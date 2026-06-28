Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений в беседе с журналистом Павлом Зарубиным Фото: REUTERS.

Россия решает вопрос с нехваткой топлива дополнительными поставками и наращиванием производства средств ПВО, а киевский режим расплатится территориями за нападение на Курскую область. Более того, «с той стороны» поступают новые мирные предложения.

Путин проводит совещание по вопросам снабжения топливом регионов России

Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений поздним вечером в воскресенье, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Самое главное из речи Президента России собрал KP.RU.

ПУТИН – О СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ

Ситуацию с ограничениями и нехваткой бензина ощущают многие россияне – на автозаправках разных производителей, в разных регионах введены ограничения на продажу топлива. В Кремле это прекрасно понимают, что подчеркнул глава государства. Путин заявил, что массированные дроновые атаки киевского режима наносят ощутимый ущерб.

- Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но дефицит не критический, - подчеркнул глава государства.

В связи со сложившейся ситуацией у власти есть три ключевых направления работы:

1. Отведение угрозы.

- Нужно постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником, с учётом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры, - заявил президент.

2. Синхронизация работы всех эшелонов ПВО.

- Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности, - подчеркнул Владимир Путин.

3. Принятие экономических мер.

- Нужно для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от временно возникшего дефицита, а именно нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объём импорта. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность (министр мне докладывал) - 70 тысяч тонн, и эта потребность будет обеспечена. Сейчас в Крыму запас нескольких дней, и мы будем наращивать поставки и по земле, и по морю. Эта задача будет решена.

ПУТИН – О МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ И АНКОРИДЖЕ

Президент подчеркнул, что главная цель ударов – создать выгодные для Киева условия для мирных переговоров. Однако Россия не допустит подобного развития событий. Во-первых, удары вглубь государства никак не влияют на положение на фронте (о нем президент рассказал отдельно – чуть дальше). Во-вторых, раскола в обществе, на который рассчитывают европейцы и украинцы, не произойдет, несмотря на сложности.

- Если быть более точным, это даже не кампания, а информационная операция, часть их противоборства с Россией. Ее цель – породить в нас неуверенность, в собственных силах, ещё лучше – довести до раскола в российском обществе. Главное - заставить Россию приостановить, хотя бы на какое-то короткое время, наступление, - заявил президент.

Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Не обошлось и без обсуждения Анкориджа. Павел Зарубин обратил внимание, что Эммануэль Макрон заявил, будто на саммите G7 Европа успешно повлияла на Дональда Трампа, «перетащив» его на свою сторону. Убедив в том, что боевые действия необходимо продолжать.

- Лидеры Европы переубедили президента США? Мне об этом ничего не известно, - спокойно ответил Путин. – Сомневаюсь, что это вообще возможно. Президент США – это зрелый политик…

Глава государства подчеркнул несколько простых вещей.

- Во-первых, никаких соглашений в Анкоридже действительно (как на днях заявил госсекретарь США Марко Рубио, породив ликование в Европе, - ред.) не было.

- Суть беседы на Аляске была обратной. Это не Россия предлагала что-то. Это США выразили свое видение компромиссов.

- Мы некоторое время размышляли над переданными Уиткоффом условиями, но в итоге дали согласие.

- Обсуждение деталей, как сказал Путин, «модальностей» предложений Вашингтона продолжится в ближайшее время.

- Уиткофф и Кушнер скоро приедут для этого в Москву – после завершения ситуации вокруг Ирана.

Вот только какие «модальности» на этот раз будет обсуждать Россия? Не станет ли наша позиция более жесткой со временем?

Этого мы знать не можем, ведь суть соглашений на Аляске так никто и не раскрывал. Но меняется ситуация на фронте. И вместе с ней может поменяться и дипломатия. И в речи президента о ходе боевых действий прозвучали совершенно новые заявления. Например, что Украина расплатиться территориями за нападение на Курскую область…

ПУТИН - О НОВЫХ «МИРНЫХ» ПРЕДЛОЖЕНИЯХ: СПАСАТЬ ВСУ В НАШИ ПЛАНЫ НЕ ВХОДИТ

Владимир Путин заметил, одновременно с усилением украинского террора и атак беспилотников, «с той стороны» приходят и якобы «мирные» инициативы. Например, России предлагали прекратить обмен ударами вглубь территорий. Естественно, нашего согласия на такой вариант не дождались.

- Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьёзным последствиям для киевского режима.

Кроме того, России предложили ограничить боевые действия Донбассом и Новороссией, остановив бои на других участках. Но это снова не серьезное мирное предложение, а уловка.

- Это даст, если мы пойдём на это, возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона, - заявил Путин. - В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит.

ПУТИН – О СИТУАЦИИ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО

Внимательно и четко, в своей привычной, педантичной манере глава государства изложил происходящее на передовой.

1. Группировка «Север» создает буферную зону, продвигаясь в сторону Сум и Волчанска – по названию городов и названы направления. До регионального центра, того самого города Сумы, осталось порядка 10,5 км. Но главное не это. Впервые прозвучало, что Киев утратит эти территории навсегда.

- Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности, - заявил Президент России.

Что Россия будет делать с этими землями – пока окончательно неясно. Предложений по этому поводу Путин ждет от Министерства обороны.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

2. Группировка «Запад» продолжает биться под Купянском. Наши войска в 2,5-5 километров от черты города, противник, после взятия города, несколько раз пытался контратаковать – каждый раз безуспешно.

Что важнее, недалеко, на Рубцовском направлении на берегу Старого Оскола в трудную ситуацию загнана группировка ВСУ. 5 тысяч «разношерстных» военных уже под полным огневым контролем, до полного окружения – 2 километра.

- Полагаю, эта задача (окружение, - ред.) будет решена успешно. А затем, судьба этой группировки будет похожа на ту, которая была уже в районе Купянска-Узлового. Если помните, примерно в таком же положении, группировка была полностью уничтожена, - заявил Владимир Путин.

3. Важной вехой станет взятие одного из крупнейших логистических центров, использовавшихся для снабжения ВСУ – города Красный Лиман.

- Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч, - отчитался глава государства о ситуации с взятием города.

4. Россия переламывает хребет той самой, строившейся 10 лет оборонительной линии Украины: Славянск - Краматорск-Дружковка - Алексеевко-Дружковка – Константиновка - Доброполье. Здесь работают части наших групп «Южная» и «Центр».

- До Славянска осталось 8-9 километров, войска наступают на 15 участках.

- Группировка «Центр» пробила трехуровневую линию защитных сооружений глубиной 400 метров,

- Также пробита трехуровневая защита под селом Анновка, бойцы вошли в него, идут бои. Важно, что оно вплотную примыкает к самому Доброполью. После него защитных рубежей у ВСУ просто нет – их пытаются впопыхах построить.

- Группировка «Юг» берет Константиновку, 96% города за нами. Часть войск обошла город и вышла к другому рубежу – Алексеевко-Дружковке, за ней – сама Дружковка. До Краматорска 4 километра. Не зря оттуда уже эвакуируют все предприятия.

5. Войска группы «Восток» каждый день берут 1-1,3 километра на Запорожском направлении, движение очень быстрое и уверенное. А группировка «Днепр» успешно действует на Ореховском направлении, вдоль побережья Каховского водохранилища.

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