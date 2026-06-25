Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В «Горький холл» состоялась светская премьера фильма «Касса невест» с Алексеем Воробьевым в главной роли. На мероприятии 38-летний актер появился под руку со своей супругой, 38-летней певицей Аидой Гарифуллиной. Так совпало, что в период съемок в авантюрной комедии (в прокате со 2 июля) Алексей и Аида поженились. Перед показом фильма нам удалось задать паре несколько вопросов. Добавим, что в апреле этого года супруги отметили первую годовщину свадьбы.

- Алексей, расскажите в нескольких словах о вашей роли.

- У меня роль замечательного, великолепного, очень смешного афериста, такого немножко современного Остапа Бендера, который попадает в прошлое и там начинает всячески развлекаться, выполняя при этом важную задачу. Естественно, встречает любовь и становится человеком, который обретает себя.

- Вы сами в это время встретили свою любовь…

- Параллельно с проектом это получилось. Я очень надеюсь, что этот фильм приносит удачу, что все, кто его посмотрят, обязательно будут счастливы. Потому что действительно так совпало, так получилось, никто не мог этого предугадать, но именно в момент съемок мы поженились.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Аида, нам рассказывали коллеги Алексея, что вы приезжали к нему на съемки. Как часто поддерживаете мужа на работе?

- Действительно, приезжала. И мы сегодня вспоминали с Лешей, как он катал меня на машине (имеет ввиду раритетный автомобиль, используемый во время съемок, — прим. Ред.). И здесь она, видимо, тоже стоит. Сейчас мы пойдем с ней сфотографируемся. Вообще, получается, это такой исторический момент для наших отношений. Я безумно горжусь Лешей. Конечно, когда есть возможность, приезжаю, это всегда безумно интересно – попасть в этот сказочный мир кино.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина ответили на личные вопросы Алексей Воробьев о женитьбе на Аиде Гарифуллиной: «Я никогда не был таким счастливым, как сейчас». Алексей Воробьев рассказал, чем его покорила Аида Гарифуллина

- Алексей, Аида, поделитесь планами на лето? Вы куда-то поедете отдыхать вместе?

Аида: Не спрашивайте. У меня слишком работящий муж… Планы были на самом деле грандиозные. Вы просто сейчас затронули грустную тему.

Алексей: Давите на больное, да.

Аида: Когда предлагают действительно интересные проекты, от которых Леша не может отказаться. Да и я настаиваю, чтобы он не отказывался, потому что это действительно важно. Получается так, что немножечко живем вокруг проектов. Ну, это же здорово.

- Вы очень гармоничная пара. Алексей, вы довольно долго были завидным холостяком. Чем вас покорила Аида?

- Мне кажется, на это вообще не надо отвечать. Посмотрите на мою богиню, на это существо совершенно восхитительное! Самое прекрасное, что я видел и знаю в этом мире. Чем она покорила? Всем, чем угодно.

- Аида, вы уже смотрели фильм?

- Он сам смотрел этот фильм на кинофестивале в Сочи и хотел показать мне его, так как у него уже была ссылка. Но я сказала, что хочу увидеть фильм на большом экране. Действительно, я была взволнована. Но я знаю, насколько Алексей перфекционист. Он очень волновался перед сочинским фестивалем. А потом был доволен. Я очень хорошо знаю это по себе, потому что я не люблю пересматривать свои видео и записи. Я всегда найду что-то. А он был доволен. Я думаю: «Боже мой! Все, нужно посмотреть в кинотеатре уже на официальной премьере». Так что сегодня для нас очень важный день и праздник.

- Алексей, ваш герой в фильме решается на авантюру, потому что ему очень нужны деньги. Вы помните, на что потратили свою первую зарплату и где работали?

Алексей: Знаете, мы оба с Аидочкой довольно счастливые люди, потому что мы знаем разницу и знаем цену деньгам. Это еще один пункт, который дает общее понимание, общую реальность в жизни, потому что мы оба, собственно, начинали с очень непростых позиций в жизни. Я начинал работать с того, что был охранником на складе цветного металла. Мне было 11-12 лет. Потом в 13 лет я работал охранником в трамвайном депо. Это были мои первые работы, мои первые деньги. И уже только в 15 лет я работал в Тульской областной филармонии. Поэтому я совершенно не скупой человек, когда это относится к моей жене, к моей дочери (имеет ввиду свою падчерицу, дочь Аиды Гарифуллиной от первого брака). Когда дело касается семьи, я могу жить без слова «завтрашний день». Сегодня будет потрачено вообще всё. Но я точно знаю цену каждому рублю, каждой копейке.

Аида: Но я этого не заметила. С нами ты слишком расточительный.

- Аида, а как вас Алексей балует?

Алексей: Знаете, это она меня все время балует.

Аида: Завтрачками.

Алексей: Это правда, да. Во-первых, вопрос, кому что нужно и кто что любит. Но, знаете, так глубоко, я понимаю, что мы начали сейчас очень сильно открываться перед вами.

Аида: Он просто не может вспомнить.

Алексей: Любимая… Спроси, кто подарил мне мой телефон, спроси.

Аида: Конечно, конечно.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Алексей: Кто подарил тебе твой, я не буду спрашивать. Мы не рассказываем про подарки, это очень личное.

- Алексей, как вам первый год в браке?

- Я в своей жизни никогда не был таким счастливым, как сейчас. Мне тут понятно, на самом деле, ради чего жить, ради чего работать, ради чего вообще все в этом мире. А я долго искал ответ на этот вопрос, при том, что у меня вроде как все получалось, вроде как многое было, но только теперь все обрело смысл. Счастье – бежать домой, где тебя ждут. Счастье – знать, что ты нужен. Счастье – бежать туда, где ты хочешь просто обнять человека и быть рядом с ним. Поэтому жениться – это прям, как кто-то сказал: «Женитесь!» Просто я как счастливый человек вам сейчас скажу: «Женитесь!» Попадется хорошая жена — станете счастливым человеком. Попадется плохая — станете философом.

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