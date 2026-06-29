Фирмы актера Александра Робака и блогера Влада А4 погрязли в многомиллионных долгах и судебных исках

Компании, связанные с актером Александром Робаком и блогером Владом Бумагой, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Фото: Веленгурин Владимир/Опарин Даниил

Компании, связанные с актером Александром Робаком и блогером Владом Бумагой, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Как выяснил KP.RU, фирмы звезд проигрывают суды, получают новые иски, а в отношении некоторых из них уже открыты исполнительные производства на миллионы рублей.

Актер Александр Робак является совладельцем ресторанной компании ООО «Плутос», которой принадлежит 60%. Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, фирма была зарегистрирована в Москве в августе 2020 года. Основной вид деятельности компании — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. При этом финансовые показатели за прошлый год оказались неоднозначными: если выручка выросла со 161 млн до 188 млн рублей, то чистая прибыль сократилась почти в пять раз: с 10 млн до 2,2 млн рублей.

Как выяснил KP.RU, в последние месяцы компания регулярно становится участником судебных разбирательств. Так, на днях Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск производителя упаковки АО «Артпласт». Суд взыскал с ООО «Плутос» неустойку в размере 17,3 тысячи рублей, а также расходы по оплате госпошлины. Ранее по этому же делу суд уже полностью удовлетворил требования о взыскании задолженности и неустойки на общую сумму около 122 тыс. рублей.

Кроме того, 25 июня против компании был подан еще один иск. Поставщик пива ООО «Феникс» требует взыскать с ООО «Плутос» 115,5 тыс. рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении Арбитражного суда Москвы.

Это уже не первое крупное судебное разбирательство для фирмы. Ранее компания проиграла спор с поставщиком напитков ООО «Джоя». Суд полностью удовлетворил исковые требования на сумму более 1,5 млн рублей. Помимо этого, в отношении ООО «Плутос» открыто исполнительное производство. Согласно данным банка исполнительных производств, крупный банк взыскивает с компании более 2,5 млн рублей задолженности по кредитным платежам.

Проблемы с судебными разбирательствами возникли и у компаний, связанных с блогером Владом Бумагой (Влад А4). Согласно данным Rusprofile, единственным учредителем ООО «Ачетыре» является популярный у детей инфлюенсер. По итогам 2025 года выручка компании сократилась с 1,1 млрд до 651 млн рублей, а чистая прибыль снизилась с 351 млн до 32 млн рублей.

25 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга взыскал с ООО «А4 Магазин» более 305 тыс. рублей по иску поставщика ООО «Астком». Суд обязал компанию выплатить около 287 тыс. рублей задолженности по договору поставки, почти 19 тыс. рублей неустойки, а также судебные расходы. Влад Бумага владеет 39% долей в ООО «А4 Магазин». Одновременно в отношении ООО «Ачетыре» открыто исполнительное производство на 50 тыс. рублей. Штраф был назначен по делу об административном правонарушении по заявлению Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

При этом финансовые показатели ООО «А4 Магазин» также ухудшились. По данным Rusprofile, выручка компании за 2025 год снизилась со 103 млн до 101 млн рублей, а прибыль в размере 5 млн рублей сменилась убытком в 14 млн рублей. Кроме того, по состоянию на 1 июня 2026 года у компании имеются сведения о задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму около 701 тыс. рублей.

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