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Звезды25 июня 2026 19:00

Марию Порошину спасают врачи: вот что случилось с актрисой

Марию Порошину срочно увезли в больницу
Ольга ЛИБГАРДТ
Марию Порошину увезли в больницу. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Марию Порошину увезли в больницу. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

В Москве экстренно госпитализировали Марию Порошину. Актрису увезли в больницу после того, как ей резко стало плохо.

Марию Порошину спасают врачи. Подробностями поделились в окружении актрисы.

По предварительным данным, состояние многодетной мамы ухудшилось на днях. Артистке стало плохо, передает сайт 5-tv.ru.

А ведь совсем недавно звезда блистала на кинофестивале в Сочи. После свадьбы с Ярославом Бойко она перестала прятать обручальное кольцо. Актриса буквально светилась на красной дорожке. Многодетная мама загадочно улыбалась.

Актриса зимой вышла замуж за Ярослава Бойко

Актриса зимой вышла замуж за Ярослава Бойко

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказывали в окружении пары, Порошина и Бойко поженились в начале года. Это была тихая свадьба только для своих. Поздравить жениха и невесту пришли не только друзья, но и дети. На двоих у супругов восемь наследников.

Напомним, после свадьбы актеры живут в подмосковном доме Порошиной. На строительство коттеджа Мария потратила более 17 лет.