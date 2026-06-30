Поддержка Украины, воюющей с Россией, из фактора, который объединяет Европу, может превратиться в источник раскола по идеологическому признаку Фото: REUTERS.

Польско-украинская грызня по поводу героизации Зеленским лидеров ОУН-УПА*, которых в Польше обвиняют в уничтожении ста тысяч мирных поляков во время Второй мировой, не затихает, а набирает обороты.

Она уже поставила под сомнение правило, которое в политике часто определяет союзы: «Враг моего врага - мой друг». Русофобия поляков не уступает русофобии бандеровского режима в Киеве. Но взаимная ненависть на почве исторической памяти оказалась сильней «объединяющей вражды».

Дело идет к тому, что поддержка Украины, воюющей с Россией, из фактора, который объединяет Европу, может превратиться в источник раскола по идеологическому признаку. И все из-за Бандеры и других украинских пособников нацистов.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина, восхваляющая националистов, «с Бандерой не вступит в Европейский союз». По словам министра, в ЕС не принимают тех, кто «разрушает европейское сотрудничество».

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина, восхваляющая националистов, «с Бандерой не вступит в Европейский союз». Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

«Варшава много лет не то что поощряла есовские устремления бандеровского неонацистского режима на Украине, она сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги», - отреагировала на такой поворот событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С чего же вдруг польские элиты, сами зараженные национализмом и русофобией, раньше закрывали глаза на прославление украинцами Бандеры и Шухевича ради общей вражды к России, а тут вдруг бурно отреагировали на присвоение Зеленским одной из украинских воинских частей имени «героев УПА*»?

ПОЛЯКАМ НАДОЕЛИ БЕЖЕНЦЫ

«У Польши и Украины есть общий враг — Россия, — но спор о массовых убийствах, произошедших восемь десятилетий назад, все чаще используется в качестве оружия во внутренней политике обеих стран», - объясняет резкое обострение между Варшавой и Киевом Politico. В Польше в следующем году всеобщие выборы. Проевропейский премьер Дональд Туск и его партия «Гражданская платформа» будут добиваться переизбрания. А партия президента страны Кароля Навроцкого «Право и справедливость» (ПиС) намерена выиграть и сформировать собственное правительство.

Тема Украины и около 2 миллионов украинцев в Польше становятся определяющим вопросом предвыборной кампании. Беженцы из незалежной, отмечает Politico, создают «дополнительную нагрузку на госслужбы, и правые видят в этом свой шанс нанести удар».

Рейтинг президента Навроцкого рекордно вырос после его решения лишить Зеленского Ордена Золотого орла и всей последовавшей шумихи Фото: REUTERS.

«Рейтинг президента Навроцкого рекордно вырос после его решения лишить Зеленского Ордена Золотого орла и всей последовавшей шумихи, - отмечает в своем Телеграм-канале политолог Александр Носович. - Сегодня деятельность Навроцкого одобряют 55% поляков. Это самый высокий уровень доверия главе государства с 2015 года». И, хотя рейтинг ПиС заметно меньше, чем у президента, речь идет о национальном консенсусе по конкретному вопросу. «Вполне отчётливый маркер того, как поляки сегодня относятся к Украине, украинцам и поддержке Зеленского», - делает вывод Носович.

Получается тупик. Для польских правых националистов в вопросе героизации ОУН-УПА* другого решения, как извинения со стороны Киева, нет. Но нынешние украинские власти ни за что не пойдут на это.

ОБЪЯТИЯ С НАЦИСТОМ

Вот тут вырисовывается уже другой тупик – «украинский тупик» для всей Европы. «Подменяя гражданский национализм этнолингвистическим (то есть русофобией – Ред.), Киев идет наперекор европейским нормам в области прав меньшинств», - отмечает очевидное автор публикации в Responsible Statecraft под заголовком «Ради собственного блага Украина не должна оправдывать нацистских коллаборационистов». Но подобный призыв к нынешним киевским властям бесполезен. «Никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев чтить», — нагло заявил в этой связи Зеленский.

Поэтому Европе надо готовиться к тому, что если, как страстно желают покровители нацистской украинской верхушки, Украина все же вступит в ЕС, то факельные шествия в честь Бандеры будут проходить уже не только в Киеве, но и в Брюсселе.

А как иначе, если вся есовская элита не выпускает из объятий Зеленского, создающего пантеон героев из пособников Гитлера, которые по всем европейским меркам являются преступниками?

Пока Украина воюет с Россией, закрывать на это глаза, как делали поляки, европейцы считают возможным. Но потом им все же придется рассмотреть нацистскую суть нынешнего украинства. Во всяком случае вопрос об этом уже возник в связи с внутриполитической борьбой в Польше.

Если этого не сделать, то укрофюрер попробует стать еврофюрером.

*Признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

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