и убедившись, что я не шпион, бойцы усмехаются:

— Сбиваем тысячу дронов в неделю! Против Васильевки работает 27 подразделений БПЛА. Мы всех знаем: «К-2», «Птахи Мадяра», «Варта», «Немесис», «Русорез», «Ронин»… эти хуже всех.

В отряд «Ронин» набрали бывших жителей Васильевки. Они прекрасно знают город. Выслуживаясь перед командованием, никого не жалеют и действуют с особым цинизмом.

Недавно был случай, дрон гнал гражданскую машину. Водитель пытался уехать, сильно разогнался и не справился с управлением — влетел в блок-пост. Эту сожженную машину я и увидел на дороге, решив, что ее так поставили специально.

А в соседнем селе Скельки на берегу Каховского водохранилища расстреляли похоронную процессию. Батюшка погиб.

УЦЕЛЕВШИЙ БЕЛЯШ

Вместе с Лерой и водителем Геннадием мы едем на машине в микрорайон 40-летия Победы. Там весной дроны разрушили многоквартирный дом. Это был дом Леры, теперь у нее нет квартиры. Живет с матерью.

У машины администрации, в которой мы едем, разбито заднее стекло. Дрон прилетел в гараж, в котором она стояла. Водитель Геннадий говорит про то, как самолет прилетел куму в огород, и что его родная сестра только вставила новые окна после прилета в квартиру. Периодически он поглядывает на детектор «Булат». Тот вибрирует, экран светится красным. Несмотря на устроенные в микрорайоне разрушения, беспилотники продолжают крутиться рядом.

Этой весной дом Валерии Бурдаковой был разрушен Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

— Вот там на пятом этаже была моя квартира, — показывает Лера.

— Теперь в этих квартирах только птицы живут, — хмыкает Геннадий, кивая на воркующих на балконе голубей.

Дом чернеет провалами окон, перекрытия обвалились. Дроны прилетели ночью, один за другим, огромные как планеры. Такие обычно запускают из Никополя или Днепропетровска. Лера в тот день гостила у мамы, повезло.

— Одна из наших сотрудниц после первого прилета спряталась в ванную в одной ночнушке. Она жила на четвертом этаже. Следующие дроны били в крышу. Когда начали рушиться плиты, она зацепилась ночнушкой за металлический штырь, выскочивший из стены во время обрушения. И повисла на нем. Чудом осталась жива. Двери и окна вырвало взрывной волной. Ее спасли военные, забежавшие на крики в квартиру.

Разрушенный многоквартирный дом в микрорайоне 40 лет Победы Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В небе раздается противный зуд.

— Уйдем с улицы, это FPV-шка, — спокойно говорит Лера.

Переступая через обломки кирпичей, мы прячемся во двор под деревья. К нам выходит и ластится кот необычного цвета — бело-пепельный.

— Беляш, привет! Как ты? — радуется Лера. Кот плюхается на бок и дает себя погладить.

Беляш принадлежал пенсионерке, живущей в этом доме. Пенсионерка погибла. А белоснежный когда-то кот остался жить на пепелище, идти ему некуда.

Бабушкин кот Беляш остался жить на пепелище Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Здание рушили прицельно. На него навели «ждущие», как их называет Лера. Супружеская пара из Васильевки. Передали ВСУ, что из дома якобы запускают дроны.

На самом деле дроны отсюда никогда не запускали. Но ВСУ решили действовать наверняка и снесли многоквартирный дом вместе с жильцами.

Позже супружескую пару шпионов задержали.

ПОХОЖЕ НА АВИАБОМБУ

Когда жужжание исчезает, мы садимся в машину и едем в сторону «Водоканала». В здание организации прилетела тяжелая ракета. Как сказал водитель Геннадий, «меньше, чем хаймарс, но тоже зарубежная». И тоже по наводке «ждущего».

В здание Водоканала прилетела ракета Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

— Да как живем? — качает головой бабушка на лавочке у соседнего дома. На ее коленях сидит кот, рядом вытянулся еще один. — Сами видите! Раньше сын работал на «Водоканале». Теперь нет «Водоканала».

Во дворе, где сидит бабушка, на деревьях висят нити оптоволокна и переливаются на солнце. Это не наше оптоволокно — украинское. Наши сюда не летают.

— Это что! — замечает Лера. — Рядом с администрацией есть церковь, так там на куполе и кресте оптоволокно висело.

Руины здания «Водоканала» перемешались с обломками машин и грузовиков-водовозок, как будто их вместе перекрутили через гигантскую мясорубку. Посреди руин торчит кран с водой. Иногда к нему подходит кто-то из местных жителей и набирает воду. Здание разрушено, но вода в городе осталась. Сотрудники снова налаживают работу.

Руины здания «Водоканала» перемешались с обломками машин Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ходим по руинам. Я пытаюсь записать видео. Как только выключаю камеру, рядом раздается страшный взрыв — та-дах!

Мы с Лерой и Геннадием спешим в укрытие под деревья. Это не дрон, а что-то тяжелое.

Лера трясет головой, немного оглушило. Двор «Водоканала» медленно затягивает пыль.

— Похоже на управляемую авиабомбу, — восклицает Лера. — По «Сельхозтехнике» ударили.

— И далеко это предприятие? — осторожно интересуюсь я.

— Да вот же, за забором! — показывает Лера на бетонный забор, возле которого мы прячемся. — Может будет повторный удар. Идем отсюда.

Мы уходим. Лера грустит. Ей сегодня составлять информационную сводку, и может оказаться, что в результате удара есть жертвы.

ВАСИЛЬЕВКА КАК ОСТРОВ

Геннадий возвращает нас в центр и отбывает в гараж. А мы с Лерой решаем пройти пешком. Тах-тах-тах! — грохочет стрельба.

— Это не здесь, а возле больницы, — быстро определяет Лера.

На стоящие на парковке машины сбросила снаряд Баба Яга Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Здесь жужжит триммер. Работницы коммунальной службы собирают скошенную траву, закидывают на ткань и уносят. Что бы ни случилось, в городе должно быть красиво и чисто.

— Всякое приходится убирать: обломки дронов, осколки, — ворчат женщины. — Ничего хорошего. Но хотя бы работа на свежем воздухе. Вчера было тихо, а сегодня целый день гудят.

— «Оптика» летит, — невозмутимо замечает Лера. За эти годы она стала экспертом по жужжащим звукам.

Мы прячемся под одно дерево, работницы коммунальной службы под другое. Еще две женщины поодаль не обращают внимания на опасность и продолжают собирать скошенную траву. Когда за день над головой пролетает больше сотни дронов, прятаться от каждого звука надоедает.

Переждав, продолжаем прогулку.

Стоящие во дворе машины сожгла Баба Яга Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Лера родилась в Васильевке, но с детства мечтала переехать в Россию. Ее семья при Украине считалась «пророссийской». В школе ее травили, настраивали против нее одноклассников. Лера не хотела почитать «героев небесной сотни» или собирать деньги для «героев майдана и АТО». Ей занижали оценки, давили на нее. Ей даже приходилось драться. После школы она закончила университет в Мелитополе по специальности «педагог английского и немецкого». Хотела стать учителем, но вышло иначе.

Одной из первых сотрудниц администрации Васильевки в апреле 2022 года стала ее мама Яна Бурдакова. В декабре за мамой пошла и Лера.

Папа погиб в том же 22-м году во время боев за Васильевку. Его расстреляла украинская тероборона в селе Верхняя Криница, в 3 км от города.

Леру взяли на работу в отдел культуры, молодежи и спорта. Кому-то покажется, что взяли «по блату». Но работа в администрации Васильевки — тяжелый крест. Лера вспоминает, что некоторые шипели и плевали ей в спину. В соцсетях грозили, что повесят на площади. Выставили ее фото на расстрельный украинский сайт «Миротворец». Она не обращала внимания. Формировала волонтерские организации, отвозила гуманитарку. Стала заниматься внутренней политикой. Потом перевелась в отдел ЖКХ, отвечающий за воду, газ, тепло, транспорт, связь и восстановление разрушенного.

В последние полгода обстановка в городе тяжелая, кто-то уволился и уехал «на материк». Так в Васильевке называют Россию за пределами Запорожской области. А сама Васильевка — вроде острова, что похоже на правду.

КРУЖИЛИСЬ ВОКРУГ ДЕРЕВА

Лера не паникует и уезжать не хочет. Если дрон летит низко, на высоте ее роста, она прячется за дерево или столб, наблюдает, куда полетит. Больше переживает за мать и 7-летнего брата.

Мы возвращаемся к зданию администрации.

— Поговорите со Светланой Николаевной, — предлагает Лера.

Разбитые окна заменяют фанерой Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Светлана Кравцова — одна из первых в городе, на кого напал дрон. Это было в феврале прошлого года. Она ехала с ребенком на электроскутере и получила осколочное ранение в ногу. Хорошо, что ребенок не пострадал.

Светлана и другие сотрудницы начинают наперебой рассказывать свои истории. Только что объявляли авиационную тревогу, и многие из них прятались в укрытии. А другие пожали плечами и продолжили работать. Отменили тревогу или нет, я так и не понял, потому что на улице всё время то стрельба, то взрывы.

— В меня дрон летел и запутался в сетке, — говорит одна из женщин.

— И за нами дрон гонялся. Его солдаты сбили. Только ходим и слушаем. Вчера «крылья» 7-метровые прилетали! Ночью целыми роями летят, — говорит другая.

У каждой женщины не одна история — уйма. Светлана Кравцова недавно еле ушла от дрона, преследовавшего её.

— Он меня на улице заметил и вернулся, — рассказывает она. — Я от него за дерево спряталась. Он начал вокруг летать, пытался меня рассмотреть. А я так и ходила вокруг дерева, надеялась, что у него батарейка сдохнет. Минут пять мы вокруг дерева с ним кружились. Я очень устала. Потом он улетел.

— У нас всё время стресс, а успокоительные пить нельзя, — жалуются женщины.

— Почему нельзя? — удивляюсь я.

— А тогда звук не услышишь! — поясняют они и возвращаются к работе.

— Из нашего города все пессимисты уехали, — усмехается Светлана. — Только оптимисты остались.

Что ж. Пока оптимисты держатся, город будет жить.

Первую часть репортажа из Васильевки читайте на сайте KP.RU по ссылке.

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