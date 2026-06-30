Двоечников все меньше, а стобалльники пошли на рекорд: озвучены предварительные итоги ЕГЭ

Более 8,7 тысяч российских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министерство просвещения и Рособрнадзор подвели предварительные итоги ЕГЭ-2026 года, без учета пересдач 8-9 июля. Результаты стали одними из лучших за последние годы. Школьники все активнее выбирают естественно-научные предметы, растет средний балл по этим дисциплинам, а доля не преодолевших минимальный порог снижается. Впервые за 25 лет одна из участниц набрала максимальные 500 баллов. Это Екатерина Малкова из московской школы № 1409, получившая 100 баллов по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Рекордным стало и общее количество стобалльников — 8759 человек.

— У нас достаточно высокие результаты и хорошая динамика на едином государственном экзамене и основном государственном экзамене. Есть уже определенные тенденции: повышение доли школьников, выбравших естественно-научные предметы, повышение среднего балла по естественно-научным предметам и, что важно, уменьшение доли не преодолевших минимальные пороги, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. — Участники международных олимпиад — наши талантливые школьники — в этом году завоевали максимальное количество медалей: 115 медалей на 20 олимпиадах.

Министерство просвещения и Рособрнадзор подвели предварительные итоги ЕГЭ-2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА.

МЕНЬШЕ 200 ЖАЛОБ

— Уже второй год действует платформа обратной связи, когда ребята через QR-коды до или после экзамена могут мгновенно обратиться к нам, если считают, что их права нарушены. Кроме того, работают горячие линии. При 750 000 участников, которые в среднем по три раза приходили в пункты проведения экзамена, мы получили всего 62 обращения по QR-кодам и 124 обращения по горячим линиям. Все эти обращения оперативно рассматриваются и отрабатываются, — рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

На что жаловались выпускники школ? Замечания в основном касались условий. Кому-то не разрешили пронести воду, перекус. Кто-то из ребят написал, что условия не соответствовали их ожиданиям, была несвоевременная выдача дополнительных бланков.

— В этом году мы продолжили практику прошлого года по привлечению родителей в качестве общественных наблюдателей в каждый пункт проведения экзамена, — сообщил Анзор Музаев. — Количество родителей, принявших участие в мониторинге, выросло почти на 20% — до 24 859 человек из 89 субъектов Российской Федерации. Они наблюдали не за детьми, а за организаторами экзамена. Родители также могли обращаться через систему обратной связи, и мы оперативно отрабатывали все ситуации.

Нарушений прав участников ЕГЭ родители в этом году не зафиксировали.

— Наверное, поэтому второй год подряд у нас значительно меньше громких разбирательств по отдельным случаям. Родителей также хочу поблагодарить за то, что они нашли время в своем непростом графике, поддержали выпускников и приняли участие в этой процедуре, — сказал Анзор Музаев.

Нарушений прав участников ЕГЭ родители в этом году не зафиксировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОДА

— По социально-гуманитарным предметам наблюдается снижение числа сдающих (за исключением географии). При этом мы видим стабильность и повышение среднего тестового балла: по литературе — на 1,62 балла, по истории — на 2,05 балла, по обществознанию — на 1,63 балла. Третья тенденция — увеличение доли участников в диапазоне высоких баллов (от 8,08% по обществознанию до 24,89% по литературе). По русскому языку также зафиксировано увеличение среднего балла, рост числа стобалльников и высокобалльников, — сказал Анзор Музаев.

Плюс школьники все чаще стали выбирать для сдачи естественно-научные предметы: профильная математика — плюс 10%, биология — плюс 7%, физика — плюс 24%, информатика — плюс 6%.

— Это самые высокие показатели с момента введения ЕГЭ в штатный режим в 2009 году. При этом, вопреки обычной практике, когда рост числа сдающих приводит к падению качества, мы второй год подряд наблюдаем обратную картину. Снизилось количество участников, не преодолевших минимальные пороги: по профильной математике — на 3,62%, биологии — на 14,24%, химии — на 16,68%, физике — на 2,33%, информатике — на 16,68%. Это очень важный результат, - считает руководитель Рособрнадзора.

Растет и средний балл ЕГЭ, и доля высокобалльников по всем естественно-научным предметам.

Средние баллы по основным предметам (без учета пересдач):

— Русский язык — 63,06

— Математика профильная — 66,33

— Обществознание — 55,2

— Информатика — 58,73

— Биология — 57,9

— Физика — 66,47

— Химия — 58,69

— История — 57,85

— Литература — 63,49

— География — 54,36

— Математика базовая — 4,08 (по пятибалльной шкале)

«Чемпионы» ЕГЭ займут лучшие бюджетные места?

— Несмотря на большое количество высокобалльников, проблем с поступлением на бюджетные места, как правило, не возникает, — избавил от лишних опасений поступающих в вузы и их родителей Анзор Музаев. — Ежегодно выделяется свыше 400 000 бюджетных мест, и процент высокобалльников относительно этого числа не такой большой. Родителей хочу еще раз успокоить.

А еще часто возникает миф, что победители олимпиад и стобалльники — это разные дети.

— В этом году 25% победителей всероссийских и международных олимпиад подтвердили свои результаты на ЕГЭ, сдав экзамен на 100 баллов, — сказал Анзор Музаев.

Среди причин роста средних баллов и количества высокобалльников глава Рособрнадзора назвал системную работу Министерства просвещения, регионов, вузов, раннюю профилизацию, стабильность модели ЕГЭ последние годы.

— Учителя и ученики привыкли к требованиям, и это дает свои плоды, — считает Анзор Музаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество высокобалльников ЕГЭ-2026 (без учета пересдач):

— 100 балльников — 8 759 человек;

— 200 балльников — 933 человека;

— 300 балльников — 76 человек;

— 400 балльников — 8 человек;

— 500 балльников — 1 человек.

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