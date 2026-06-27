Как выглядели самые красивые звезды страны на своем выпускном: Идеальные женщины в юности до уколов красоты — милые и естественные

Певица и ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня вечером вчерашние школьники гуляют на своих выпускных. А сайт KP.RU узнал каким был этот день у наших сегодняшних звезд.

ЮЛИАННА КАРАУЛОВА

Певица и ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова гуляла 23 года назад на своем выпускном в ДК «Меридиан» в Беляево. Для выпускников 2003 года школы №1106 пела модная тогда Акула. В какой-то момент Караулова покинула праздник, чтобы выступить в составе группы YES, где была солисткой на других выпускных в городе, отработала два мероприятия и вернулась веселиться к одноклассникам.

На выпускном Юлианна была в шикарном (по тем временам) платье, которое потом отработало дважды — в нем девочка выступила на «Фабрике звезд», и отметила 18-летие в клубе с друзьями. Караулова вспоминает: «И сегодня выпускное платье висит в моем шкафу. Купила его за полгода до выпускного, увидела в магазине и влюбилась — шелковое платье ярко-желтого цвета, на тонких бретельках, с шифоновой накидкой с пайетками. Несколько раз приходила его мерять, приводила подругу, потом родителей — они платье одобрили, и мы его купили. Сейчас я редко ношу платья желтого цвета, но не исключаю, что это платье вновь дождется своего часа. Тем более, что фасон до сих пор актуален».

Юлианна Караулова на выпускном в своем знаменитом платье.Фото: социальные сети.

ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА

Татьяна Лютаева так вспоминает свой выпускной в 1981 году: «У нас с 9 класса была профориентация, я училась в театральном классе. И мы сделали капустник для родителей, учителей. И там же в Доме актера у нас были накрыта столы, на это скидывались родители. Нам разрешали и мы пили ликеры — голубой, зеленый, малиновый. Помню были очень сладкие ликеры. Потом бармен Дома актера напился и от умиления стал угощать нас — помню орешки и много любых напитков… Это было в Одессе, мы по фуникулеру спустились к Черному морю. И там под аркой у меня был первый поцелуй. А в 7 утра мы с мамой уже улетали в Москву — я ехала поступать во ВГИК». Лютаева тогда выдержала огромный конкурс и поступила.

Татьяна Лютаева была целеустремленной девочкой, и знала — она поступит в Москве. Фото: социальные сети.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

Актриса Екатерина Климова сегодня на выпускном у сына, а на своем актриса гуляла в 1994 году. Екатерина недавно вспомнила в телешоу, что ребята из класса на их выпускном прятали алкоголь в туалете в сливные бачки… (алкоголь опасен для здоровья) Климова говорит: «Мы не вели себя как-то аморально, мальчишки нас угощали — пивком, у кого что было...» Домой Катя пришла рано. В те годы она не считала себя красавицей, а даже наоборот стеснялась своей внешности — хорошо, что мама убеждала ее в обратном. В школе она тоже не блистала оценками, но в старших классах твердо решила идти учиться на артистку: сама готовилась и поступила, выдержав конкурс пости сто человек на место. В итоге, наш кинематограф получил талантливую и красивую артистку.

Екатерина Климова уже тогда была невероятной красавицей. Фото: социальные сети.

ИРИНА ШЕЙК

Модель Ирина Шейк отгуляла выпускной в 2003 году в Челябинской области — на фото она на школьном празднике с модным начесом и макияжем смоки айс. Красавица училась «с четверки на тройку», с одноклассниками особо не дружила, они дразнили высокую смуглую девчонку за нестандартную внешность и скромную одежду. После школы Ира уехала в Челябинск, поступила в экономический колледж на направление маркетинг, там ее и заметили представители модельного агентства.

Ирина Шейк на выпускной сделала макияж как на подиум. Фото: социальные сети.

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

Телеведущая Регина Тодоренко гуляла на выпускном в 2007 году, школу она окончила с отличием, занималась хореографией, вокалом и выступала в школьном театре. На выпускной Регина планировала пойти в комбинезоне как у Бритни Спирт в клипе Toxic, но мама пришла в ужас от такой идеи — полуголая пойдешь? Мама такого не допустила и сшила нарядную многослойную юбку дочери красавице. В итоге Тодоренко выбрали королевой бала и за наряд, и потому, что весь вечер выступала на сцене.

Регина Тодоренко стала королевой выпускного бала в юбке, которую сшила мама. Фото: социальные сети.

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