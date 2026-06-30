Дочери Барановской, Лель, Верещагина и Сумишевского успешно завершили учебу: Впервые за пять лет среди наследников звёзд

Юлия Барановская с дочкой Яной — золотой медалисткой. Фото: социальные сети.

За последнюю пятилетку среди детей звёзд медалисты исключительно девочки. Последний раз медалисты в семьях звёзд были летом 2024 года — точнее, одна выпускница получила медаль, это была дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина — Вера Началова. Медалистка Алдонина тогда поступила на бюджет — на актёрский факультет ВГИКа (мастерская Александра Михайлова) и набрала во время вступительных экзаменов самые высокие проходные баллы. Сегодня Вера сдала сессию за второй курс, и перешла на третий курс ВГИКа.

Гордые родители медалистки Олег и Александра Верещагины с медалями и учителями дочери. Фото: социальные сети.

В 2026 году рекордное за последнюю пятилетку число медалистов в семьях звезд — три девочки оказались умницами и отличницами. Плюс этим летом красный диплом получит еще одна выпускника вузов. Сайт KP.RU составил список лучших учениц по итогам выпускных в школах и защиты дипломов в вузах.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Полина Верещагина закончила столичную школу № 1415 «Останкино» с золотой медалью. Дочь артиста Олега Верещагина сама стремилась заниматься, родители никогда не заставляли — поставила цель завершить учебу на отлично и добилась. Девочка получила высокие результаты за ЕГЭ: русский язык — 100 баллов, литература — 100 баллов, английский язык — 92 балла. При поступлении в РУДН приплюсуют к проходному баллу дополнительные, полученные Полиной Верещагиной за победу в Олимпиаде по английскому языку в этом вузе. Мама выпускницы Александра Верещагина не сдерживала слез радости на вручении аттестатов: «Невероятная гордость за дочь. Золотая медаль, красный аттестат, медаль за успехи в учебе от департамента образования Москвы! Спасибо, дорогая Полиночка. Любим сильно!»

Золотая медалистка Полина Верещагина поступает в РУДН. Фото: социальные сети.

Яна Аршавина получила золотую медаль на выпускном в гимназии им. Примакова. Мама телеведущая Юлия Барановская никогда не контролировала учебу дочери — Яна сама для себя главный контролер. Девочка сама поняла, что хочет получить максимум знаний и занималась-занималась-занималась так, что маме приходилось настаивать на отдыхе. Выпускница и училась на отлично, и активно участвовала в благотворительных и волонтерских движениях. Мама медалистки по традиции смахивает слезы: «Как оказалось, от первого до одиннадцатого класса одно мгновение, и оно так быстро пролетает. У меня просто невыносимая щемящая боль, как будто сердце сжали сильной рукой и не отпускают, и ком в горле стоит. Еще вчера шли в первый класс. И казалось, впереди длинная школьная жизнь. Нет — это просто казалось…»

Яна Аршавина на вручении аттестатов в гимназии. Фото: социальные сети.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

Эмилия — дочь певицы Кати Лель на этой неделе подает документы в первый мед и третий мед. К примеру, в Московский государственный университет им. Сеченова на специальность «стоматология» поступают по результатам единого государственного экзамена, учитывают баллы по приоритету предметов — химия, биология и русский язык. Дополнительные баллы начисляются за индивидуальные достижения — всероссийские и внутривузовские олимпиады. Кстати, в этом году на эту специальность 50 бесплатных мест по общему конкурсу и 250 платных — учеба на первом курсу стоит 1 млн. 150 тыс. руб. Такой гонорар звезда Лель может получить, выступив этим летом на одной свадьбе. Но, у ее дочери есть все шансы поступить на бесплатное обучение — потому что девочка настоящая умница.

Эмилия сдала ЕГЭ на высокие баллы, отлично училась в школе и получила серебряную медаль на выпускном. Девочка закончила химико-биологический факультет в престижном государственном лицее в столице. Катя Лель выбор за дочь не делала, а просто поддержала решение Эмилии: «Считаю, что родители не должны внедряться в выбор своих детей, портить им жизнь своими мечтами, тем, что они не воплотили в своей жизни. Нужно доверять детям, поддерживать и помогать всячески. Я за то, чтобы ребенок сам выбирал профессию, к которой лежит душа…» Лель гордится дочерью, тем что девочка сама училась — ставила собственные цели и достигала их.

Катя Лель с медалисткой Эмилией. Фото: социальные сети.

КРАСНЫЙ ДИПЛОМ

Ксения Сумишевская отлично отучилась в Московской государственной академии ветеринарной медицины. Выпускница факультета ветеринарной медицины получает красный диплом. Дочь певца Ярослава Сумишевского всегда любила животных, у нее живет собака, которую девушка спасла и подарила дом. Папа гордится дочерью: «Ксения не просто учится, она еще и помогает бездомным животным — ищет им хозяев, лечит. Моя задача как отца быть рядом и поддерживать ее во всем». Отец оплачивал учебу дочери, учебный год стоил около 200 тыс руб. Ксения Сумишевская продолжит помогать бездомным животным, а также попробует освоить другую сферу — займется организацией концертов, мероприятий в команде папы.

Дипломированный ветеринар Ксения Сумишевская с папой. Фото: социальные сети.

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