Euronews не могли не «заметить» воскресное интервью президента России Фото: REUTERS.

«Запоминается последняя фраза», — правило разведчика Штирлица давно стало законом и для западной прессы. Euronews не могли не «заметить» воскресное интервью президента России, в котором Владимир Путин рассказал о ситуации в украинском конфликте, упомянув о временных трудностях с топливом и последних безуспешных предложениях Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами. Но заканчивается материал об этом исключительно в пользу Украины - мол, удары по российским нефтяным объектам «усилили давление на Кремль».

УМОЛЧАЛИ О ГЛАВНОМ

И ни слова о подробном анализе обстановки на фронтах, сделанном лидер России, ни намека на катастрофическое положение ВСУ, о котором президент со всеми доказательствами рассказал.

Разумеется, нет и упоминания его слов о том, что Украина за нападение на Курскую область расплатится новыми территориями. Это ведь никак не вписывается в главную песнь западных политиков и прессы о «переломе ситуации» в пользу Киева.

Все доказательство Euronews – «мнение западных аналитиков». А где информация о конкретных участках, якобы отбитых обратно ВСУ? Почему нет упоминания исключительно важных слов Путина о том, что «спасать киевский режим в наши планы не входит»? И что российский глава усомнился в изменении позиции Трампа по Украине под влиянием европейцев, тоже не интересно?

Основные СМИ Запада откровенно умалчивают о вчерашних заявлениях нашего президента, которые решительно опрокидывают проукраинскую версию событий. Благо, есть чем занять публику – и землетрясение в Венесуэле, и очередное обострение между Ираном и США.

Ни Politico, ни BBC пока не поймали в фокус внимания новости из Москвы. CNN прикинулось «объективным», опубликовав крохотную заметку под заголовком «В результате ударов гибнут мирные жители по обе стороны российско-украинской границы».

А где информация о конкретных участках, якобы отбитых обратно ВСУ? Фото: REUTERS.

Причина информационной слепоты - на поверхности. Столь усиленно создаваемая картина «сильных переговорных позиций» Киева, которые вот-вот должны заставить Москву сесть за стол переговоров на западных условиях, рассыпается, когда Кремль дает свою оценку ситуации. А она явно предполагает, что Москва изменит свои предложения о мире в сторону ужесточения требований к Украине.

Как тогда удерживать «твердость» канцлера ФРГ Мерца и президента Франции Макрона в ультиматумах, которые они выдвигают нашей стране? И как выглядят на таком фоне дешевая задиристость Зеленского в отношении Белоруссии?

ВЬЕТНАМСКИЙ УРОК

План спонсоров киевского режима навязать Москве переговоры, столь необходимые им самим из-за бедственного положения Киева, провалился. Есть такой политический прием: когда уже пришло осознание, что победить нельзя и надо договариваться, велик соблазн взять противника «горлом» - попытаться запугать его, заставить смягчить свои условия.

Недавно авторитетный журнал Foreign Affairs напомнил о переговорной тактике, которую поначалу использовали президент Никсон и его госсекретарь Киссенджер, когда пришла пора договариваться с коммунистами Северного Вьетнама.

Как выглядят на таком фоне дешевая задиристость Зеленского в отношении Белоруссии? Фото: REUTERS.

«Ключевую роль играла угроза, - пишет издание, - и Никсон придумал для своей теории название: «Я называю это теорией безумца. Я хочу, чтобы Северный Вьетнам поверил, что я готов на все, чтобы остановить войну». Дескать, стоит пригрозить лидеру Северного Вьетнама Хо Ши Мину, что Никсон уже держит руку на ядерной кнопке - и тот через два дня будет в Париже умолять о мире.

Такой фокус не прокатил с Вьетнамом более полувека назад. Тем более он, мягко говоря, фантастичен сегодня в отношении России. Хотя бы потому, что у нее самой «рука на кнопке».

Поэтому все посулы разрушить нашу экономику, вызвать недовольство граждан продолжением специальной военной операции, создать некие войска «коалиции желающих» для размещения в незалежной, распространить французский и британский «ядерный зонтик» на приграничные с Россией страны – проявления отчаяния, а не силы.

Уместно еще раз вспомнить публикацию Foreign Affairs. «Киссинджер приказал своей команде подготовить план жестокого, сокрушительного удара по противнику. «Не могу поверить, - сказал он, - что у такой второсортной державы как Северный Вьетнам нет предела прочности». Администрация выдвинула Советскому Союзу и Северному Вьетнаму ультиматум: пойти на уступки, иначе... Но, когда они проигнорировали ультиматум, Вашингтон не стал выполнять свои угрозы».

Ультиматум Запада Москва игнорирует и сейчас. А тогда, в 1973 году, американцы все же были вынуждены подписать соглашение с Северным Вьетнамом на таких условиях, которые через пару лет привели к падению Южного Вьетнама.

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