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НовостиВ мире25 июня 2026 11:19

Глава правящей партии Польши Качиньский решил вернуть свой орден Украине

Качиньский решил показать свое отношение к украинской элите
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Ярослав Качиньский решил показать свое отношение к украинской элите. Фото: MAREK GORCZYNSKI/ТАСС

Ярослав Качиньский решил показать свое отношение к украинской элите. Фото: MAREK GORCZYNSKI/ТАСС

Главу правящей партии в Польше Ярослава Качиньского спросили о его отношении к конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске.

«На этой конференции есть мэр Львова. Уже несмотря на то, что бандеровец очевиден, это человек, который не платит польской компании за уже проделанную работу. Я тоже верну орден, потому что у меня довольно высокий ранг. Орден Ярослава Мудрого, то есть высший, только не I класса, потому что я не президент. У меня класс II», — рассказал польский депутат в разговоре с прессой.

Он отметил, что этот жест покажет его истинное отношение, если не к украинскому народу, так к элите киевского режима.

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле прокомментировали возможность восстановления Украины Польшей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это парадоксальным.

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