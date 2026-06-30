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Общество30 июня 2026 13:25

Двоечников все меньше, а стобалльники пошли на рекорд: озвучены предварительные итоги ЕГЭ

Более 8,7 тысяч российских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Более 8,7 тысяч российских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Более 8,7 тысяч российских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министерство просвещения и Рособрнадзор подвели предварительные итоги ЕГЭ-2026 года, без учета пересдач 8-9 июля. Результаты стали одними из лучших за последние годы. Школьники все активнее выбирают естественно-научные предметы, растет средний балл по этим дисциплинам, а доля не преодолевших минимальный порог снижается. Впервые за 25 лет одна из участниц набрала максимальные 500 баллов. Это Екатерина Малкова из московской школы № 1409, получившая 100 баллов по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Рекордным стало и общее количество стобалльников — 8759 человек.

— У нас достаточно высокие результаты и хорошая динамика на едином государственном экзамене и основном государственном экзамене. Есть уже определенные тенденции: повышение доли школьников, выбравших естественно-научные предметы, повышение среднего балла по естественно-научным предметам и, что важно, уменьшение доли не преодолевших минимальные пороги, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. — Участники международных олимпиад — наши талантливые школьники — в этом году завоевали максимальное количество медалей: 115 медалей на 20 олимпиадах.

Министерство просвещения и Рособрнадзор подвели предварительные итоги ЕГЭ-2026 года

Министерство просвещения и Рособрнадзор подвели предварительные итоги ЕГЭ-2026 года

Фото: Ольга ЮШКОВА.

МЕНЬШЕ 200 ЖАЛОБ

— Уже второй год действует платформа обратной связи, когда ребята через QR-коды до или после экзамена могут мгновенно обратиться к нам, если считают, что их права нарушены. Кроме того, работают горячие линии. При 750 000 участников, которые в среднем по три раза приходили в пункты проведения экзамена, мы получили всего 62 обращения по QR-кодам и 124 обращения по горячим линиям. Все эти обращения оперативно рассматриваются и отрабатываются, — рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

На что жаловались выпускники школ? Замечания в основном касались условий. Кому-то не разрешили пронести воду, перекус. Кто-то из ребят написал, что условия не соответствовали их ожиданиям, была несвоевременная выдача дополнительных бланков.

— В этом году мы продолжили практику прошлого года по привлечению родителей в качестве общественных наблюдателей в каждый пункт проведения экзамена, — сообщил Анзор Музаев. — Количество родителей, принявших участие в мониторинге, выросло почти на 20% — до 24 859 человек из 89 субъектов Российской Федерации. Они наблюдали не за детьми, а за организаторами экзамена. Родители также могли обращаться через систему обратной связи, и мы оперативно отрабатывали все ситуации.

Нарушений прав участников ЕГЭ родители в этом году не зафиксировали.

— Наверное, поэтому второй год подряд у нас значительно меньше громких разбирательств по отдельным случаям. Родителей также хочу поблагодарить за то, что они нашли время в своем непростом графике, поддержали выпускников и приняли участие в этой процедуре, — сказал Анзор Музаев.

Нарушений прав участников ЕГЭ родители в этом году не зафиксировали.

Нарушений прав участников ЕГЭ родители в этом году не зафиксировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОДА

— По социально-гуманитарным предметам наблюдается снижение числа сдающих (за исключением географии). При этом мы видим стабильность и повышение среднего тестового балла: по литературе — на 1,62 балла, по истории — на 2,05 балла, по обществознанию — на 1,63 балла. Третья тенденция — увеличение доли участников в диапазоне высоких баллов (от 8,08% по обществознанию до 24,89% по литературе). По русскому языку также зафиксировано увеличение среднего балла, рост числа стобалльников и высокобалльников, — сказал Анзор Музаев.

Плюс школьники все чаще стали выбирать для сдачи естественно-научные предметы: профильная математика — плюс 10%, биология — плюс 7%, физика — плюс 24%, информатика — плюс 6%.

— Это самые высокие показатели с момента введения ЕГЭ в штатный режим в 2009 году. При этом, вопреки обычной практике, когда рост числа сдающих приводит к падению качества, мы второй год подряд наблюдаем обратную картину. Снизилось количество участников, не преодолевших минимальные пороги: по профильной математике — на 3,62%, биологии — на 14,24%, химии — на 16,68%, физике — на 2,33%, информатике — на 16,68%. Это очень важный результат, - считает руководитель Рособрнадзора.

Растет и средний балл ЕГЭ, и доля высокобалльников по всем естественно-научным предметам.

Средние баллы по основным предметам (без учета пересдач):

— Русский язык — 63,06

— Математика профильная — 66,33

— Обществознание — 55,2

— Информатика — 58,73

— Биология — 57,9

— Физика — 66,47

— Химия — 58,69

— История — 57,85

— Литература — 63,49

— География — 54,36

— Математика базовая — 4,08 (по пятибалльной шкале)

«Чемпионы» ЕГЭ займут лучшие бюджетные места?

— Несмотря на большое количество высокобалльников, проблем с поступлением на бюджетные места, как правило, не возникает, — избавил от лишних опасений поступающих в вузы и их родителей Анзор Музаев. — Ежегодно выделяется свыше 400 000 бюджетных мест, и процент высокобалльников относительно этого числа не такой большой. Родителей хочу еще раз успокоить.

А еще часто возникает миф, что победители олимпиад и стобалльники — это разные дети.

— В этом году 25% победителей всероссийских и международных олимпиад подтвердили свои результаты на ЕГЭ, сдав экзамен на 100 баллов, — сказал Анзор Музаев.

Среди причин роста средних баллов и количества высокобалльников глава Рособрнадзора назвал системную работу Министерства просвещения, регионов, вузов, раннюю профилизацию, стабильность модели ЕГЭ последние годы.

— Учителя и ученики привыкли к требованиям, и это дает свои плоды, — считает Анзор Музаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество высокобалльников ЕГЭ-2026 (без учета пересдач):

— 100 балльников — 8 759 человек;

— 200 балльников — 933 человека;

— 300 балльников — 76 человек;

— 400 балльников — 8 человек;

— 500 балльников — 1 человек.

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