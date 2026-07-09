«ФСБ работает как положено, как СМЕРШ в годы войны»: Степашин – о предотвращении терактов в России

Экс-премьер, бывший директор ФСБ РФ Сергей Степашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экс-премьер, бывший директор ФСБ РФ Сергей Степашин - с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Сергей Вадимович, здравствуйте! Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Это помощник Степашина с Радио «Комсомольская правда».

- Привет, Саша! Привет, «Комсомолка»!

- Сегодня утром и днем ФСБ России заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабам попытки совершения терактов, которые готовились украинской стороной. По информации с Лубянки, «целью планировавшихся атак были военные объекты, а также российские военнослужащие»… Ваш комментарий, товарищ генерал-полковник?

- Во-первых, совершенно очевидно, что Киеву, кроме как бить по мирным объектам, по детям, по школам… И - вербовать (я не понимаю даже, откуда такие люди берутся в моей стране) будущих террористов, - другого пути не остается.

Мы же видим воочию, что они проигрывают на поле боя.

Нам остается взять Славянск и Краматорск. Я уверен, что в этом году, надеюсь, к осени - Донбасс будет полностью освобожден. Отсюда - и проявление террористической активности киевского режима.

Теракт готовился при непосредственном участии западных кураторов, а пособницей СБУ была 25-летняя россиянка. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Я ведь помню - в нашей стране это уже было. Ты тоже помнишь, наверное, и первую, и особенно - вторую чеченскую кампании, когда мы полностью освободили Чечню от террористов… И уже Ахмат-Хаджи Кадыров пришел к власти тогда… Запад, в том числе, и те, кто накачивал оружием Чеченскую республику, организовывали и проводили теракты.

- Конечно, помню… Все помнят.

- У нас были и больницы…

- Атака террористов на Буденновск.

…и Беслан, ты помнишь, и убийство самого Ахмат-Хаджи.

Так что, здесь ничего нового нет.

Меня радует, в хорошем смысле слова, как бывшего директора ФСБ, то, что мы научились работать в этих экстремальных условиях.

Не побоюсь этого слова про экстремальные условия.

Это значит, хорошая агентурная и надежная оперативная работа и прекрасное проведение операций.

Хотя были и потери, ты знаешь, со стороны наших граждан, в том числе высокопоставленных военных.

Идет террористическая война. Идет война вообще. Поэтому я снова повторяю свою мысль: Зеленский - террорист, а не субъект для переговоров. Собственно, и все…

- Скажите, а как вы считаете, как нам это удается проводить сейчас успешно антитеррористические операции? Какая-то серьезная перестройка произошла по линии ФСБ, да?

- Безусловно.

Во-первых, Саша, опыт был очень серьезный в ходе чеченской кампании. Особенно - после второй. Это первое.

Второе, безусловно, мы уже четыре с половиной года находимся в состоянии войны с терроризмом и объединенным Западом.

Поэтому, конечно, в ФСБ созданы серьезные антитеррористические подразделения.

Я знаю, что здорово, прекрасно действуют территориальные органы ФСБ . Работаем, как положено. Как работали во время войны чекисты, особенно СМЕРШ.

- Супер! Про СМЕРШ очень хорошо.

* * *

- Скажите, пожалуйста, Сергей Вадимович, а вы с экс-директором ФСБ Николаем Патрушевым давно общались? (Ныне помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ.)

- Мы периодически общаемся. 11-го июля я его поздравлю с днем рождения, ему 75 лет.

Это мой старинный боевой товарищ, с которым я познакомился в далеком 1991-м в Санкт-Петербурге, тогда только что переименованном Ленинграде.

Он был начальником службы экономической безопасности в питерском управлении, которое я возглавил - неожиданно для себя осенью 1991-го. Затем - в Карелии, потом мы работали с ним вместе в центральном аппарате (на Лубянке. - А.Г.) Когда я был директором, он - начальником управления собственной безопасности.

Такую должность доверяют только человеку, которому ты лично доверяешь.

Сергей Степашин и Александр Гамов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Товарищ генерал-полковник, а что вы скажете генералу, Герою России Патрушеву?

- Первое - пожелание здоровья, естественно. (Потому что мы с ним почти ровесники.)?Благополучия его замечательной семье. Я знаю и супругу прекрасно, его замечательных сыновей, с которыми периодически общаюсь, в том числе по работе.

Я рад, что он очень много сделал, был секретарем Совбеза и нашел себя сейчас в новом качестве.

Арктика, флот… Его история немножко вернула. Бывает такое, ведь он же по первому образованию кораблестроитель, заканчивал «корабелкц» в Ленинграде. А потом уже - Высшая школа КГБ.

Видишь, как бывает в жизни.

И потом, это очень надежный, настоящий товарищ, на которого всегда можно положиться.

- Спасибо вам огромное, товарищ генерал-полковник!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ сорвали масштабный теракт Киева против наших военных: пособницей СБУ была молодая россиянка

Офицера Минобороны планировали взорвать дроном возле подъезда: украинцы завербовали бывшего уголовника