Марию Порошину спасают врачи: вот что случилось с актрисой

Марию Порошину увезли в больницу. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

В Москве экстренно госпитализировали Марию Порошину. Актрису увезли в больницу после того, как ей резко стало плохо.

Марию Порошину спасают врачи. Подробностями поделились в окружении актрисы.

По предварительным данным, состояние многодетной мамы ухудшилось на днях. Артистке стало плохо, передает сайт 5-tv.ru.

А ведь совсем недавно звезда блистала на кинофестивале в Сочи. После свадьбы с Ярославом Бойко она перестала прятать обручальное кольцо. Актриса буквально светилась на красной дорожке. Многодетная мама загадочно улыбалась.

Актриса зимой вышла замуж за Ярослава Бойко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказывали в окружении пары, Порошина и Бойко поженились в начале года. Это была тихая свадьба только для своих. Поздравить жениха и невесту пришли не только друзья, но и дети. На двоих у супругов восемь наследников.

Напомним, после свадьбы актеры живут в подмосковном доме Порошиной. На строительство коттеджа Мария потратила более 17 лет.