Полная Луна летом никогда не стоит высоко в небе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на вторник, 30 июня 2026 года, земляне увидят Клубничную Луну. Именно так называется июньское полнолуние, самое таинственное и загадочное из всех. Луна поднимется над горизонтом невысоко и будет выглядеть красной. Как клубника! Рассказываем, как наблюдать незаурядное небесное явление, и что оно означает.

ЛУННАЯ ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Полная Луна летом никогда не стоит высоко в небе. Полнолуние, которое случится в ночь на вторник, 30 июня, тому наглядный пример.

В Москве Луна появится над горизонтом на юго-востоке в 21 час 45 минут. Медленно, словно прижимаясь к горизонту, как неопытный пловец, который боится отпустить бортик бассейна, Луна поднимется вверх. И около 00 часов 45 минут окажется в самой высокой позиции над точкой юга. В этот момент в Москве между нею и горизонтом будет всего около десяти лунных дисков (5,5 градуса) – в городе, где горизонт изрезан домами, ее и не заметишь. В 3 часа 15 минут Луна опустится под горизонт. Вот и весь короткий лунный «день».

А в Мурманске и в Архангельске, в северной части Карелии и вообще выше (примерно) 62-й параллели Луна и вовсе не взойдет в эту ночь. Жители же Петербурга и Петрозаводска станут свидетелями «чиркающей Луны»: ночная красавица явится не на юго-востоке, как в Москве, а почти точно на юге. И тут же спрячется.

Все это происходит из-за того, что летняя полная Луна повторяет путь зимнего Солнца, и в еще более утрированном виде. Ведь в полнолуние Луна – напротив дневной звезды. Если Солнце в эти летние дни встает рано, в полдень поднимается высоко, и поздно заходит, Луна обязана делать все наоборот. И даже с «добавкой». Лунный путь наклонен к солнечному на 5 градусов (то есть на 10 лунных дисков – немало). Из-за этого Луна может отклоняться еще сильнее в южное полушарие, чем Солнце. Именно это случится наступающей ночью. А именно: Луна будет почти на те самые 5 градусов ближе к горизонту, нежели Солнце в самый короткий день в году. Из-за этого в Карелии (севернее Петрозаводска), например, где полярных ночей не бывает, настанет «летняя лунная полярная ночь», ночь без Луны.

Точный момент полнолуния наступит в 2 часа 57 минут по московскому времени. Таким образом, из Москвы, незадолго до захода Луны, вы увидите ее в «той самой» фазе. На самом деле, для простого глаза Луна кажется полной за день до и еще день после.

Луна поднимется над горизонтом невысоко и будет выглядеть красной Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧЕМУ ОНА ТАКАЯ КРАСНАЯ

Вспомните зимнюю ночь в полнолуние. Лунные тени коротки, а сама Луна очень яркая, стоит высоко в небе и выглядит ослепительным серебряным диском. Если попробовать ее рассмотреть даже в небольшой телескоп, глаз долго не выдержит – слепит! Продают даже специальные лунные фильтры, они приглушают свет.

А в предстоящую ночь вы увидите совсем другую картину. Луна покажется красной, особенно на самом восходе или на закате. Но и в «лунный полдень» (то есть в полночь) Луна – темно-желтая, с красноватым оттенком. Что придает летним ночам особое очарование.

Виновником впечатляющего эффекта является наша, земная, атмосфера. Она даже в самом своем прозрачном состоянии наполнена мельчайшей пылью, которая и очень высоко (например, в стратосферу) почти не залетает, и сесть на может, так и парит.

Наш взгляд, наблюдая горизонт, пронзает особенно большую толщу воздуха. В разы большую, чем когда мы смотрим в зенит. Из-за этого лунный свет, когда Луна у горизонта, проходит через особенно толстый слой пыли. Пыль рассеивает (то есть «убирает» из светового потока) те цвета (длины волн) которые примерно соответствуют ее размеру. Пыль мелкая. Синие и зеленые лучи – с короткой длиной волны. Они и исчезают. Остается красный. Самый «неубиваемый» цвет. Недаром сигнальные огни делают красными: эти через любую пыль прорвутся. Вот так Луна и становится красной.

На самом деле подлинный цвет Луны почти идеально серый. Лишь кое-где попадаются слегка синеватые или зеленоватые области, богатые теми или иными минералами. Но глаз столь слабые оттенки почти не различает. Так что красная или серебряная Луна – это иллюзия. Зато иллюзия красивая.

Наблюдать Луну у горизонта лучше простым глазом или в не очень сильный бинокль. Даже в небольшой телескоп вы обнаружите, что диск постоянно дрожит до такой степени, что края выглядят зазубренными. Причем чем больше телескоп, тем хуже картинка. Ничего не Луне не рассмотришь. И это тоже влияние неспокойной атмосферы.

Обычно Луну фотографируют в телеобъективы так, чтобы в кадр попадали также здания, деревья. Это создает иллюзию, будто Луна очень большая. Ведь глаз сопоставляет ее с земными объектами. Иллюзия работает и на фото.

Над Россией взойдет Клубничная Луна Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧЕМУ – КЛУБНИЧНАЯ?

В массовой культуре сложилась «система» для названий полнолуний, которая во многом (но есть исключения) опирается на американскую традицию. В США принято называть июньскую Луну «клубничной» или «земляничной». Так пошло еще с индейцев. В самом деле, именно в июне поспевает клубника (индейцы, конечно же, довольствовались дикой земляникой).

Но у европейцев июньская Луна – «медовая». Пасечники собирают мед, и варят из него медовуху.

У других народов, живущих в своих природных зонах, июньское полнолуние называется иначе. Например, ветреная Луна или Луна зеленой кукурузы. А в НАСА июньскую ночную красавицу называют «Луна LRO», потому что именно в июне 2009 года был запущен знаковый зонд Lunar Reconnaissance Orbiter.

Внимательный глаз заметит, что Луна в эту ночь расположится в созвездии Стрельца. Это южное созвездие, из Центральной России видно плохо. И сейчас удачный момент вооружиться биноклем и рассмотреть его (хотя Луна будет своим светом мешать, она одновременно сыграет роль «реперной точки» для поиска созвездия). Правее вы заметите яркую звезду. Это уже другое созвездие, Скорпиона, а звезда – Антарес. Несколько дней назад Луна проходила около Антареса, а кое-где даже закрывала его своим диском. Так что изучите заодно и Скорпиона.

В астрологии земляничная Луна считается светилом, которое позволит раскрыть в себе тайные, скрытые и, может быть, мистические способности. Как минимум – разобраться в «своих тараканах». Человек сталкивается с бессознательным «лицом к лицу». Если это страхи – он может их победить. Если силы и возможности – осознать их и научиться пользоваться во благо себе.

Также астрологи считают, что сочетание полнолуния и солнцестояния (было недавно) дает мощнейший заряд конструктивной энергии. А Венера, управляющая, с точки зрения астрологов, этим процессом толкает нас к любви и романтике.

Вне зависимости от того, верим мы в астрологию или нет, июньское полнолуние – это очень красиво, так что не упускаем шанса насладиться природным явлением. Раз в году же бывает: июльское полнолуние уже не такое.

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