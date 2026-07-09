Агент СБУ прогуливалась с рыжей корги, когда ее задержали. Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Российские спецслужбы сорвали беспрецедентные планы Киева и предотвратили покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны.

Задержана 25-летняя агент СБУ, которая несколько месяцев следила за нашим военным, она уже дала показания, у нее найдены средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб. Операция проведена блестяще. Наши спецслужбы еще раз подтвердили свою высокую репутацию. Террористка задержана. Покушение предотвращено. Агентурная цепь раскрыта.

Сотрудники ФСБ задержали девушку и сорвали теракты против военных Силовики сорвали покушение на военнослужащих и атаку на объекты военной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ задержали и допросили девушку, которая помогала спецслужбам Украины

И только судьба одного невинного существа в этой истории будто осталась за кадром. Это рыжая корги, с которой во время задержания прогуливалась агент СБУ. Вот на кадрах видео собака растерянно ковыляет на коротких ножках и с тревогой смотрит то на хозяйку, то на сотрудников спецслужбы, которые ее уводят. Если честно, сердце сжалось от боли за невинное создание.

- Собачку жалко!

- Куда ее теперь? Неужели усыпят? Или в приют сдадут?

- Овца тупая, втянула собачку в свои дела!

Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Комментаторы в соцсетях под новостью о предотвращении терактов не скрывают эмоций. И если пособнице террористов сочувствующих нет, то невинную корги наши сердобольные люди даже готовы приютить.

Корреспондент KP.RU не могла остаться равнодушной и позвонила нашим спецслужбам.

- Для собачки мы нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее никто сдавать не будет, успокойте читателей, - сообщили нам сотрудники спецслужбы, чем окончательно завоевали наши сердца.

Потому что животные ни в чем не виноваты. Да еще и разобраться надо, кто в этой ситуации звери: террористы, готовившие покушение или их ни в чем неповинные питомцы?

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