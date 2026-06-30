Вопрос дня: Какие вещи, купленные в советские времена, до сих пор вам служат? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Светлана Разворотнева, зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ:

- Есть у нас фамильный сервант, который стоял еще у дедушки и бабушки. Он у нас по-прежнему олицетворяет семейный очаг.

Константин Апрелев, сооснователь Российской гильдии риэлторов:

- Серебряные ложечки на первый зубок (во многих семьях есть традиция дарить ребенку серебряную чайную ложку, когда у него прорезается первый зуб. - Ред.). Бокалы хрустальные. И, конечно, детские книги - они служат уже внукам.

Ирина Скачкова, экономист:

- Есть у меня деревянная толкушка, оставшаяся от деда. Каждый раз, когда я готовлю картофельное пюре и беру ее в руки, появляется такое теплое ощущение, будто дед до сих пор рядом и немного участвует в моей кухонной жизни.

Александр Цыганов, завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета:

- Старая семейная библиотека до сих пор используется. А еще - старый радиоприемник ВЭФ и пластинки, некоторые из которых еще довоенные. Старый хрусталь и посуда помнят моих бабушек и сегодня нам служат, но скорее украшением интерьера, чем для повседневной жизни.

Роман Гусаров, авиаэксперт:

- В фильме «Москва слезам не верит» целый ряд ключевых событий происходит на кухне. На заднем плане там виден кухонный гарнитур. Так вот точно такой, один в один как в фильме, у меня до сих пор верой и правдой служит на даче. Вообще у меня очень много вещей, купленных еще в советские времена. Например, гэдээровский тостер - он все еще прекрасно работает. Холодильник «Бирюса» советских времен используется на даче, водонагреватель производства СССР…

Дмитрий Сапожников, инженер вагонного депо, Оренбург:

- До сих пор пользуюсь советской электрической рожковой кофеваркой 1964 года выпуска производства завода «Динамо» имени С. М. Кирова. Крышка у нее крепится болтом М12 и выдерживает колоссальное давление. Кофе в ней получается, как в профессиональных современных машинах!

Наталья Дзенисова, руководитель Военно-морского музея Северного флота, Мурманск:

- Пользуюсь советскими формами для лепки пельменей и печенья «орешки». Дома еще есть старые зеркала, но самое дорогое - два маминых платья. В одном она ходила, когда была еще беременна мной, и спустя полвека я сама его надеваю по настроению.

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