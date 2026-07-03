Передача Россией тел погибших украинских военнослужащих. Кадр из видео ТАСС

Россия за последний год вернула Украине в рамках обменов 20 354 тела бойцов ВСУ. С украинской стороны было возвращено в Россию 627 тел наших воинов. Об этом рассказал на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он заявил: «Вот такая реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе».

KP.RU попросила более подробно прокомментировать эти заявления самого представителя российского внешнеполитического ведомства.

- Вы говорите о большой разнице потерь в противостоянии России и Украины...

- По факту все, что мы слышим о числе потерь от Киева и от западных спонсоров режима - это с абсолютной уверенностью можно назвать манипуляцией. Связанной и с количеством пострадавших, и с количеством погибших. Но сам факт передачи тел погибших людей — он ясно демонстрирует реальное соотношение.

- Украинская сторона утверждает, что она не может собрать все тела своих погибших - в отличие от российской стороны.

- Можно говорить о том, что «фронт дышит». Есть большие серые зоны, киллзоны — ну, это их термин. И в рамках таких зон может идти движение вперед-назад. Но это не говорит о том, что Киев не может видеть, не может не знать количество своих погибших.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

- А когда мы говорим о значительных потерях украинской армии?..

-... Мы это подтверждаем цифрами тел, которые мы передаем той стороне. Если у Киева нет этих оснований — значит, им лучше молчать, чем выдвигать какие-то фантастические теории о каком-то количестве российских потерь. Они засыпают своими «данными» как из рога изобилия, но это не базируется ни на чем.

- Мы передаем реальные тела.

- Да, здесь - абсолютно ощутимые цифры. Может быть, нет соответствия полного тем пропорциям, в которых происходят обмены - с точным числом погибших украинских боевиков. Которых в этом конфликте погибло многократно больше, чем наших погибших и раненых военнослужащих. Но Киев умудряется выдвигать свои теории про некие пропорции между погибшими и ранеными. Ну, есть некая методика, можно оценивать по количеству раненых — скажем, один к пяти. И Киев начинает заявлять, что у русских погибших больше, чем раненых. И на этом основании выдвигает очередные фантасмагорические идеи. А мы приводим конкретные данные и цифры. От которых они не могут отбиться. Здесь не вопрос в пропорциях. Мы выставляем точные данные.

- Украина упирает на то , что при наступательных действиях потери противника почти всегда больше, чем у стороны, которая обороняется.

- Даже в этом случае потери несопоставимы. Есть различные методики подсчета. При том украинская сторона сама же в последние месяцы утверждает, что она «постоянно освобождает» какие-то территории — больше, чем Россия занимает.

- Странная логика?

- Если они что-то «освобождают» — значит, они должны иметь данные по точному числу своих погибших. При том, что они твердят, что Россия «забрасывает телами своих бойцов» их фортификационные сооружения. Но тогда они должны располагать огромными объемами останков наших погибших бойцов. Однако у них этого нет.

- Недавно хакеры вскрыли базы данных силовых структур Украины — и там потери ВСУ превышают два миллиона...

- Есть различные методики подсчета. Мы предложили одну из них — в виде конкретных тел погибших. Но, вообще, во время военных действий число потерь каждая из сторон считает гостайной. Ведь такие данные часто могут использовать манипулятивно. И говорить о точных цифрах крайне сложно. Можно говорить только о порядке цифр, о пропорциях. Они характеризуются отдельными способами верификации. Один из способов мы и выдвинули.

- Есть способы анализа открытых данных по некрологам из соцсетей.

- Да, где просто публикуются сообщения о погибших. С украинской стороны эта цифра давно перевалила за 750 тысяч. Вероятно, эти данные соответствуют какому-то взвешенному числу потерь. Ну, а количество раненых украинская сторона ведь не публикует. И что касается их учета - это удастся посчитать только после завершения боевых действий...

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