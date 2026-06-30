Екатерина Волкова и Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пожалуй, ни один оттенок так не освежает, как розовый. А еще этот цвет буквально создан для летних образов. Сейчас актуальны нежные пастельные оттенки. Однако можно поэкспериментировать и с более яркими тонами. Многие звезды уже выгуляли луки в актуальной розовой гамме.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. В юбке от Alexander Bogdanov

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Классный летний образ собрала Татьяна с цветочной розовой юбкой с изумрудными перьями от грузинского бренда a.ya (26 000 рублей). Марка, кстати, завоевала популярность именно благодаря одежде с перьями. А я добавлю, что розовый эффектно сочетается с разными оттенками зеленого. Акцентную юбку Татьяна дополнила нежно-розовым кардиганом и такого же оттенка балетками Chanel. Плюс аксессуары — замшевая изумрудная сумка с обвесом в виде бус и украшения тоже с бусинами.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Екатерина демонстрирует женственное и при этом сдержанное платье от бренда Юлии Прохоровой Beloe Zoloto (20 990 рублей). Приталенный наряд с романтичными рукавами-фонариками визуально сделает вашу фигуру еще изящнее. Это платье подойдет для похода в галерею, театр или на свидание. Наряд Екатерина дополнила белыми слингбэками. Я бы еще добавила украшения с жемчугом.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Во время очередного путешествия Светлана примерила пыльно-розовый комплект из натурального льна от российского бренда Edomo. Ультрамодные брюки-алладины (59 000 рублей) и жилет (49 000 рублей) продаются по отдельности. Комплект Бондарчук скомбинировала с замшевыми коричневыми лоферами и сумкой Prada теплого зеленого цвета.

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В своем образе Стефания сочетала желто-зеленые оттенки с ярко-розовыми тонами. Дизайнер прорекламировала атласное платье мини в цвете лайм от своего бренда Dress by Stesha (33 000 рублей). Его дочь Дмитрия Маликова рекомендует носить с объемным жакетом такого же цвета за 28 200 рублей. Градус праздничности Маликова снизила за счет розовых деталей — тканевой сумки и мюлей от Louis Vuitton и козырька Alo. В целом, довольно оригинально и по-летнему.

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Анатольевна демонстрирует тяжело-люксовый тотал-лук от Chanel в актуальных пастельных оттенках. Нежный жакет модница сочетала с белой майкой, молочными джинсами и невероятными черными туфлями с мятными мысами. Плюс бусы, похожие на мятные конфетки. И, конечно же, отдельного внимания заслуживает объемная полосатая сумка-конверт из новой, кстати, пляжной, коллекции Chanel.

Мода, стоп!

Фото: km20.ru

Американский бренд Praying представил шорты Dirty Stripe, которые выглядят, как старые грязные трусы. Еще и с дырой на бедре. Дизайнеры уверяют, что грязно-розовые шорты — это идеальный вариант, чтобы разнообразить свой базовый гардероб в теплое время года. Цена изделия — 12 600 рублей.

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