Коллекция картин за 2 млрд долларов, которую обещали президенту России, оказалась виртуозной мистификацией

Искусствовед Нина Молева у картины коллекции, 2012 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Об этой уникальной коллекции много говорили еще в 1990-е и 2000-е. Но всерьез тему подняли в феврале 2024-го – после смерти последней хранительницы этого уникального, как писала европейская пресса, собрания живописи и других предметов искусства. Два с лишним года назад в Москве скончалась 98-летняя Нина Молева, искусствовед и вдова знаменитого художника-авангардиста Элия Белютина (сам мастер умер еще в 2012-м). О том, что супруги решили передать коллекцию живописи, которая собиралась в течение полутора веков, Президенту России (не уточняя, какому именно), было известно давно. Но когда ушла из жизни Нина Молева, это завещание вступило в силу. Министерство культуры России начало собирать экспертов для оценки и изучения доставшегося государству наследия…

КЛАД В ПОТАЙНОМ ПОТОЛКЕ

По этой истории – фильмы бы снимать!

О тайнах своих предков Белютин и Молева начали рассказывать западным журналистам в 1970-е, когда художник был в опале. Элий Белютин – один из авангардистов, пострадавших после легендарного визита Никиты Хрущева на выставку в Манеже в 1962-м. Тогда, напомним, первый секретарь ЦК КПСС обругал живописцев последними словами. Мол, выучили их на государственные деньги, а они чепуху всякую рисуют… Пошла реакция в прессе и различных организациях. Многих участников выставки исключили из Союза художников, лишили мастерских. Белютин был вынужден уйти в подполье – построил мастерскую на своем дачном участке в подмосковном Абрамцеве. Там вокруг него и начал формироваться новый кружок абстракционистов.

При этом на Западе работы Элия Михайловича, который стал создателем собственного художественного стиля «модульная живопись», наоборот начали выставлять – во Франции, Италии, ФРГ, США, Великобритании и других странах.

Художник Элий Белютин раздает автографы на своей выставке, 1990 г. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/.

Во время выездов за границу супруги и открыли страшную тайну семьи Элия Белютина, которая сумела собрать уникальную коллекцию с картинами Рембрандта, Тициана, Рубенса и других великих мировых живописцев.

Все началось еще в 1870-е с деда Элия Белютина Ивана Гринева. Тот тоже был художником, рисовал декорации для Большого и Малого театров. Гонорары были серьезными – мастер начал ездить в Европу и скупать на аукционах работы великих. Мечтал создать частный музей, как купец-меценат Сергей Щукин. И даже построил для этого дом в центре Москвы. Но тут грянула революция. Гринев успел спрятать картины в полом потайном потолке одной из комнат особняка, забросав строительным мусором. (Вам это не напоминает повесть Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе «Знак четырех»? - Авт.). Вскоре Гринев умер, а тайну фамильного клада сохранила его вдова.

Картина Элия Белютина "Тайная вечеря" на пресс-показе торгов аукциона "Сотбис". Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/TACC

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАПА

При этом другая часть семьи тоже собирала предметы искусства. Дочь Гринева в 1921 году вышла замуж за итальянца Микеле Белуччи. В России он стал Михаилом Белютиным. Хотя сына, будущего живописца, все-таки назвал не русским именем, а в честь католического святого Элигия. Микеле-Михаил в свое время успел заполучить несколько работ крупных мастеров из царских запасников.

Коллекцию с секретного чердака бывшего дедовского дома Элий Белютин тайно достал в конце 1940-х - о картинах ему рассказала бабушка.

Когда Элия женился на Нине Молевой, в их общее собрание влились и предметы искусства, которые когда-то принадлежали предкам Нины Михайловны – а среди них были царские генералы и дальние родственники писателя Тургенева.

Далее супруги продолжили пополнять коллекцию. В том числе за счет работ самого Элия Белютина.

В свое время Нина Молева оценила общую стоимость всего их с мужем собрания, состоящего из 1 тысячи с лишним предметов, в 2 миллиарда долларов. Однако после смерти Молевой и старта экспертиз грянул настоящий скандал!

Нина Молева ушла из жизни в феврале 2024 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты заговорили о том, что на самом деле подлинников великих европейских мастеров в «запасниках» Белютина нет и никогда не было. Мол, для искусствоведов это всегда было секретом полишинеля. Отчасти это подтвердилось первыми же экспертизами. По информации «КП», сразу несколько «шедевров» эпохи Ренессанса оказались лишь более поздними копиями. И не лучшими, мягко говоря.

БЕЗУСЛОВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Корреспонденту «КП» удалось поговорить с одним из экспертов, которая занималась исследованием некоторых работ из списка по приглашению Министерства культуры.

- Я не видела завещание Нины Молевой, поэтому вопрос о том, какие именно произведения были переданы Президенту Российской Федерации, остается для меня открытым, - уточняет эксперт, директор компании ArtCollecting Марина Надеева. - Предлагаю говорить обо всем собрании Нины Молевой в целом, включая работы, которые могли не войти в завещание, но попали в государственные хранилища. Есть мнение, что унаследованная Президентом коллекция ограничивается произведениями, опубликованными в книге Молевой «В саду времен» (вышла в 2008 году, в ней опубликован список некоторых картин из коллекции, - Авт.). Я ознакомилась с тремя произведениями из этой книги. Они приписываются Моне, Мане и де Вламинку, однако экспертные заключения по ним я не сдавала - не готова подтвердить их подлинность. Другие произведения, которые я исследовала, в книгу не вошли, но входят в то собрание, по которому проводилась экспертиза. Это работы самого Элия Белютина, а также иконы.

По словам Надеевой, как раз эта часть коллекции представляет безусловную ценность.

- Я провела экспертизу более тридцати произведений Элия Белютина и подтверждаю их подлинность. (Самобытный художник пользуется интересом в том числе и на Западе, - Авт.). Вторую категорию составляют иконы XIX - первой половины XX века. Их подлинность я подтвердила на основании сравнительного и стилистического анализа, а также технико-технологической экспертизы. Кроме того, в собрании были иконы более ранних периодов, которые я также считаю ценными.

ТРАНСЖИРЫ, ПЛЕСЕНЬ, СЛЕДЫ НАСЕКОМЫХ

При этом у эксперта вызывает обеспокоенность состояние, в котором находятся предметы искусства, с которыми она работала.

- На иконах я зафиксировала поздние грубые реставрационные слои — это не реставрация, а поновление, когда мастер просто покрывал икону новым лаковым слоем без предварительных исследований. Поверх этого лака наложены следы бытования: например, биоматериалы и трансжиры. Есть микроповреждения от насекомых. На холстах Белютина зафиксирована плесень и следы жизнедеятельности насекомых. К одному прилип таракан…

Марина Надеева уточняет, что это, скорее всего, говорит об условиях хранения картин и икон в квартире Молевой и Белютина:

- В государственных хранилищах, где я смотрела произведения, было сухо и чисто, - говорит эксперт.

- Чтобы привести эти предметы искусства в порядок, нужны серьезные вложения?

- Оценивать стоимость реставрации могут только профильные эксперты-реставраторы. Я же могу констатировать, что часть икон находится в аварийном состоянии. Чтобы привести их в порядок, потребуется профессиональное раскрытие красочного слоя от поздних наслоений, затем повторная экспертиза с РФА-анализом (он с помощью рентнеговского спектра определяет, из каких элементов состоит вещество, - Авт.) для уточнения атрибуции.

ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА

Впрочем, хвастались-то супруги много лет вовсе не картинами самого владельца… Арт-консультант Жанна Полански отмечает, что ранее Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и другие крупные российские музеи отказались принимать в дар коллекцию Белютина-Молевой.

- Хотя рассказы о этой «суперколлекции» начались еще в 1970-е. Тогда в Италии был издан каталог их собрания. Именно там впервые упоминалось, будто у супругов есть первые имена европейского искусства, включая Антониса ван Дейка и Леонардо да Винчи. Но в итоге владельцы не допустили к коллекции ни одного весомого эксперта, который мог бы подтвердить наличие заявленных работ. Супруги просто придумали красивую легенду про своих предков – аристократов и меценатов. А когда искусствоведы стали проверять эту информацию о родословной, выяснилось, что настоящие дедушки-бабушки Молевой и Белютина происходили из достаточно простых семей. По сути, иностранные журналисты помогали создавать этот миф - писали то, что им рассказывали сами Белютин и Молева. Это был способ легализовать весьма скромное собрание, выведя его на уровень мировых коллекций.

Полански рассказывает, что главное развенчание мифа о коллекции произошло в конце 2000-х, когда чета опубликовала официальную опись имеющихся у них картин.

- С их стороны это была фатальная ошибка. Эксперты разнесли коллекцию в пух и прах – в ней не было не только шедевров, но даже вещей, которые были бы достойны ведущих музеев России. Хотя самим владельцам хотелось верить в иное.

- Зачем им это было нужно?

- Думаю, это история про попытку еще повысить свой социальный статус. Нина Молева была доктором исторических наук, работала в отделе ЦК КПСС, связанном с искусством. Элий Белютин - известный художник, создатель нового направления в советском искусстве. Они всегда любили быть на слуху. Соответственно, обладание картинами уровня Леонардо и Рембрандта до поры до времени придавало им еще больший вес.

- Может, был и меркантильный интерес?

- Вряд ли. Монетизировать эту коллекцию они не смогли бы, так как и аукционные дома, и частные коллекционеры требуют подтверждения подлинности и провенанс (историю владения предмета искусства, - Авт.). И не на словах. А вот дар государству – это как раз единственный сценарий, при котором можно было сохранить иллюзию уникальности собрания и переложить проблемы экспертизы на государство. По сути это была многолетняя виртуозная мистификация. Хотя и крайне наивная. Да, на момент создания этой легенды экспертизы базировались на личных выводах экспертов. Но в наше-то время технологические экспертизы могут рассказать о предмете искусства почти все – век написания, состав красок и так далее. Молева и Белютин хотели занять уникальное место в истории искусства. И заняли – как великие мистификаторы своей же коллекции.

Как бы то ни было, экспертизы от Минкультуры все еще продолжаются.

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