Мария Миронова подала на алименты. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первое судебное заседание по искам экс-супругов Марии Мироновой и Андрея Сороки друг к другу состоится 7 августа 2026 года. Ранее заседания переносились. Первым иск подал Андрей Сорока к звезде театра и кино Марии Мироновой. А на этой неделе Миронова подала встречный иск, поэтому заседание суда и перенесли с июля на август. Разобрались в нюансах этого дела, узнали детали претензий бывших супругов друг к другу. Процесс по ходатайству сторон будет проходить в закрытом режиме, так как затрагивает интересы несовершеннолетнего ребенка.

Экс-супруги Мария Миронова и Андрей Сорока. Фото: Борис Кудрявов, архив «Экспресс-газеты».

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ИСК АНДРЕЯ СОРОКИ

34-летний артист Андрей Сорока подал иск к бывшей жене народной артистке РФ 52-летней Марии Мироновой. Это гражданское дело об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка — п.2 ст. 66 Семейного кодекса РФ. У экс-супругов есть общий ребенок — 6-летний Федор Миронов. Это младший сын Мироновой и единственный ребенок Сороки.

Что хочет Сорока? Встречаться с ребенком без присутствия его матери, забирать к себе на половину выходных, праздники, каникулы. Стоит заметить, что Мария Миронова никогда не препятствовала встречам сына с отцом, но настаивала, чтобы они проходили в ее присутствии, так как ранее бывший муж устраивал скандалы, появлялся в нетрезвом виде. Один из таких конфликтов завершился дракой: Сорока в присутствии сына избил брата Мироновой.

Мария Миронова объясняет почему ребенку удобнее, чтобы отец приезжал на встречи и прогулки в загородный поселок в Подмосковье, где Федя живет с мамой: рядом у мальчика школа (он закончил первый класс), и ежедневный график тренировок. Мария сетует, что ее бывший муж просто не учитывает интересы и графики Федора: «Если мы пойдем господину отцу навстречу, то должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учебу в школе». Дело в том, что Миронова с сыном проживает в Подмосковье — коттеджный поселок находится в 24 км от МКАД, и более чем в 40 км от места жительства Андрея Сороки в Москве.

«...Поездка в Москву займет два часа дороги по пробкам в один конец. При этом не представляется возможным выстраивать какую-то школьную, я уже не говорю спортивную, жизнь, так как сын ежедневно после школы на тренировках. Дальше — ужин и кровать. И это Федин выбор. Никто отлучения ребенка от отца не планировал. Наоборот, я выходила с инициативой — снимала детскую игровую комнату, чтобы Андрей мог приехать и поздравить Федю с днем рождения, отпраздновать. Это мой привычный образ жизни. И главное, именно этого хочет ребенок — чтобы папа приехал к нему, поиграл, уложил спать, почитал книжку. Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом. Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома...» — объяснила Мария Миронова свою позицию.

Странно, что Андрей Сорока не идет на компромисс, учитывая, что у него нет собственного жилья в Москве, он его арендует. Есть предположения, что так мужчина мстит бывшей за развод, за то, что пришлось съехать из ее комфортабельного загородного дома и начать зарабатывать самому.

Мария неоднократно предлагала бывшему мужу заключить мировое соглашение, установить удобный для ребенка график учебы, тренировок, встреч с папой — но Сорока на компромиссы не идет, все должно быть так, как хочет он. Миронова удивляется: «Для меня это какой-то страшный сон и абсурд. В моей семье всегда была культура взаимоотношений. Мой отец, звезда номер один в стране, всегда просил маму (заметьте, просил) — мол, Катя, (речь о родителях Марии — Екатерине Градовой и Андрее Миронове - прим.ред) можно я отведу Машу в цирк? Папа очень любил цирк. Спрашивал — когда нам удобно, учитывал мои интересы, время моей мамы и, конечно же, всегда нам помогал. И никогда не требовал, чтобы моя жизнь подстраивалась под него. Хотя, как безумно востребованный и занятой человек, имел на это право...»

Заседание по иску Сороки к Мироновой. И встречному иску Мироновой к Сороке. Назначено на август. Фото: скрин с сайта суда.

ИСК МАРИИ МИРОНОВОЙ

Звезда театра и кино Миронова вышла замуж за малоизвестного актера Сороку после двух лет романа, когда узнала о своей беременности. Расписались семь лет назад, развелись три года назад. Раздела имущества не было, так как всю недвижимость (квартиры в Москве, дом в Подмосковье) Мария получила в наследство или купила задолго до этого брака. Содержала семью тоже она.

Развод пара скрывала, огласку конфликт получил недавно, когда Сорока подал иск к Мироновой. Только тогда Мария решилась на откровения о причинах расставания с супругом: «Мой развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшим мужем Андреем Викторовичем моего брата Алексея. Это произошло в моем доме в присутствии ребенка, в его день рождения. Мы вызвали «Скорую». В итоге у моего брата было сотрясение мозга, множественные ушибы головы. Брат решил не отвечать обидчику, чтобы не усугублять ситуацию… после этого мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые были подтверждены врачами невропатологии...»

Мария не препятствовала встречам сына с отцом, но последний иногда вел себя странно — недавно был установлен факт, что экс-супруг установил в доме Марии прослушку, используя гаджет «Алиса». Обнаружили этот факт только через год «слежки». Миронова пускала Сороку в дом, даже разрешала оставаться с ночевкой — ради общения отца и сына. Справки, доказательства, свидетельства нянь — все собрано.

Но теперь Миронова, которая ранее не подавала на алименты хочет напомнить Сороке, что помимо встреч и общения с ребенком, он должен также финансово участвовать в жизни сына. Сорока не платил алименты. А Миронова ранее и не требовала от него ничего — сама оплачивала все расходы на сына, включая учебу в частной элитной школе, занятия в секциях, тренировки по теннису и т.п. Отец мальчика эпизодически давал сумму, не превышающую 8 тысяч рублей в месяц.

Адвокат Марии Мироновой на этой неделе подал встречный иск от актрисы с экс-мужу — по ст. 106 СК РФ (взыскание алиментов по решению суда). Также артистка просит взыскать алименты за три минувших года и установить их размер до достижения ребенком совершеннолетия. По закону суд может взыскать алименты и за прошедший период, но не за все время, а максимум за три года до подачи иска. После развода Андрей Сорока вернулся к съемкам в кино и сериалах — пока ему достаются только эпизоды, но он активно участвует в кастингах.

Сейчас Мария Миронова с Федей в Испании: на каникулах мальчик тренируется в Теннисной академии Рафаэля Надаля. Ребенок увлечен теннисом и делает первые успехи, свободное от тренировок время мама и сын проводят на пляже. Скоро Мироновы вернутся домой, и Федор продолжит тренировки в Москве.

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