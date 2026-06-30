На африканском континенте магия тесно вплетена в повседневность. Мы выяснили, в чем это выражается и опробовали на себе один из популярных ритуалов. Фото: Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images.

Эти кадры с Чемпионата мира по футболу обошли весь мир: чернокожий болельщик сборной Ганы Кайлани Ибрагим раздувает с трибуны белый порошок, чтобы колдовством помочь своей команде. Ганец - мусульманин, но использует магическую практику джуджу. Распыление смеси из сушеных трав, корней, яичной скорлупы и талька призвано принести удачу.

Ганская команда победила сборную Панамы, сыграла вничью с Англией. И, хотя проиграла Хорватии, вышла в плей-офф, где будет противостоять Колумбии. Так что теперь Кайлани стал чуть ли не национальным героем. Ведь ганцы поверили в силу его колдовства.

Чернокожий болельщик сборной Ганы Кайлани Ибрагим раздувал белый порошок, чтобы колдовством помочь своей футбольной команде.

На африканском континенте магия тесно вплетена в повседневность. Мы выяснили, в чем это выражается и опробовали на себе один из популярных ритуалов.

«МОЙ ПЕНИС УКРАЛИ»

Этой весной в Танзании и Мозамбике разразились беспорядки, были убиты несколько человек. Несчастных обвинили в том, что они … крадут пенисы - прикоснувшись к плечам прохожих, забирают у них энергию, уменьшая в размере их половые органы.

Директор службы здравоохранения мозамбикской провинции Кабо-Дельгадо, Эдсон Фернандо, был вынужден выступить с заявлением: «Это случаи коллективной паники. Мы обследовали тех, кто жаловался на колдовство, и не нашли у них никаких аномалий».

У более чем странного феномена есть медицинское название - синдром Коро: внутренний страх превращается в ложные физические ощущения. Это распространено в странах, где люди верят в колдовство.

- Для среднего европейца магия - нечто потустороннее. Для человека, выросшего в традиционной африканской культуре, это способ взаимодействия с миром, - объясняет доцент кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич. - Во многих странах Африки люди могут ходить в христианский храм или читать Коран, но при первой проблеме бежать к колдуну. Болезнь, засуха или неожиданный успех никогда не считаются случайностью.

Доцент кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич.

Колдовство стало целым социальным институтом, который объясняет необъяснимое, заставляет соблюдать нормы общины, а порой обвинения становятся способом выплеснуть накопившуюся напряженность.

ПОРЧА НА ПРЕЗИДЕНТА

Пару лет назад я побывала в Республике Конго. Во время визита в офис крупной нефтяной компании российским журналистам преподнесли подарки - деревянные фигурки.

- Это тотемы, и у каждого рода в Конго есть свой. Слон, леопард, - серьезно объяснил мне молодой человек по имени Жюст. - На севере чаще встречается крокодил, на юге - лев. Здесь верят, что в представителях разных родов течет кровь тотемного зверя, который придает сил. Если повстречаешься со своим тотемным животным, оно тебя не убьет, потому что примет за своего!

Кукла для совершения ритуала вуду. Фото: Pascal Deloche / GODONG / Global Look Press.

Услугами магов пользуются и крупные бизнесмены, и политики. В 2024 году в Замбии арестовали двух колдунов, которых обвинили в наведении порчи на президента Хакаинде Хичилеме. При мужчинах нашли магические атрибуты - хвост неизвестного животного, хамелеона в бутылке, красную ткань и белый порошок. Следствие установило, что колдунов за 80 000 долларов нанял брат сидящего в тюрьме оппозиционного депутата.

Маги получили по два года каторжных работ за нарушение закона о колдовстве, впервые принятом еще при британском владычестве в 1914 году - согласно его нормам, караются «распространение страха и обман», а конкретней - наведение чар, хранение амулетов, зелий и пиар своих колдовских способностей.

Шаман, или Нганга, совершает один из обрядов инициации Бвити, во время которого он ползет между ног двух сопровождающих и использует свечи в качестве части процесса очищения. Фото: Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images.

КАК УСТРОЕНА МАГИЯ ИФА

В поисках практикующих колдунов я наткнулась на целые онлайн-сообщества поклонников магии ифа - к моему удивлению, нашлись они и в России. Речь о древней гадательной системе народа йоруба, возникшей на территории современной Нигерии.

Как объяснил Александр Зданевич, именно традиции йоруба оказались самыми «экспортируемыми» среди всех африканских культов: «После начала трансатлантической работорговли они распространились по всему Новому Свету. На их основе возникли кубинская сантерия, бразильское кандомбле, культ шанго на Тринидаде (религии, в которых африканские верования соединились с поклонением христианским святым - Авт.)

Скульптура вуду в священной роще Осун-Осогбо, объект ЮНЕСКО. Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press.

В основе Ифа лежит система из 256 священных текстов - оду. Будущие жрецы, бабалаво, учатся годами, запоминая их наизусть. Для гадания они используют цепочку, на которой закреплены половинки семян тропического дерева, или косточки плода масличной пальмы. По их падению определяется нужный оду - древняя притча с моралью и практическим советом. Например: «Вода не течет вспять. Птица не летает хвостом вперед. Твое прошлое ушло, но впереди — чистая дорога. Если ты очистишь свой разум, Ифа откроет запертые двери».

Это значит, что потери были необходимы, чтобы освободить место для нового, лучшего. Ну а чтобы окончательно «смыть» старые беды, надо провести обряд с проточной водой, диким медом, пером белого голубя и пальмовым маслом.

Женщина впала в транс во время религиозного танца вуду. Фото: Anton_Ivanov/Shutterstock/Fotodom.

ВОЛШЕБНАЯ ЗАЖИГАЛКА ЖРИЦЫ ОЛЬГИ

Самые хвалебные отзывы я нашла у жрицы Ифа по имени Ольга. «Деньги рекой потекли», «муж в семью вернулся», «ребенок все тройки исправил», - взахлеб писали благодарные клиенты. Ну или она сама. Общалась Ольга исключительно онлайн.

- О чем вы хотите попросить высшие силы?

- Хотелось бы разбогатеть.

- Пожалуйста, имя вашей мамы, ваше имя и дата рождения, - взяла быка за рога Ольга. - Оплата вперед, скоро получите видео ритуала.

Кадр из видео от жрицы Ольги. Посуда самая что ни на есть банальная.

Через полчаса мне прилетел ролик. От жрицы в кадре была только рука без маникюра. На фоне цветной тряпочки, трех формочек для кексов из фольги и кастрюли для микроволновки она обычной зажигалкой с названием крупной торговой сети подпалила четыре свечки, воткнутых в миску с солью.

Под монотонную музыку прозвучало:

- Молимся за Марию, чтобы в ее жизнь пришло изобилие, процветание, успех… Пусть работодатели предлагают ей проекты, которые сделают ее более богатой, более знаменитой и более востребованной!

Обряд занял не более минуты. И это самые дорогие 60 секунд в моей жизни. Обошлись они в 2500 руб.

- Через час проявляйтесь в соцсетях и обществе. Пишите посты, публикуйте тексты, созванивайтесь с клиентами. Именно сейчас открывается хорошее время для будущих доходов, - написала Ольга. - Иногда одного ритуала недостаточно. Все зависит от состояния человека. Если понадобится, церемонию можно повторить. Но денежный канал мы в любом случае уже начали расшевеливать.

А где же тропические семена, дикий мед, перо белого голубя, в конце концов?!

Слова жрицы до боли напоминали курсы инфоцыганки Елены Блиновской.

Но через пару часов знакомый вернул долг, на который я уже махнула рукой.

Критическое мышление напомнило: «Маша, именно на таких совпадениях и держится вся магическая индустрия». Но даже если бы я захотела закрепить курс на успешность, пришлось бы сперва изрядно потратиться. Бабалаво Александр из Красноярска, например, предложил порошок «для привлекательности в глазах других людей» - 10 000 руб. за пакетик, но нужно не меньше четырех штук - пить натощак, по одному в неделю. Состав - естественно, тайна.

Могу предугадать, что сказал бы мне жрец Александр, если бы порошок не сработал. (или вызвал бы желудочное трясение): проблема в том, что нету во мне веры в африканскую магию.

И был бы прав.

ГДЕ КАКОЕ КОЛДОВСТВО ПРАКТИКУЮТ?

- В Бенине День вуду признан национальным праздником. Вуду в стране практикуют 60% населения - почти 6 млн человек. Жрецы входят в транс, считается, что дух в этот момент вселяется в их тело. Человек начинает говорить другим голосом, двигаться иначе. Бенинское вуду далеко от голливудских клише с куклами, утыканными иголками - оно направлено на исцеление и основано на поклонении духам природы и предкам.

Местные жители участвуют в ежегодном фестивале вуду в Бенине. Фото: Xinhua / Global Look Press.

Жители Бенина танцуют в традиционных костюмах, отмечая День вуду. Фото: Seraphin Zounyekpe / XinHua / Global Look Press.

- По соседству, в столице Того, Ломе, есть один из самых необычных рынков мира - Акодессева. На прилавках рядами лежат черепа обезьян, сушеные хамелеоны, крокодильи головы, змеиные шкурки и десятки мешочков с волшебными порошками. Здесь можно купить амулет для богатства, средство от сглаза, любовное зелье или ритуальный набор для мести.

Один из самых необычных рынков мира - Акодессева. Фото: Pascal Deloche / GODONG / Global Look Press.

На прилавках рынка Акодессева рядами лежат черепа обезьян, сушеные хамелеоны, крокодильи головы, змеиные шкурки и десятки мешочков с волшебными порошками. Фото: Pascal Deloche / GODONG / Global Look Press.

- В ЮАР практикуют до 200 тысяч сангом и инянга - духовных целителей и травников. Будущий сангома получает призвание через болезнь, странные сны или видения. Диагноз ставят путем бросания костей животных, раковин, иногда монет или кубиков.

- С начала двухтысячных в в Танзании, Бурунди, Малави и Мозамбике участились случаи нападения на альбиносов. Их конечности и внутренние органы продают на черном рынке как ингредиенты для «ритуалов богатства». Цены за отдельные части тела составляют тысячи долларов, а стоимость полного «комплекта» органов может достигать $75 000. За подобные убийства суды начали выносить смертные приговоры. В ходе рейдов арестовали 200 подозреваемых.

Конечности и внутренние органы альбиносов продают на черном рынке как ингредиенты для «ритуалов богатства».

- В Демократической Республике Конго родители выгоняют на улицу тысячи детей, обвинив их в колдовстве. Если что-то случается в семье, таким образом назначают «виноватых». Местные пасторы пятидесятнических церквей подогревают эти настроения, «диагностируя» у детей одержимость демонами, что накладывается на традиционные верования.

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