В акватории Владивостока стали замечать крупных акул: стоит ли ждать нападений на людей

Крупную акулу заметили у Владивостока, около южного мыса острова Русский. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупную акулу заметили у Владивостока, около южного мыса острова Русский. Акула охотилась на пилегнаса (это рыба такая) и на людей не обращала никакого внимания. Но то ли еще будет, забеспокоились приморские СМИ. Климат стремительно теплеет, акулы, по идее, должны мигрировать на север. Не превратятся ли тамошние места в «новую Хургаду», знаменитую, помимо прочего, нападениями акул на людей? Конкретно этот район популярен у любителей сапбордов. Стоишь себе, гребешь, а она тебя цап. Страшно.

KP.RU обратился за комментарием к Виктору Трубицину, гидробиологу, ихтиологу. В свое время он руководил коллекциями московских океанариумов, и вырастил не одну акулу. Ему и карты в руки.

В Приморье, из-за изменения океанских течений, действительно пришли акулы – вслед за тунцом, подтверждает Виктор Трубицин:

- Но их интересует только вкусный тунец, а невкусный человек совсем не интересует. Тунец уйдет, и акулы уйдут за ним, причин подходить к берегу у них нет, тунец тоже к берегу не подходит.

Но пожалуй это все, что можно «подтвердить» из циркулирующих слухов. В остальном сравнивать Владивосток с Хургадой не приходится, и не придется, успокаивает Виктор Трубицин.

Во-первых, почему-то все думают, что акулы попадаются только в теплых водах. Но это, мягко говоря, не так, поясняет эксперт: те же сельдевые акулы, или белые акулы преспокойно существуют в холодных водах. Причем белая акула находится на грани вымирания.

- Ее надо спасать, а не бояться ее, - говорит Виктор Трубицин.

В любом случае, фактор потепления отбрасываем.

Во-вторых, во Владивостоке нет и не будет ни при каком потеплении самых опасных видов акул, например, бычьей (или тупорылой). Эти животные знамениты своей всеядностью: найти в ее желудке что-то вроде кастрюли вообще не редкость. Но трудно представить, чтобы Японское море раскалилось до температуры Мексиканского залива, где она водится, причем круглогодично, без зим. А холодная вода для бычьей акулы смертельна.

Но главное – во Владивостоке нет тех, скажем там, внеприродных обстоятельств, которые создали вокруг Хургады ореол «опасного места». И вот что это за обстоятельства.

Ормузский пролив – слышали? Теперь-то точно слышали.

- Через пролив следуют баржи, которые перевозят мясо, в основном живых овец, - рассказывает Виктор Трубицин, - Животных везут в контейнерах. Иной раз в каком-то контейнере сбоит система кондиционирования, и барашки задыхаются. Трупы выбрасывают за борт, чего делать категорически нельзя, но кто проследит.

Течение прибивает к берегу тела несчастных. Что, конечно, интересно акулам, которые приплывают и лакомятся мясом. И все бы ничего, но:

- Акулы как люди. В стае из сорока, например, акул нет-нет, попадется одна «молодая и безбашенная». Или одна любопытная. Или просто «балбес», которому мало поесть, надо еще и поразвлечься. И такие животные начинают осматриваться: ладно, голод мы утолили, а что тут еще есть интересного? «Интересным» часто оказываются люди, которых акулы, приплывшие издалека, ни разу в жизни не видели. Человек, чтобы что-то изучить, трогает руками. У акулы нету ручек, вместо них зубы. Зубами они и щупают нечто смешное и барахтающееся, - говорит Виктор Трубицин, - Чистое любопытство, а вовсе не желание атаковать.

Добавим к этому то очевидное обстоятельство, что вокруг Хургады (кто был – подтвердит) как-то не наблюдается свалок. Куда же девается мусор? А все туда же. Моментально в море. Что вкупе с барашками из Ормузского пролива усиливает притягательность курорта для акул.

- Возле Владивостока нет и не будет таких обстоятельств, - говорит эксперт, - Там не возят мясо, и там массово не скидывают в море мусор. Посмотрите на Японию, там потеплее. По идее, если принять гипотезу постоянного роста температур, климат Японии сегодня – это климат Владивостока завтра. Но ведь в Японии нет никаких массовых инцидентов с акулами.

Впрочем, и насчет Хургады – любители сенсаций явно перегнули палку. В среднем акулы по всему миру убивают шесть человек в год, говорит Виктор Трубицин. Тогда как от удара молнии, по разным данным, гибнет за год от 6 тысяч до 24 тысяч человек, а больно бьет 240 тысяч человек. И все-таки эти цифры – не повод установить громоотвод, думает дачник. А вот Хургады боимся.

- Все это на поверку байки. Любители сенсаций сделали из акул пугалку и жупел. Например, выдумали образ некой одиночной акулы-убийцы, у которой других дел нет, только за туристами охотиться. Не стоит на это вестись, - резюмирует Виктор Трубицин.

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