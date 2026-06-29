Законы сохранения горючего: 5 советов, которые помогут сэкономить до 30% бензина

Полезные советы, как сэкономить бензин Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сэкономить бензин: Боремся с трением

Давайте вспомним основы школьного курса физики: начать движение нам мешает сила трения. Продолжить - она же (плюс сопротивление среды). Чтобы преодолеть эти силы, необходима энергия. А для энергии нужно топливо.

Больше всего энергии уходит на то, чтобы привести тело в движение. А также чтобы это движение резко и быстро ускорить. Поэтому обратите внимание на следующие моменты.

1. Давление в шинах – важно! Львиная доля топлива тратится в момент старта. Чем шире пятно контакта покрышки с дорогой, тем больше усилий и топлива необходимо двигателю на преодоление силы трения качения.

- Если шины недокачаны - пятно будет шире. А значит, возрастет расход бензина, - поясняет автоэксперт Андрей Ломанов. – Так что выставляем давление согласно руководству по эксплуатации. Можно даже чуть больше - на 0,2-0,3 атм. Это немного увеличит износ резины, но повысит экономию топлива.

2. Чем меньше остановок, тем лучше. С этим проще на трассах, но тяжело в городе.

- Тут придут на помощь таймеры на светофорах. Тем более, сейчас их дублируют в навигаторе. Лучше ехать «в накат», пока не загорится зеленый, чем подлететь на полном ходу, оттормозиться – и потом снова стартовать. А каждый старт – мощный «плевок бензином» из бака в двигатель, - предупреждает Андрей Ломанов.

3. Избегаем резких ускорений и торможений.

Чем плавнее движется машина, тем меньше у нее аппетит.

- На трассе лучше выбрать крейсерскую скорость (обычно - 80-100 км/ч, но все зависит от конкретной модели) и ехать максимально размеренно, - говорит Андрей Ломанов.

Следим за оборотами двигателя. Оптимальный диапазон – 2000-2500 об/мин (но тоже зависит от машины). Если коробка механическая – переключаемся заранее, не выкручивая мотор в звон.

- Ехать в накат надо на передаче, а не на нейтралке. Во-первых, так безопаснее (вдруг резко надобится поддать газу!). А во-вторых – меньше уходит бензина, - добавляет эксперт.

Избегаем резких ускорений и торможений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Улучшаем аэродинамику

Опять школьный курс физики: в формуле аэродинамического сопротивления одна из переменных – v² (скорость в квадрате). То есть с ростом скорости в два раза сопротивление воздуха вырастет четырехкратно! При скорости до 60 км/ч оно почти не влияет на расход топлива. Но на 110 км/ч и выше на преодоление этого сопротивления уходит до 70% мощности двигателя.

Как снизить сопротивление?

1. Закрыть окна и люки. Ветер, гуляющий по салону, не только портит прическу, но и в разы снижает аэродинамические свойства машины.

2. Демонтировать навесное оборудование: багажники на крыше, рейлинги и т. п.

3. Использовать «воздушный мешок» от попутного транспорта.

- Встать поближе к грузовику, едущему впереди - отличное решение в плане топливной эффективности, - отмечает Андрей Ломанов. - Да, придется быть начеку - ведь дистанция станет менее безопасной. Но в долгом путешествии это поможет сэкономить немало бензина.

Бережем энергию

Двигатель - единственный источник энергии в машине. Он питает все электронные системы. И чем меньше приборов будет работать, тем больше топлива сэкономим.

Поэтому, при возможности:

1. Отключаем климат-контроль или кондиционер.

2. Снижаем громкость музыки.

3. «Бережем» ближний свет. Да, светодиодные фары не требуют так много киловатт. А вот у галогенок аппетит - ого-го! Конечно, это не должно быть в ущерб безопасности. Но в светлое время суток достаточно габаритных огней.

Как еще снизить расход топлива

- Следим за состоянием автомобиля и своевременно устраняем любые неисправности. Ведь от технического состояния зависит практически все! В том числе - расход горючего. В дебри лезть не будем, просто запомним - почти любое отклонение от нормы (будь то плохой сход-развал или ошибки в бортовом компьютере) плохо влияет на топливную эффективность.

- Доверяем имеющейся автоматике - круиз-контролю, системе «старт-стоп». Если в машине есть режим Eco, он весьма пригодится! Этот режим сам сделает почти все важные шаги. Притупит чувствительность педали газа – даже при резком нажатии на нее машина будет разгоняться более плавно. Понизит мощность климатической установки. Перенастроит работу «коробки», чтобы удерживать работу мотора на невысоких оборотах.

- В идеальных условиях соблюдение всех этих правил может помочь сэкономить до 3-4 литров бензина на 100 км в городском режиме, - резюмирует Андрей Ломанов.

А средний расход топлива в городе: 10-12 литров на 100 км. Так что речь идет об экономии до 30 процентов топлива!

Следим за состоянием автомобиля и своевременно устраняем любые неисправности. Ведь от технического состояния зависит практически все! В том числе - расход горючего. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Вопросы в тему

1. Можно ли экономить на марке бензина - скажем, заливать 92-й, а не 95-й?

В теории - да. Но только если это дозволено производителем. В противном случае машину могут снять с гарантии - за несоблюдение правил эксплуатации.

В качестве крайней меры (например, другого топлива в доступности нет), заправиться 92-м можно - двигатель его «переварит». Но делать это регулярно на автомобилях, которым производителем предписан бензин с октановым числом «не ниже 95-го», не рекомендуется. Потому что вырастет износ двигателя из-за разной степени стойкости к детонации (у 92 она ниже), увеличится нагрузка на цилиндры, клапана, шатунные вкладыши. Совсем плохо придется турбинам. Катализатор тоже «кончится» раньше, чем было задумано производителем. Плюс - падение мощности и ощутимо больший расход топлива.

- И в целом 95-й бензин, хоть и дороже, по факту - экономичнее, - отмечает Андрей Ломанов. - За счет лучшей устойчивости к детонации в современных двигателях он сгорает более равномерно и эффективно, и расход топлива снижается в среднем на 5-10%.

2. Полезны ли присадки для уменьшения расхода?

Есть составы, способные повысить октановое число топлива и превратить 92-й в 95-й. Но продукты распада химических соединений, лежащих в их основе, нанесут огромный ущерб технике – резко ускорят износ свечей зажигания, элементов топливной системы, катализаторов… Эффективность и безопасность присадок, снижающих расход топлива, тоже под большим вопросом – по той же причине.

3. Стоит ли всегда заправлять полный бак?

Как правило – да. Это и возможность получить выгоду, например, в виде бонусных баллов на самой АЗС. И отсутствие необходимости передвигаться «короткими перебежками» от заправки к заправке. Это экономит время.

И старайтесь не допускать ситуации, когда топлива меньше четверти бака.

ВАЖНО!

В каких канистрах лучше хранить бензин

Для долгого хранения сгодятся стальные и алюминиевые. Первые жестче и надежнее, вторые легче повредить, зато не ржавеют. И те, и другие надежно защищают бензин от солнечного света и испарения.

А вот в поездках лучше использовать канистры из специального пластика – они легче, удобнее. Но их срок службы значительно меньше, с годами снижается герметичность, да и при долгом хранении в такой таре топливо может терять свои свойства (машина будет ехать хуже, а детали - быстрее изнашиваться).

Еще важнее – не в чем, а где и как хранить топливо. Ведь по закону это – легковоспламеняющаяся жидкость.

Канистры с бензином категорически нельзя держать на балконе, чердаках и в подвалах жилых домов, и даже в гаражных боксах (это кооператив, когда у вашего гаража есть общие стены с соседними). Штраф чувствительный – 5-15 тысяч рублей. А если по вине хозяина случится пожар - тем более, с пострадавшими - тут уже светит до семи лет тюрьмы. «Попасться» можно в случае проверки сотрудниками МЧС – например, по жалобе бдительного соседа.

Место хранения должно быть сухим, с хорошей вентиляцией, вдали от источников тепла и защищенным от прямых солнечных лучей (так что отдельно стоящий гараж при соблюдении этих требований все же подойдет). А главное - вне жилых помещений! Впрочем, для последних можно купить специальный огнеупорный и вентилируемый шкаф, но цены на них начинаются от 70 тысяч рублей.

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